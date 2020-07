Jubiliejinius renginius elektrėniškiai šventė ilgai ir triukšmingai

Julija Kirkilienė

Šviesos mieste

Šviesos mieste gyvena šviesūs žmonės

Šviesos mieste – jų darbas ir daina…

Teišsipildo visos jų svajonės,

Tegul sėkmė juos lydi kas diena…

Šviesos miete – čia jų jaunystės žemė,

Jaunystės aidą čia visur girdi…

Žmogus jėgos ir išminties čia semias,

Ir viskas telpa šio žmogaus širdy.

Te skausmo pirštai sielos jo neliečia,

Te viskas klojas tik labai gerai,

Te dieną naktį šviečia jam ir šviečia

Tie Elektrėnų krašto žiburiai.

Tai nauji poeto, Elektrėnų garbės piliečio Stasio Žlibino žodžiai naujai dainai. Tikime juos perskaitys elektrėniškiai kompozitoriai ir kitam jubiliejui skambės nauja daina. O šį Elektrėnų šešiasdešimtmetį ir savivaldybės įkūrimo dvidešimtmetį, kartu su Valstybės diena, elektrėniškiai ir svečiai šventė keturias dienas. Šventė žemėje, vandenyje, ore ir danguje. Šventė triukšmingai: triukšmą kėlė motociklai, garsi muzika ir lėktuvų skrydžiai. Bet įvadas į šventę buvo tylus, subtilus ir prasmingas. Penktadienį šventė buvo pradėta Abromiškių dvaro svirne, kur Elektrėnų literatūros ir meno muziejus organizavo parodą „Elektrėnai senose nuotraukose“. Parodos sumanytoja – elektrėniškė fotomenininkė Liudmila Felčinskaja. Išsamiai apie parodą įspūdžiais dalinsis Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentė Sniežana Juckevič, praktiką atliekanti laikraštyje „Elektrė­nų kronika“. Triukšmingiausia diena Elektrėnuose buvo šeštadienis – liepos 4-oji. Čia ir muzika garsiau skambėjo, ir Lietuvos supermoto čempionatas siautėjo. Bet įspū­džius apie tai irgi jaunoji žurnalistė pa­pasakos.

Sekmadienis, liepos 5-oji, Elektrėnuose pradėtas buvo šventomis Mišiomis Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Ka­ralienės bažnyčioje, kuri švenčia 30 metų jubiliejų. Ta proga bažnyčios­ rėmėjų aukomis pastatytas buvo atidengtas ir pašventintas naujas altorius. Elektrėnų bažnyčioje visos pamaldos tą trisdešimtmetį aukojamos buvo už laikino altoriaus. Altorių konsekravo ir šv. Mišias aukojo JE Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Mariose tą dieną pirmą kartą Lietuvoje buvo suorganizuotas vandenlenčių čempionatas, nuo ryto iki vakaro mariose baltavo burės, kurios vakare išrikiuotos buvo į šviečiantį paradą. Nuo 18 val. šventė persikėlė prie marių kranto. Elektrėnų paplūdimys per savo 60 metų gyvavimą tikrai vienu metu tiek daug žmonių nebuvo matęs. Šventėje Elektrėnų garbės piliečių vardai buvo suteikti dviem pasaulyje žinomiems ledo ritulininkams Dariui Kasparaičiui ir Dainiui Zubrui. Ta proga vienas iš pirmųjų trijų (Prano Noreikos, Jono Sabaliausko ir Stasio Žlibino) garbės piliečių S. Žlibinas net žodžius naujai dainai sukūrė ir dar kartą prisiminė, kaip daina „Elektrėnų žiburiai“ jam atnešė šlovę – visi kompozitoriai prašę parašyti žodžius naujoms dainoms.

Šventėje apdovanoti buvo moksleiviai ir jų mokytojai, sėkmingiausiai pasirodę pieši­nių konkurse „Elektrėnai – mano žibu­rių miestas“. Seimo nariai Laimutė Matkevičienė ir Seimo pirmininko pavaduotojas Jonas Liesys už svarų įnašą į miesto ir savivaldybės gerovę padėkomis apdovanojo merą Kęstutį Vaitukaitį, administracijos direktorių Gediminą Ratkevičių, Socialinės paramos skyriaus vedėją Violetą Šimkūnienę, energetikus Praną Noreiką, Bronislovą Tarulį, Viktorą Meką, medikus Nijolę Kleinienę ir Edmundą Niparavičių. Savivaldybės ir mero pasveikinti atvyko Trakų, Švenčionių, Ukmergės merai. UAB „Ignitis gamyba“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis, atsiprašinėdamas už kaminų griovimą, pažadėjo kaminą griauti pradėti tik po to, kai ant jo – į 250 m aukštį – užkels merą, kad šis iš pa­čios aukščiausios Lietuvoje apžvalgos aikštelės galėtų apžvelgti savo valdas. O patį įspūdingiausią apdovanojimą visiems elektrėniškiams ir svečiams parodė akrobatinių skraidymų grupė „Anbo“. Trys pilotai Rolandas Paksas, Algimantas Žentelis ir Robertas Noreika, kurių amžiaus vidurkis, pasak skrydį komentavusio lakūno Gintaro Šurkaus, sudaro 60 metų, keturiasdešimtmečiais lėktuvais ore braižė skaičius 60, mėgino strėle perverti širdį ir kitais triukais stebino elektrėniškius. Gausiai susirinkusiems elektrėniškiams ir svečiams buvo parodytas naujas, jubiliejui sukurtas režisieriaus Sauliaus Noviko filmas „Elektrėnų kodas“.

Po gražių sveikinimų vyko koncertas, kurio programoje veteranams, stačiusiems Elektrėnus, skirtos muzikos ir dainų nebuvo. Veteranai apgailestavo, kad toks jaunų žmonių – šventės organizatorių – šventės supratimas. Bet nė vienas nesakė, kad pyksta, tik tyliai skirstėsi po namus. Šventėje ir be veteranų žmonių buvo tarsi­ skruz­dėlyne. Savivaldybės dovanoto­ ju­biliejinio torto, pasak jį dalijusių sava­norių, išdalinta buvo per tūkstantis gabaliukų. Liepos 5-oji, prasidėjusi susikaupimu, baigta buvo triukšmingais fejerverkais ir lazerių šou.

Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena iškilmingai buvo atšvęsta miesto – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio – aikštėje. Kartu paminėta buvo ir Globėjų diena. Po iškilmingo vėliavos pakėlimo ir tautiškos giesmės sugiedojimo, mero Kęstučio Vaitukaičio ir Seimo narės Laimutės Matkevičienės sveikinimo kalbų, karo dainių „Ugniavijas“ koncerto, viduramžių riterių kovos, pasalos vykdymo parodomosios programos, turintieji laiko ir visi besidomintys kareiviška atributika dar apžiūrinėjo ginklų parodą. O vakare, 21 val., tautišką giesmę Elektrėnų savivaldybės gyventojai giedojo skirtingose susibūrimo vietose – kas seniūnijose, kas organizacijose. Elektrėniškiai vėl rinkosi į paplūdimį, prie naujojo tilto. Tą vakarą smarkus lietus nuplovė visas šventės dulkes. Pati gamta, atrodo, stengiasi, kad po ilgų išeiginių žmonės į darbą vėl rinktųsi žvalūs ir pasiruošę savo darbais kurti tolimesnę miesto ir savivaldybės istoriją.

Julijos Kirkilienės,

Virginijos Jacinavičiūtės,

Liudmilos Felčinskajos nuotr.