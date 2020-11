Kai nejauti simptomų, tačiau sergi liga, galinčia sukelti vėžį

Klaidingai manoma, kad sergant lytiškai plintančia liga visuomet turi jausti tam tikrus simptomus – perštėjimą, deginimo jausmą ar nemalonų kvapą. Deja, dažnai infekcijos, neturinčios visiškai jokių požymių, būna pa­čios pavojingiausios ir gali ­sukelti mirtiną grėsmę arba ilgalaikius ir nepranykstančius sveikatos pakitimus.

Apie pagrindines lytiškai plintančias ligas, apsisaugojimo ir profilaktinių patikrini­mų svarbą ir lytinį švietimą pasakoja Vilniaus gimdymo namų vyr. rezidentė-gydytoja akušerė ginekologė Patricija Kasilovska.

Į ką atkreipti dėmesį?

Kasdien pasaulyje diagnozuo­jama daugiau nei milijonas lytiniu keliu plintančių infekcinių susirgimų. Dažniausiai užsikrečiama nesaugaus lytinio kontakto metu, dažnai keičiant partnerius.

Netinkamai gydomos arba visiškai nepastebimos ligos gali sukelti nevaisingumą, impotenciją, o nėštumo ir gimdymo metu gali užkrėsti dar negimusį kūdikį.

Dažnas šlapinimasis, atsira­dęs dirginimo ar deginimo jausmas, neįprastos išskyros iš lytinių organų, skausmas lytinių santykių metu, žaizdelės ar pūslelinės ant lytinių organų gleivinių signalizuoja apie infekcijos atsiradimą, todėl vertėtų sunerimti ir tinkamai išsitirti.

Tokiais atvejais, jei pastebėjote bėrimą lyties organų srityje, jau­čiate skausmą pilvo apačioje ar kapšelyje, padidėja kirkšnies limfmazgiai, iš lyties ir šlapinimosi organų itin pagausėja neįprastų išskyrų ar jaučiate kitus itin nemalonius simptomus, reikėtų suskubti ir nedelsiant kreiptis į specialistus.

Dažniausios ligos

Lietuvoje viena populiariausių lytiškai plintančių ligų yra chla­midiozė, sukeliama chlamidinės bakterijos. Užsikrėsti įmanoma visų rūšių – vaginalinių, analinių bei oralinių – lytinių santykių metu.

Dauguma žmonių neturi jokių pastebimų simptomų, tačiau kai kuriems vėliau atsiranda skausmas pilvo apačioje, diskomfortas lytinio akto ar šlapinimosi metu, makšties išskyrų spalvos ir kvapo pasikeitimas, kraujavimas tarp menstruacijų, kraujavimas po lytinių santykių, gausesnis kraujavimas mėnesinių metu. Taip pat gali pasireikšti išangės skausmai ir išskyros, sąnarių uždegimai.

„Negydoma chlamidiozė vyrams gali sukelti rimtą šlaplės, prostatos arba sėklidžių infekciją, o moterims – dubens uždegiminę ligą ar net nevaisingumą“, – atkreipia dėmesį gydytoja P. Kasilovska.

Viena rimčiau­sių lytiškai plintančių li­gų, galinčių turėti mirtinų padarinių, yra gonorėja. Anot P. Kasilovskos, dauguma vyrų ir moterų visiškai nieko nejaučia, tačiau kitus kankina dažnesnis šlapinimasis nei įprastai, niežėjimas aplink lytinius or­ganus, gelsvų išsky­rų pagausėjimas ir kiti simptomai, kaip ir užsikrėtus chla­midioze.

Negydoma­ chla­midiozė ir gonorėja gali komplikuotis, pakenkti prostatai, sėklidės prielipui, sukelti moterų ir vyrų nevaisingumą, pasireikšti ektopiniu (už gimdos ribų) nėštumu ir kitais reprodukcinės sveikatos sutrikimais.

