Karantino dienoraštis: ketvirta savaitė

„Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“ Evangelija (Mt (26, 14–27, 10). 11–54. (55–66))

Julija Kirkilienė

Ketvirtoji karantino savaitė – Didžioji savaitė, laukiant Prisikėlimo. Prisikėlimą kiekvienas galime pritaikyti pagal savo supratimą ir tikėjimą: Kristaus ar Gamtos prisikėlimą. Prisikėlimo reikšmė per šias Velykas turi ir trečią prasmę: per 2 tūkst. metų bus pirmosios Velykos, kai Prisikėlimo šventę tikintieji švęs internetu kompiuteriuose, telefonuose ar prie televizorių. Technologijos sukurtos tikrai šventam reikalui.

Dvasinės naujienos

Karantino savaitė mūsų laikraštyje apžvelgiama nuo penktadienio iki penktadienio. Į tą savaitę įeina ir sekmadienis. Šis sekmadienis buvo ypatingas – Verbų sekmadienis, bet verbų šventinimas, kaip ir pamaldos, vyko nuotoliniu būdu. Užtat norinčių žiūrėti internetu pamaldas tiek iš Elektrėnų, Vievio ar Semeliškių parapijų užsiregistruoja gal net daugiau, nei į šv. Mišias ateidavo. Ir žinoma, internetu pamaldas žiūri daug jaunimo. Verbų sekmadienio, kaip ir Didžiojo penktadienio skaitinys – Evangelija pagal Ma­tą -, kurioje cituojama Kristaus malda prieš jį nukryžiuojant: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“. Įsiklausykime. Tai toks prasmingas pamąstymas šiuo sunkiu laikotarpiu, kai nebežinome, nei kaip elgtis, nei ko bijoti. Belieka tik susikaupti ir tyloje švęsti Prisikėlimo šventę – šv. Velykas. O toliau viskas įvyks taip, kaip turi įvykti.

Gerosios naujienos

Gerosios naujienos yra tos, kad savivaldybės Ekstremalių si­tuacijų operacijų centro pirmininkas G. Ratkevičius iki ketvirtadienio popietės duomenų apie naujai susirgusius savivaldybės žmones neturėjo. Redakcija iš kitų šaltinių naujienų irgi neturi. Bet, kaip sako Elektrėnų ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius, nėra statistikos, kiek savivaldybės gyventojų ištirta. Savivaldybės automobiliu ir Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro GMP tyrimui vežti 28 asmenys, kiek registravosi ir tyrėsi savo iniciatyva, savivaldybė informacijos neturi. Tad ir kiek iš tiesų žmonių serga, vaikšto tarp mūsų, niekas nežino. Todėl labai svarbu kiekvienam griežtai laikytis karantino taisyklių. E. Niparavičius piktinasi žmonių neatsakingu elgesiu. Kai žmogaus pa­klausi, kodėl jis be kaukės, o šis atsako – kad jam tas pats, supranti, kad žmonėms trūksta informacijos, kam kaukė reikalinga. Veidą užsidengti reikia ne dėl savęs, o dėl aplinkinių. Gydytojas sako, kad dėl tokių ne­žinančių, kam reikalinga kaukė, pasaulyje miršta daugybė žmonių ir jis nenori būti vienas iš jų.

Abromiškių reabilitacijos ligo­nėje balandžio 8 duomenimis, gydomi 8 žmonės. Visi jie esą serga lengva COVID-19 ligos forma ir atvežti iš kitų savivaldybių. Gera naujiena ir ta, kad visus savivaldybės patalpose izoliuotus žmones saugo ir tvarką palaikyti padeda apsaugos paslaugas teikianti bendrovė.

