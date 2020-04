Karantino dienoraštis: penkta savaitė

Julija Kirkilienė

Gražiai pragyvenome šv. Velykas, ir kaip sako etnologė Gra­žina Kadžytė, duos Dievas, sulauksime ir kitų. Šį kartą su savo skaitytojais sveikinamės vėl suplonėję perpus. Laikraštis, kaip ir bažnyčios ar smulkusis verslas, išgyvena ne pačius geriausius laikus. Bet svarbu tikėti, kad po tamsiausios nakties išaušta diena.

Velykinis karantinas

Velykinio karantino elektrė­niškiai laikėsi neblogai. Net prie vis dienoraštyje minimos dambos sekmadienį sėdėjo tik vienas žvejys, ir tas pats su kauke. Tiesa, pirmadienį žvejų buvo daugiau, bet ne prie pėsčiųjų tako. Miške vaikščiojančių netrūko, bet visi, iš­skyrus vieną sutiktą merginą, buvo su kaukėmis. Merginai priminiau, kad už tokį „laisvą“ elgesį gautų 250 eurų baudos, bet ši tik ranka numojo. Elektrėnų policijos duomenimis, už kaukių viešose vietose nedėvėjimą ir susibūrimus per šventes surašyta buvo per 10 protokolų, t.y. valstybės biudžetas papildytas buvo per 2 tūkst. eurų. Tiesa, Rungos g. 2 namo gyventoja skundžiasi, kad policija džiaugiasi surašiusi protokolą už kaukės nedėvėjimą, o jų namo laiptinėje nuolat girtuokliaujama, nesislepiant leidžiami narkotikai, švirkštai išmetami tiesiog ant grindų, bet į gyventojų skundus niekas nereaguoja, policijos pagalbos namo gyventojai nesulaukia. Elektrėnų policijos viršininkas Almantas Lukša sako, kad savivaldybėje šventės praėjo ramiai, girtų vairuotojų penkiuose postuose, kuriuose au­tomobilius tikrino pareigūnai, už­fiksuota nebuvo. Komisaras sakė, kad visi sugrąžinti vairuotojai buvo nusiteikę tolerantiškai, nepraleisti įvažiuoti apsisukdavo ir grįždavo.

Skundai

Švenčių dienomis sulaukėme skundų dėl blogo mobiliųjų laiškininkų darbo. Vievyje, Seme­liškių gatvėje, gyvenantis žmogus, prenumeruojantis keletą laikraščių ir žurnalų, švenčių metu liko be spausdinto žodžio. Laiškininkė jam prenumeratos nenešė dėl re­montuojamos Semeliškių gatvės – negalėjusi praeiti. Žmogus inter­netu nesinaudoja, todėl sugriež­tinto karantino dienomis liko be informacijos. „Elektrėnų kroniką“ prenumeratoriui mes nuvežėme – leng­­vai praėjome iki pašto dėžutės. Ap­maudžiausia tai, kad ir po švenčių Lietuvos paštas redakcijai siunčia pasiaiškinimus, pateisinančius laiški­ninko darbą. Vievio pašto viršinin­kė Lina Kaminskienė taip aiškinasi:

„…žinau apie kokį gavėją eina kalba, ten iki šio gavėjo pašto dėžutės išties neįmanoma šiuo metu prieiti, nes gatvė yra nukasama, nuimamas kalnas, ten daug dirba technikos ir tikrai laiškininkė per tokius griovius neperlips, tačiau yra galimybė šiems gavėjams gauti visą spaudą, jei persikabintų pašto dėžutę iš Laisvės gatvės pusės, juo labiau, kad visi tos gatvės gyventojai taip ir yra padarę, o pas šį gavėją iš Laisvės gatvės pusės yra uždaryti varteliai. Laiškininkė bandė pristatyti, bet nepavyko. Po darbo pabandysiu pati nunešti spaudą, gal kaip nors krašteliu prieisiu.“. Toks pasiteisinimas ir nepagarba supykdė prenumeratorių: jis pats praeina ta gatve, mūsų laikraštį vežiojantis negalią turintis žmogus praėjo, o laiškininkė nepraeina. Žmogus sako, kad paštas gali pasiimti sau jo už prenumeratą sumokėtus pinigus, o jis spaudą nusipirks parduotuvėje. Žmogus pats anksčiau yra nešiojęs spaudą, žino, kaip atsakingai reikia šį darbą atlikti, ir niekaip negali pateisinti laiškininkų, besiskundžiančių negalėjimu praeiti kelis metrus remontuojama gatve.