ŽPV – tylus ir grėsmingas

Lytinių santykių metu lengvai ir dažnai užsikrečiama itin populiaria žmogaus papilomos viruso (ŽPV) infekcija. Daugelis užsikrėtusių ŽPV nejaučia visiškai nieko, tačiau ši infekcija, pasilikusi organizme, gali virsti į lėtinę ligą ir negrįžtamai paveikti lytinių organų gleivines, sukelti ikivėžinius ir vėžinius susirgimus. Ne veltui net 99 proc. gimdos kaklelio vėžio atvejų yra susiję su didelės rizikos ŽPV infekcija.

Kitos lengvesnės formos sveikatos problemos, kurias sukelia skir­tingi ŽPV tipai, – tai odos ir ge­nitalijų karpos, pavyzdžiui, makš­ties, varpos, išangės, tarpvietės ar gerk­lės, gerklų papilomatozė.

„ŽPV įmanoma užsikrėsti ir bet kokio kontakto su užsikrėtusio žmogaus lyties organais metu ar kontaktiniu būdu per odą bei gleivinių mikrotraumas. Be to, ši infekcija plinta tiek per heteroseksualius, tiek per homoseksualius santykius“, – teigia gydytoja, primindama, kad ir berniukai, ir mergaitės jau nuo 9 metų gali būti paskiepyti nuo šio viruso.

Apsisaugojimo ir patikrinimų svarba

Patikimiausias būdas išvengti ­lytiškai plintančių infekcijų – susilaikyti nuo lytinių santykių ar turėti ilgalaikius abipusiškai monogaminius lytinius santykius su asmeniu, kuris žino, kad nėra infekuotas. Riziką užsikrėsti sumažina taisyklingas prezervatyvų naudojimas lyti­nių santykių metu.

Gydytoja P. Kasilovska taip pat pabrėžia ir kasmetinių profilaktinių vizitų pas specialistus svarbą: „Nevenkite reguliariai tikrintis, nes tokie apsilankymai gali padėti anksti nustatyti sveikatos problemas ir išvengti galimos grėsmės. Kiekvienas asmuo turėtų žinoti, kas vyksta su jų kūnu.“

Jei norite pasitikrinti profilak­tiškai arba įtariate problemą, pataria­ma kreiptis į šeimos gydytoją arba ­tiesiai į gydytoją specialistą (ginekologą, urologą, der­matovenerologą). Atsižvelgiant į tai, kad užsikrėtęs asmuo gali nejausti visiškai jokių simptomų, būtina pasitikrinti profilaktiškai turėjus rizikingus lytinius santykius, o gavus teigiamą rezultatą – apie tai informuoti ir partnerį.

Tėvai ir lytinis švietimas

Vidutiniškai Lietuvoje paaug­lių brendimas prasideda sulaukus 13,5–14 metų. Svarbu, kad ne tik mokytojai supažindintų jau­nimą su artėjančiais jų kūno ir organizmo pokyčiais. Ir tėvams yra būtina apie tai kalbėtis su savo vaikais, nes tėvų vaidmuo čia labai svarbus.

„Tikrai neužtenka vien mo­kykloje išgirstos teorijos, todėl tėvai turėtų asmeniškai pakalbėti su vaikais apie brendimą ir artėjančius fiziologinius pokyčius, o kai ateis laikas – ir apie nesaugaus lytinio sekso grėsmes sveikatai. Dažniausiai mamos pasakoja dukroms, o tėvai – sūnums, tačiau, žinoma, gali būti ir atvirkščiai. Vi­sų svarbiausia iš pradžių neiš­gąs­dinti vaiko ir pernelyg nespausti, kad palaipsniui įgautumėte didesnį jo pasitikėjimą“, – teigia P. Kasilovska.

Gydytoja pažymi, kad neretai pasitaiko ir tokių atvejų, kai tėvai atveda savo vaikus pas specialistus, kad jie tinkamai paaiškintų ir atsakytų į visus kylančius klausimus.

