Karantino dienoraštis. Aštunta savaitė. Ligai plisti trukdo žmonių pilietiškumas

Julija Kirkilienė

Per aštuonias karantino savaites gyventi įpratome taip, kad sutikęs žmogų be kaukės, jį apeini ratu, tarsi kokį liaudies priešą.

Virusas neplatinamas

Kad Elektrėnų savivaldybėje virusas neplinta, pagirti reikėtų ne tik Ekstremalių situacijų operacijų centro darbą, ne tik Elektrėnų ligoninės direktorių Edmundą Niparavičių dėl pateiktos išsamios informacijos apie gyvenimą prie viruso, spausdintos mūsų laikraštyje, bet ir sąmoningus gyventojus, tvarkingai besilaikančius taisyklių ir pranešančius apie žmones, to nedarančius. Atsiprašome savo skaitytojos, kurią atpažino vienas karantino nesilaikantis jos pažįstamas, bet tą nesusipratimą pateisinti galime tuo, kad šiuo metu savivaldybėje nebeturime nė vieno sergančio. Trys buvo susirgę, ir visi pasveiko. Todėl elektrėniškiai galėtų padėkoti kiekvienam pilietiškumo pareigą suprantančiam žmogui.

Šią savaitę į redakciją kreipėsi dvi motinos. Vienos vaikas gydėsi (ir dar teks gydytis) Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriuje, o kita – paauglio sūnaus mama. Abi išsakė savo nuogąstavimus dėl šioje įstaigoje besigydančių COVID-19 užsikrėtusių ligonių. Paauglių mama kalbėjo, kad vaikų namuose laikyti nėra galimybių – nebent pririštų. Berniukai energiją išlieja toliau nuo namų, dažniausiai jų pamėgtos vietos yra prie ežero netoli Vaikų sanatorijos. Bet savaitgalį vaikinai nuo ežero buvę išvaikyti, gąsdinant, kad toje vietoje vaikšto Abromiškių rea­bilitacijos ligoninės Vaikų skyriuje besigydantys COVID-19 užsikrėtę ligoniai. Moteris nerimavo, kad elektrėniškiai, iki šiol drausmingai besisaugoję nuo koronaviruso, užkrėsti gali būti nuo atvežtinių ligonių. Dėl tos pačios problemos skundėsi ir kita mama, į Vaikų sanatoriją atvykusi su vaiku dėl informacijos. Informacijos ji, žinoma, negavo, tik buvo sutikto darbuotojo perspėta, kad čia dabar gydosi užsikrėtę koronavirusu. Moteris klausė, ar pasibaigus karantinui ir tuose sanatorijos nameliuose apgyvendinus vaikus, jiems nekils pavojus užsikrėsti.

Karantino išbandymai

Abromiškių reabilitacijos li­goninės direktorius Vitalijus Glamba redakcijai paaiškino, kad Vaikų sanatorijoje besigydantys ligoniai yra pasirašę pasižadėjimą iš patalpų neišeiti. Ar jie buvo sutikę jaunuo­lius prie ežero, ar ne, direktorius atsakyti negalėjo. Bet, sako direktorius, Abromiškėse gydosi sąmoningi žmonės, sergantys lengva ligos forma, žino, kokios jų laukia baudos, nustačius pažeidimus, todėl tiki, kad jie drausmės laikosi. O galimybės užsikrėsti ateityje sanatorijoje besigydantiems vaikams, sako V. Glamba, nėra jokios. Patalpos prižiūrimos, dezinfekuojamos, be to, tas virusas ant paviršių laikosi tik tam tikrą laiką. Kada vaikai galės gydytis šiame reabilitacijos ligoninės skyriuje, informacijos nėra. Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Gediminas Ratkevičius taip pat sako, kad objektą saugo saugos tarnyba pagal su Elektrėnų savivaldybės administracija sudarytą patruliavimo paslaugų sutartį. Savivaldybė bendrauja su tarnybos atstovais sutarties vykdymo klausimais, bet skundų dėl ligonių netinkamo elgesio nebuvę.

„Karantino sąlygų laikymąsi viešose vietose prižiūri ir savivaldybės tarnautojas, kuris keletą kartų per savaitę atlieka reidus. Tuo klausimu dirba ir vietinė policija, su kuria palaikome ryšį. Nustatytų pažeidimų mastas nėra didelis, per visą karantino laikotarpį policija nubaudė apie 20 pažeidėjų.

Parkuose ir kitose viešose erdvėse žmonės turėtų vaikščioti, būriuotis mažomis – ne didesnėmis nei dviejų žmonių – grupelėmis, 2 m. atstumu vienas nuo kito. Iš saugos tarnybos atstovo gavau informaciją, kad praeitą savaitę saugos tarnybos darbuotojai, pastebėję, kad prie Elektrėnų marių eina didesnis nei 2 žmonių būrelis, paprašė laikytis nustatytų karantino reikalavimų. Žmonės geranoriškai pakluso saugos tarnybos darbuotojams. Konflikto dėl to nekilo, todėl neprireikė kviesti policijos dėl sankcijų taikymo. Kadangi tie žmonės į savivaldybę nesikreipė, jų įvykio versijos pateikti neturiu galimybės“,- redakcijai sakė G. Ratkevičius.

