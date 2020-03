Karantinas: antra savaitė

Julija Kirkilienė

Atleiskite, mielieji skaitytojai, kad šį kartą su Jumis sveikinamės dvigubai suplonėję. Tokių veiksmų teko imtis ne tik dėl sumažėjusio informacijos srauto, bet ir taupymo sumetimais. Nors infekcija per spaudą neplinta, bet tas nelemtas ko­ro­navirusas spaudai kirto be gailes­čio. Priimame tą iššūkį, nes turime pareigą Jus informuoti, kas vyksta ir ką kiekvienas galime padaryti, kad mūsų gyvenime viskas būtų geriau. Savivaldybėje, kol kas, labai didelės bėdos yra pažabojamos. Ir kai visa ži­niasklaida skuba valdžią kritikuoti, mums šį kartą atrodo, kad Elektrėnų savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, pirmininkas admi­nistracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, situaciją valdo neblogai. Geriausia žinia, kad iki ketvirtadienio savivaldybėje taip ir liko nustatytas tik 1 užsikrėtimo atvejis.

Geri darbai bus įvertinti

Antrąją karantino savaitę ap­žvelgti pradėsime nuo gerų naujienų. Asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ (vadovė Birutė Grybauskienė) savanoriai visą savaitę pagal brėžinius siuvo apsaugines kaukes. Pasiuvo ir išdalino per 300 vienetų. Ačiū skaitytojams, skambinantiems į redakciją ir siūlantiems medžiagos apsauginėms kaukėms. Informaciją perduodame B. Grybauskienei. Aktyvi elektrėniškė Daiva Blaževičienė subūrė Trakų g. 16 namų gyventojus kiekvieną vakarą 19 val. išeiti į savo balkonus ir dainomis bei plojimais, šviesų efektais padėkoti visiems geradariams: medikams, pardavėjams, verslininkams, valytojams, vairuo­tojams ir visiems, kas prisideda prie sudėtingos padėties švelninimo. Dai­va dalinosi įspūdžiais, kaip jai sekėsi žmones suburti, kaip surado kolonėles muzikai įgarsinti ir pan. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga (pirmininkė Audra Česonienė) nors ir nedirba būstinėje, bet savo nariais rūpinasi. Jie bendrauja telefonais, internetu, pristato maistą, vaistus, spaudą. Kas naudojasi internetu, fotografuoja, kuria eilėraščius, daro įvairius darbelius, juos fotografuoja ir dalinasi „Facebook“ paskyroje. Virusas veiklos neišardė, bet subūrė kitokiam bendravimui.

Atsakomybės

Žmonės, dažniausiai vyresnio amžiaus, važinėjantys autobusais, pastebėjo gerų pokyčių. Maršrutuo­se, kur važiuodavo maži autobusai – pakeisti dideliais. Elektrėnų komunalinio ūkio gen. direktorius Ričardas Leckas sako, kad autobusai kursuoja vasaros grafiku, o savaitgaliais reisai yra nutraukti. Dideliuose autobusuose žmonės turi galimybę naudotis rekomenduojamu saugiu atstumu. Karantino metu EKŪ vyk­do ypatingą užduotį – iš oro uostų ir Klaipėdos jūrų uosto savivaldybės gyventojus atveža ir pristato į saviizoliacijos vietas. EKŪ atsakomybė yra ir laiptinių valymas bei dezinfekavimas. Kiemsargėms esą išdalintos dezin­fekavimo priemonės, o laiptines jos valo pagal gyventojų pasirinktą grafiką – du kartus per mėnesį. Bet ne visos kiemsargės to grafiko laikosi. Jeigu kai kurios kartais pralei­džia grafiką, tai kiemsargė Janina Mikulskienė laiptines plauna dažniau, naudoja visas skirtas priemones, todėl jos valomų namų gyventojai Janinai reiškia nuoširdžiausią padėką. EKŪ kitokios laiptinių dezinfekcijos, kaip buvo žadėjusi, nenaudoja, nes neturi licencijos.

Seniūnas Antanas Šalkauskas šiuo metu yra saviizoliacijoje. Pasinaudojęs sukurta užsikrėtusių as­menų judėjimo informacija, jis sužinojo, kad parduotuvėje galėjo susitikti su infekuotu elektrėniškiu. Jei simptomai nepasireikš, kitą savaitę seniūnas bus darbe. Kol kas jis dirba nuotoliniu būdu. Maišelių šunų ekskrementams, kaip buvo žadėjęs, nepadėjo. Sakė, kad laikosi rekomendacijų dėl saugumo: iš namų paimti maišelį saugiau, nei tuo pačiu rulonu naudotis visiems augintinių šeimininkams. Seniūnas taip pat informavo, kad pavasarį planuojama atidaryti kolumbariumą. Duok Dieve, sako seniūnas, kad pirmosios urnos į amžinąją poilsio vietą atvežtos būtų ne šios pandemijos aukų.