Tenka pagirti savivaldybės vadovus, kad gerai tvarkosi su pandemija – užtikrina galimai liga užsikrėtusių asmenų izoliaciją, žmonės taip pat sąmoningi, griežtai laikosi saviizoliacijos, todėl sa­vivaldybės žmonės šv. Velykas pasitinka, kad ir tyliai, bet su mažomis baimėmis. O savivaldybės žmonės pagal savo galimybes prisijungė prie pandemijos pasekmių mažinimo ir vieni kitiems padeda, kuo galėdami. Elektrėnų profesinio mokymo centras, kavinė „Raspa“, „Sėkmės užei­ga“, Elektrėnų ligoninė medikams teikia nemokamą maitinimą, žmonės vis dažniau renkasi balkonuose ir plojimais, šviesos efektais ar prasminga muzika dėkoja medikams, valytojoms, vairuotojams, siuntas vežančių įmonių darbuotojams, pardavėjams ir savanoriams.

Negalima būriuotis

Ketvirta savaitė Elektrėnuose ir savivaldybėje prasidėjo vis dažniau girdimais policijos pranešimais per garsiakalbį: „Nesibūriuokite. Šį kartą tik perspėjame, kitą kartą bausime“. Nors pareigūnai iš automobilio neišlipa, bet besibūriuojančius išvaiko. Ir žvejus prie trečios dambos apretino, tikriausiai, irgi policija. Stebėjausi, kaip surinktos visos šiukšlės nuo žvejų pamėgtos vietos, galvojau, kad žvejus policija privertė šiukšles susirinkti. Apsirikau. Šiukšles net du kartus per šią savaitę rinko seniūnijos darbuo­tojai. Seniūnas Antanas Šalkauskas per laikraštį prašo žmonių supratimo, prašo gerbti save ir aplinkinius, prašo nemėtyti šiukšlių. Seniūnas sako, kad po miestą dabar kaip niekad daug skraido celofaninių maišiukų, vienkartinių pirštinių, mėtosi apsauginės kaukės. Šunų ekskrementus, atrodo, vis daugiau augintinių šeimininkų renka, bet šunų vedžiojimo aikštelėse – niekas nerenka. Vėl tenka seniūnijos darbuotojams svetimas išmatas rinkti. Savo darbo vietų ir šią savaitę nepaliko konteinerių sanitarai. Jie vis dar ten randa kažką naudingo ir iš konteinerių daiktus deda į savo maišiukus, kartais ir iš konteinerių, ir iš savo maišiukų pavėjui paleisdami lengvesnes šiukš­les. Nėra kam visų šiukšlintojų sugaudyti, nebent patys žmonės vis dažniau perspėtų nesuprantančiuosius, kad šiuo metu aplinka švari turėtų būti kaip niekad anksčiau.

Į pagalbą

Kaip ir ankstesnėmis savaitėmis, redakcija nuotoliniu būdu tęsia konsultacijas įvairiais aktualiais klausimais. Štai Rungos g. Nr. 2 namo gyventojai ieško pagalbos apsiginti nuo jų namo laiptinėje girtaujančių ir narkotikus besileidžiančių žmonių. Pagalbos žmonės iš policijos sulaukia tik tiek, kad besibūriuojančius žmones nuo įėjimo išvaiko, bet į laiptinę pareigūnai neužeina. Name yra įrengtos stebėjimo kameros, kurios fiksuoja pažeidimus, bet gyventojai pagalbos nesulaukia nei iš savivaldybės administracijos, nei iš policijos. Žmonės redakcijai atsiuntė nuotraukų, fiksuojančių nusikaltimus, nes tos nuotraukos esą policijos nesudomino. Redakcija padėjo surašyti ir pateikti skundą per www. policija.lt. Laukiame policijos reakcijos, tikime padėję.

Į redakciją paskambinusi moteris skundėsi, kaip viena savivaldybės darbuotoja, matyt jauna, pasiūlė jai iš daugiabučio namo gyventojų surinkti parašus dėl šildymo sezono nutraukimo. Moteris nustebo, kad jai šiuo karantino laikmečiu valstybės tarnautoja pasiūlė to karantino nesilaikyti.