Ne viskas blogai

Iškart po šv. Velykų Elektrėnuose buvo atidaryta karščiavimo klinika. Nors Elektrėnų ligoninėje iki šiol dar nėra gydomų ligonių nuo tos naujosios ligos, bet karščiavimo kli­nika atidaryta. Seimo narė Laimutė Matkevičienė sako, kad sveikintinas yra toks Elektrėnų vadovų požiūris ir į gyventojų sveikatą, ir į Vyriausybės rekomendacijas. „Elektrėnų savival­dy­bės karščiuojantys gyventojai bus saugūs, nebus siuntinėjami į Vilnių ar Kauną, kaip tai daro kai kurios kitos savivaldybės. Sveikinu visus Elektrėnų medikus, Elektrėnų savivaldybę už vertybinį pasirinki­mą-nuoširdų rūpinimąsi Elektrėnų savivaldybės gyventojų sveikata“,- redakcijai sakė Seimo narė.

O Abromiškių reabilitacijos li­goninėje iki šio ketvirtadienio vis dar gydėsi 9 lengva COVID-19 forma sergantys ligoniai. Ligoninės direktorius Vitalijus Glamba sako, kad dėl to, kad 9 susirgusiesiems ligoninė galėtų teikti gyvenimo ir maitinimo paslaugas, jiems teko atsakyti visiems kitiems ligoniams, kuriems reikia reabilitacinio gydy­mo. Ligoninės medikai yra saugūs: personalas šiuo metu atostogauja, turi nedarbingumą arba jiems paskelbtos prastovos. Čia gulinčių ligonių gy­dymas vykdomas ambulatoriškai: jais rūpinasi jų šeimos gydytojai. Vievio sveikatos priežiūros centro, kuriam priklauso greitosios me­dicinos pagalbos stotis, direktorė Danutė Baliūnienė sako, kad nuo vasario pradžios tyrimams GMP automobilis pacientus vežė 31 kartą, bet iki šiol nustatytas buvo tik vie­nas susirgimas. Vieno tyrimo rezultato dar nėra. Gydytoja sako, kad kiekvienam važiavimui personalas privalo apsirengti specialia apranga, kurios turi pakankamai, de­zinfekuoti automobilius. Bet visą tą vargą atperka geros žinios, kad sa­vivaldybėje vienas susirgęs žmogus jau pasveiko, o daugiau informacijos apie susirgusius neturime. Duok Dieve, kad ir nebūtų.

Na, o kad visi elektrėniškiai bū­tų sveiki, be paliovos skirtingose bažnyčiose meldžiasi Elektrėnų de­kanato kunigai. Pamaldos trans­liuo­jamos internetu, todėl tie, kas turi galimybes ir poreikius, išklausyti gali beveik visų bažnyčių tarnautojų maldas. Per Velykas dauguma bažny­čių buvo atidarytos, todėl norintieji galėjo užeiti pasimelsti individualiai. Redakcija sutiko žmo­nių, į bažny­čią nešusių auką už gražias šv. Mišias, kurias jie matę internetu. O kas netu­ri interneto, pasitenkinti turėjo LRT ir „Delfi televizijos“ transliuojamomis šv. Mišiomis.

O šios savaitės dienoraštį baig­ti noriu skaitytojos Janinos Romerienės žodžiais, kuriuos ji at­siuntė redakcijai šv. Velykų proga: su pavasario vėju, su laukų žaluma. Tebūna Jums laiminga kiekviena diena.