Situacija gerėja

Šią savaitę teko išbandyti Elek­trėnų karštąją liniją. Į redakciją skambinusi moteris skundėsi, kad pakartotinai nori išsitirti, bet šeimos gydytoja jos tyrimams nesiunčia. Kad sužinotume, kodėl taip atsitiko, skambinome į laikraštyje nurodytą Elektrėnų karštąją liniją. Paskambinus pirmuoju telefono numeriu, niekas neatsakė, bet vėliau perskambino. Antruoju nurodytu telefono numeriu ilgai bendravome su specialiste, aiškinomės, kaip būtų galima moteriai padėti. Specialistė man nurodė visas įstaigas ir tų įstaigų kontaktus, kur reikėtų kreiptis. Kol visais nurodytais numeriais skambinome, moteriai praėjo ir noras tirtis. Galbūt jai reikėjo tik išsikalbėti, tik būti išklausytai. Šį ilgąjį savaitgalį, kai prekybos centruose buvo dalijami kvietimai tirtis, elektrėniškiams tokių kvietimų neteko. Kaip paaiškino G. Ratkevičius, kvietimus pasitikrinti dėl COVID-19 dalino 10 didžiųjų Lietuvos savivaldybių administracijos. Elektrėnų nėra tarp jų, todėl kvietimų dalinimui negavome. Administracijos direktorius ir Ekstremalių situa­cijų operacijų centro vadovas G. Ratkevičius informavo, kad Elektrėnų savivaldybėje naujų užsikrėtimo COVID-19 atvejų iki šios dienos nenustatyta, o tie du Vievio gyventojai, kuriems prieš kelias savaites buvo nustatyta ši infekcija, pasveiko. Atsižvelgiant į gerėjančią epidemiologinę situaciją pradeda veikti vis daugiau paslaugų teikėjų, todėl netrukus (nuo 2020-05-11) planuojame atnaujinti ir daugiau autobusų reisų, o nuo 2020 m. birželio 1 d. ir reisą Elektrėnai–Vilnius. Sunkiau yra su biudžeto pajamų kaupimu, kadangi dėl karantino apribojimų gerokai sumažėjo gyventojų pajamų mokesčio rinkimas.

Dirbs naujoviškai

Karantino sąlygas švelninant, ­numatyta atnaujinti ir Pirminių sveikatos priežiūros centrų (PSPC) darbą. Kaip šeimos gydytojai planuoja darbą naujomis sąlygomis, kalbinau Elektrėnų ir Vievio PSP centrų vadoves. Elektrėnų PSPC administracija atsakė lakoniškai: „Informuojame, kad VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre paslaugos yra teikiamos nuo karantino pradžios paskelbimo. Nau­ja tvarka yra ruošiama, kai bus suderinta su NVSC, bus paskelbta įstaigos internetinėje svetainėje. Susirgus skambinti savo šeimos gydytojui arba į informacijos kabinetą. Taip pat visa informacija kabo ant įstaigos durų“.

Pagarbiai,

VšĮ Elektrėnų PSPC

administracija

Vievio PSPC direktorė Danutė Baliūnienė paaiškino išsamiau. Įstaiga ruošia darbo planą, kurį tvirtins Higienos institutas. Vievio ambulatorinis skyrius nuo karantino pradžios konsultacijoms priimdavo nėščiąsias moteris, teikdavo būtinas odontologo paslaugas. Vievio medikai jau planuoja nustatyti darbo tvarką taip, kad tarp pacientų apsilankymo kabinetuose praeitų 10 min., kol dezinfekuos kabinetą. Ligoniai taip pat bus konsultuojami nuotoliniu būdu ir tam bus skirtas atskiras laikas. Direktorė neatmeta galimybės pailginti poliklinikos darbo laiką. Naujienų yra ir Slaugos skyriuje. Tuos ligonius, ku­riuos išleidžia iš skyriaus, patikrina dėl COVID-19 ligos. Priima irgi tik iš ligoninių, ir tik patikrintus. Dabar ruošiamas planas, kaip ligoniai slaugai bus priimami iš namų. Žodžiu, Vievio medikai pasiruošę ir toliau dirbti taip, kad pacientams būtų viskas aišku, ir visi gautų pagalbą. Gegužės 11 d. turėtų būti patikrinti planai ir patvirtinta tvarka, tada jau šeimos ir slaugos ligoninės medikai pradės dirbti pilnu pajėgumu.

MediCA klinika apie at­naujinamą darbą jau pranešė savo internetinėje svetainėje:

„Mieli pacientai!

Informuojame, kad visi „MediCA klinika“ padaliniai atnaujina planinių paslaugų teikimą! Tą darome laikydamiesi visų infekcinių ligų kontrolės reikalavimų, kad galėtume užtikrinti tiek personalo, tiek jūsų saugumą“.

