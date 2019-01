Kalėdos – gerų darbų metas

„Home Interaction Through Students Elektrėnai“ (Bendradarbiavimas per mokinius Elektrėnų apylinkėse) projekto mintis kilo 2018 m. spalio 23-iąją, integruotų anglų kalbos-pilietiškumo pamokų su NATO kariais metu, todėl, praėjus porai savaičių po pirmojo susitikimo, pradėjome ruoštis gruodžio 17-18 dienomis suplanuotai veiklai. Pagrindinė projekto idėja yra padėti garbaus amžiaus sulaukusiems vietos gyventojams namų ūkio darbuose, įtraukiant Lietuvoje tarnaujančius NATO priešakinių pajėgų karius ir vietos moksleivius. Kariams tai puiki galimybė geriau pažinti vietinius žmones, jų papročius, buitį, atliekant reikalingus darbus, o 6-8 klasių mokiniams – tai anglų kalbos praktika tarpininkaujant vietiniams ir kariams bei dirbant kartu.

Atsižvelgus į tai, kad projektas suplanuotas visai prieš Kalėdas, į paruošiamuosius darbus įtraukėme ir Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos bendruomenę: mokiniai aukojo produktus ir technologijų mokytojos N. Ščetininės padedami iškepė, dekoravo bei supakavo arti trijų šimtų meduolių, kurie buvo padovanoti projekto dalyviams. 7c klasės mokinės Deimantės nuomone, „Kalėdos – tai metas, kai mes vieni kitais rūpinamės, todėl paaukodami sausainių padarome gerą darbą ir Kalėdos įgauna tikrą prasmę.“ „Smagu, kad kiti gerai jausis gavę saldžią dovanėlę“, – sakė Augustina iš 6b klasės. Žinodami, kad projekte dalyvaujantys užsienio kariai žiemos šventes praleis ne namuose, o Rukloje, supynėme kalėdinių vainikų, kuriuos įteikėme susipažinimo dieną. 8a klasės mokinės V.Rutkauskaitės padedami organizavome paramą nuo gaisro nukentėjusiai šeimai.

Gruodžio 17-oji Rukloje buvo skirta ne tik projekto dalyvių susipažinimui, bet ir žinių apie kario profesiją bei kasdienybę pagilinimui. „Nesitikėjau to, ką gavau. Tikėjausi žiauresnio gyvenimo, kaip iš filmų. Mes buvome labai draugiškai priimti ir linksmai praleidome laiką. Prieš kelionę neketinau tarnauti, dabar galvoju – gal?“,- nauja patirtimi dalijosi 8a klasės mokinys Arminas Kopūstas. Ten sužinojome apie sprogmenų, kurių vis dar randama, pavojų bei saugų elgesį radus panašų į sprogmenį daiktą. Be to, išbandėme taiklumą lazerinėje šaudykloje. „Sužinojau daug naujo, pavyzdžiui, kaip saugiai laikyti ginklą“, – pastebėjo Vakarė Antanavičiūtė iš 7f klasės. Vienas netikėčiausių įvykių buvo „sniego mūšis“ prie karinio miestelio kalėdinės eglutės, kur atminčiai nusifotografavo kiekviena komanda: „Aš nesitikėjau, kad bus įdomu, bet man labai patiko šaudyti ir žaisti sniego karą, o kariai buvo labai draugiški“, – mintimis dalijosi 7f klasės mokinė Deimantė Davidavičiūtė.

Buvo sudarytos devynios komandos po du mokinius bei vieną NATO karį iš Olandijos bei Vokietijos, kurios paskirstytos dirbti dviem etapais (iš ryto ir popiet) numatytose sodybose Kietaviškėse, Liutonyse, Mūro Strėvininkuose ir Mijaugonyse. Pakeliui namo aptarėme dieną praleistą Rukloje. Agota Gurskytė iš 7f stebėjosi: „Nesitikėjau tokio jaukaus sutikimo ir lengvai bendraujančių karių.“ „Galvojau, kad bus kitaip ir labai jaudinausi, tačiau veltui – jei kiti turėtų tokią galimybę, siūlyčiau pasinaudoti ja“, – svarstė 8e klasės mokinys Alanas Rimavičius.

Gruodžio 18-ąją minėtose gyvenvietėse genėjome sodus, smulkinome ir rūšiavome šakas, kasėme sniegą, sunešėme malkas į rūsį, tvarkėme gaisravietę – padėjome šešių sodybų gyventojams. Reikalingais įrankiais bei darbui skirtomis priemonėmis pasirūpino seserys šaulės Rasa Povilaitienė ir Asta Mikalajūnienė. Joms ir dar vienai šaulei, Ingai Daraškienei, teko rūpintis ir projekte dalyvaujančiais mokiniais, nes karių-mokinių komandos vienu metu darbavosi trijose-keturiose skirtingose vietose, o mokinius lydėjo tik dvi mokytojos (V.Barščevičienė ir A.Makarevičiūtė).

Nors antroji projekto diena buvo skirta rimtam, atsakingam darbui, neapsiėjome be staigmenų. Šaulių Astos ir Sauliaus Mikalajūnų namuose buvome priimti sušilti prie laužo, kur kariai demonstravo mokiniams kaip išgyventi lauko sąlygomis ir pasigaminti šilto maisto – MRE – „Meals ready to eat“ (maistas paruoštas valgymui), kokį kariai naudoja pratybose.

Smagu pasidžiaugti dideliu Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos bendruomenės bei Elektrėnų LDK Algirdo 1001-osios šaulių kuopos indėliu ruošiantis projektui: organizuojant mokinių pavėžėjimą į Ruklą ir veiklos objektus, jų priežiūrą darbo metu, darbo priemonių organizavimą, pietus mokyklos valgykloje, dovanas ir paramą projekto dalyviams, savanorystę organizuojant veiklą (pasiruošimas renginiui vyko mokytojų streiko metu) ir daug kitų smulkių paslaugų, be kurių nebūtume taip sklandžiai įvykdę suplanuotų darbų. Ačiū mūsų 6-8 klasių mokiniams-projekto dalyviams už nuoširdų darbą. Būkite drąsūs išbandyti naujus dalykus, kad netektų apgailestauti dėl praleistos progos. Darykite gerus darbus – jų niekuomet nebūna per daug. „Kai aukoji šiandien kitiems, tai gali tikėtis, kad kada nors ir tau paaukos“ – Ugnė 6b.

Vaida Barščevičienė

Anglų kalbos mokytoja