Dvasinė pagalba

Dievo pagalbos sunkiu laikotarpiu meldžia Elektrėnų dekanato dekanas, mons. Jonas Sabaliauskas, kunigai. Pamaldos vyksta visose bažnyčiose, bet jose dalyvauja tik bažnyčių tarnautojai. Kaip sakė Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios tarnautoja Janina Piraškevičienė, šventos Mišios bažnyčiose aukojamos ir už mirusius, ir kitokiomis intencijomis, kaip būdavo aukojamos visada, todėl žmonės, kam reikalinga malda, gali užsisakyti telefonais ar internetu. Vievio bažnyčia vykdo eksperimentą – sekmadienio pamaldas transliuoja internetu. Jei tai pasiteisins, žmonės turės galimybę dalyvauti aukojamose šv. Mišiose ne tik sekmadieniais, bet ir kiekviena intencija.

Intelektuali pagalba

G. Ratkevičius sako, kad Elek­trėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius nuotoliniam mokymui Elektrėnų sa­vivaldybės mokyklose pasirengė ge­rai. Mokyklos pasitvirtino nuotolinio mokymo tvarkas, jas suderino su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais. Mokyklų vadovai siekia tobulumo, todėl savivaldybės administracija sulaukia daug klausimų, kuriuos aptaria ir randa sprendimus. Buvo atlikta apklausa, kurios tikslas nustatyti, ar visi ugdytiniai turės technines galimybes. „Apibendrinus turimą informaciją galime teig­ti, kad sąlygas mokymą organizuo­ti nuotoliniu būdu turime. Didžioji dauguma ugdytinių turi reikiamas informacines technologijas, įstaigos pasirengė planus, numatė priemones. Artimiausiu metu ugdytiniai gaus informaciją iš įstaigų, kaip vyks mokymas“, – sako G. Ratkevičius.

Elektrėnų savivaldybės įstaigose dir­­bantys pedagogai iš esmės pasirengę dirbti nuotoliniu būdu. Įstaigos galimybes dirbti nuotoliniu būdu turi, o kur dirbs konkretus mokytojas, bus sprendžiama konkrečiu atveju atskirai. Tai gali būti virtualios pamokos, projektinis mokymas, mišrus mokymas ir t. t. Kūno kultūros pamokos taip pat galimos, nes taip šiuo metu dirba Elektrėnų savivaldybės sporto centras.

Informacinė pagalba

O mūsų redakcija yra įsipareigo­jusi gyventojus aprūpinti reikalinga informacija. Ne paslaptis, kad ne visi mūsų skaitytojai naudojasi internetu, ne visi moka susirasti reikiamą informaciją, ne visi turi laiko ieškoti. O kas parašyta popieriuje, pa­skaityti galima bet kada. Sulaukiame skambučių ne tik dėl nesilaikančių saviizoliacijos, ne tik dėl tvarkos trūkumo, bet ir dėl konkrečios informacijos. Viena skaitytoja klausia, kodėl ji, gyvendama nuosavame name, negali išeiti į lauką, nes visos televizijos rėkia, kad reikia likti namuo­se. Sulaukiame klau­simų ir dėl naujos ligos simptomų. Skaitytojai sako, kad per televiziją išgirdę nesuspėja informacijos užsirašyti, o paskui jau nebeprisimena. Mes dėkojame skaitytojams už pasitikėjimą, apgailestaujame, kad daugelis dabar nebeturi galimybės laikraščio nusipirk­ti. Prenumeratoriai laikraštį visada gauna laiku, nes infekcija per spaudą neplinta. Primename, kad neturintys interneto ir negalintys laikraščio užsiprenumeruoti internetu ar nesulaukiantys laiškininko, prenumeratą užsisakyti galite ir redakcijos telefonais. Dėl visko susitarsime, ir laikraštis, nors šį kartą plonesnis (vėliau gal grįšime prie įprastos apimties), ateis pas Jus pats.

Būkime sveiki, pasitikėkime vieni kitais, nes dabar mums atsiųstas išbandymų metas, kurį išgyventi turime išmintingai.