• Paslaugas teikiame tik paskirtu laiku, todėl prašome į kliniką atvykti likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.

• Prašome atvykti po vieną, be lydinčių asmenų (esant būtinybei gali lydėti ne daugiau kaip vienas asmuo).

• Kiekvienam atvykusiam pacientui suteikiame būtiniausias apsaugos priemones.

• Mūsų personalas su Jumis bendraus taip pat apsirūpinęs apsaugos priemonėmis.

• Paslaugas teikiame valdydami pacientų srautus: atskiriame virusinės infekcijos simptomų neturinčių pacientų, vyresnių nei 60 m. ir (arba) lėtinėmis ligomis sergančių pacientų ir virusinės infekcijos simptomų turinčių pacientų srautus.

• Užtikriname, kad nesusidarytų eilės – prie kabineto gali laukti ne daugiau kaip 1 pacientas.

• Visas reikalingas paslaugas (konsultacijas, tyrimus, procedūras) suteikiame vieno vizito metu.

• Po kiekvieno paciento vizito dezinfekuojame gydytojo kabinetą ir jame esančius daiktus, įrenginius, paviršius.

Paslaugas teikiame tik iš anksto klinikos telefonu užsiregistravusiems pacientams (registracija atvykus į registratūrą ir el. registracija negalima).

Atkreipiame dėmesį, kad ir toliau prioritetas bus teikiamas konsultacijoms nuotoliniu būdu. Tiesioginio kontakto paslauga bus teikiama tik tuomet, kai dėl jos specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.

Atidarys darželius

Lengvinant karantino sąlygas, vis daugiau žmonių pradeda dirbti įprastinius darbus, bet vaikų priežiūros problemos lieka neišspręstos. Moksleiviai, mokydamiesi nuotoliniu būdu, gavo laisvę iki valios naudotis kompiuteriais ir telefonais, todėl mokslams laiko ne kiekvienas besuranda. Tėvams pradėjus dirbti, neliko ir kontrolės, todėl ne vieno neatsakingo moksleivio ne tik žinios gali suprastėti, bet ir nereikalingos veiklos, kartais net nusikalstamos, atsirasti. Skaitytoja priekaištauja, kad renginius iki 30 žmonių leidžia, o vaikų į klases – neleidžia. Bet darželiai po savaitės jau pradės veikti.

G. Ratkevičius sako, kad vaikų, ugdomų Elektrėnų savi­valdybės švietimo įstaigose pagal ikimo­kyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, priežiūra švietimo įstaigose, kurias jie lanko, vykdoma nuo balandžio 27 d., kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų prašymas ir pateikiamos abiejų tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų darbdavių pažymos dėl būtinumo atitinkamas funk­cijas (darbus) atlikti darbo vietoje, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

Prašymas su kitais dokumentais teikiamas elektroniniu paštu administracija@elektrenai.lt.

Pabrėžtina, kad abu vaiko tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai kreipdamiesi dėl vaiko priežiūros bei maitinimo paslaugų turi būti atsakingai įvertinę visas kitas vaiko priežiūros galimybes namuose.

Priežiūros paslauga naudotis negalima ir privaloma užtikrinti vaiko priežiūrą namuose, jei vaikas serga lėtinėmis ligomis ir kitų teisės aktuo­se numatytų priežasčių.

Vaikų, ugdomų pagal ikimo­kyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas (Elektrėnų savivaldybėje gyvenančių vaikų su negalia, vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikų, kurių tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai dalyvauja Elek­trėnų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų veikloje) priežiūra, kaip ir anksčiau, vykdoma Elektrėnų mokykloje-darželyje „Žiogelis“. Dėl priežiūros šiuo pagrindu reikėtų kreiptis į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Džeraldą Dagį el. paštu dzeraldas.dagys@elektrenai.lt arba tel. 8 610 00699.

Šios dienos duomenimis, Elek­trėnų savivaldybės švietimo įstaigose prižiūrimi 8 vaikai. Tačiau, yra dar 11 prašymų, taigi, artimiausiu metu jų bus daugiau.

Teršia savo lizdus

Sakoma, kad blogas paukštis, kuris savo lizdą teršia. O šios pandemijos laiku, kai visur akcentuojama, kaip laikytis higienos taisyklių, nedorėliai šiukšlėmis baigia užversti visus ­kampus. Būdavo per akcijas „Darom“ nors miškus išvalydavome, o dabar teršti yra kam, valyti – nėra. Atliekų priėmimo punktai skelbia, kad atliekas priima, bet, jei daugiau kartų veži, reikia mokėti. Tad karantino metu turėdami laiko ne vienas užsiėmė remonto darbais, todėl atliekų atsirado daug ir jos atsiduria ne ten, kur reikia.

Užteršti savivaldybėje ne tik miškai, bet ir vandenys. Per Lietuvą nuskambėjo informacija, kad Elektrėnų mariose pagautą žuvį valgęs žvejys pasigavo ne koronavirusą, bet plokščiąją kirmėlę, žvejų vadinama saliteriu.