Nebenori šildytis

Žmonės šiuo metu sunerimę ne tik dėl gresiančios naujos ligos, bet ir finansinių atsargų sekimo. Redakcijai skambino keletas žmonių, piktindamiesi, kad lauke šilta, o šildymas nėra atjungiamas. Elektrėnų komunalinio ūkio generalinis direktorius Ričardas Leckas sako, kad šildymas tiek Elektrėnuose, tiek Vievyje laikinai išjungiamas, lauko temperatūrai esant aukščiau 12 laipsnių. Tem­peratūrai nukritus, šildymas vėl įjungiamas. Visai šildymas nutrauktas tik tose įstaigose, kurios nedirba. Direktorius sako, kad šilumą visai atjungti gali tik savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Direktorius Gediminas Ratkevičius atsakė:

„Šildymo sezoną galima baigti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė už +10 °C. Šildymo sezonas baigiamas savivaldybės institucijos sprendimu (administracijos direktoriaus įsa­kymu). Kitu laiku, negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pabaiga, gyventojai balsų dauguma gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nepažeidžiant higienos normų reikalavimų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai baigia šildymo sezoną savivaldybės institucijos sprendimu. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.

Pastarąsias tris mėnesio paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra:

5 d. + 3,9 °C

6 d. + 5,5 °C

7 d. + 8,7 °C

Dėl šildymo sezono pabaigos įsa­kymas bus pasirašytas iškart, kai tik tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra bus aukštesnė už +10 °C.

Vaikščiojimai šalia bėdos

Kai visas pasaulis, bijodamas mirties, kovoja prieš žmoniją užklupusią epidemiją, vienas savivaldybės šviesuolis iš gyvenimo pasitraukė savo noru. Buvo per silpnas išgerti kančios taurę.

Laidojimo paslaugų įmonės savininkas Darius Kmelnickas sako, kad laidotuvės dabar ypatingos. Šarvoti žmones galima tik keturioms valandoms, dėl ko sulaukiantis pykčio iš velionių artimųjų. Kremavimo paslaugų Kėdainių krematoriume laukti tenka beveik savaitę. Užsikrėtusių virusu jam laidoti neteko. Medicinos ekspertai, su kuriais tenka bendrauti Dariui, taip pat sako, kad daugeliui mirusiųjų atliekami testai, bet užsikrėtusiųjų dar nebuvo nė vieno.

Savivaldybėje po Velykų bus atidaryta karščiavimo klinika, tad padaugės medikams darbo, nors darbo, pasak E. Niparavičiaus, ir taip netrūksta. Žmonių ligos niekur nedingo, tik susirgusius žmones dabar atidžiau tenka skirstyti pagal simptomus.

Redakcija taip pat sulaukė skambučių žmonių, besidominčių, kodėl jiems siūloma iš slaugos li­goninių pasiimti ten besigydančius artimuosius. Tik redakcijai čia tarpininkauti nereikėjo. Žmonės susitarė su ligoninėmis patys. Elektrėnų ligoninėje sustabdytas slaugai skirtų lovų paruošimas segantiems COVID-19, o Vievio slaugos ir palaikymo ligoninė pagal galimybes susitarė su artimaisiais, kad kurie gali, ligonius laikinai paimtų į namus, taip atlaisvindami lovas, jeigu prireiktų sergančiuosius iš Elektrėnų ligoninės perkelti į Vievį. Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vedėja Edita Kircūnienė sako, kad ligoninės personalas turi visas reikalingas apsaugos priemones, atidžiai saugo save bei savo pacientus, griežtai uždraudė lankymą ir tiki, kad nelaimės – kančios taurė – juos aplenks.

O mes savo skaitytojams primename, kad šv. Velykas šiemet privalu švęsti namuose. Jei kas susiruošite į kitą miestą, galite būti sugrąžinti atgal.

Vyriausybės nutarimu, iš miesto išvažiuojančių niekas netikrins, bet įvažiuojančius – tikrins. Tad saugiausia per šias šv. Velykas būti namuose, o šventinius linkėjimus siųsti telefonais, internetu ar per balkoną mojuojant papuoštomis beržo šakelėmis. Tad linksmų šventų Velykų, gražių bei stiprių margučių ir visi būkime sveiki.