Išgelbėti mergaitę padėjo pilietiški žmonės

Vasario 24 d. li­kus kelioms minutėms iki vidur­dienio Šviesos gatvės daugia­bu­tyje, antrame aukšte, kilo gaisras. Šešerių metų mergaitės pagalbos šauksmą išgirdę kaimynai ir policijos pareigūnas ją iš degančio buto išgelbėjo dar iki atvykstant ugniagesiams.

Kaip pasakojo liudininkas Mindaugas, jis buvo virtuvėje, kai iš­girdo mergaitės šauks­mą. Per langus dairėsi šaukiančio vaiko, tačiau tik vėliau pastebėjo per langą kylan­čius dū­mus. Mergaitė stovėjo ant palangės ir šaukė ma­mą,­ prašė padėti. Mindaugas šūktelėjo žmonai grei­čiau skambinti skubios pagalbos numeriu, o pats nuskubėjo prie mergaitės. Laimė, tuo metu kieme stovėjo vyrai, kurie į priekabą krovė baldus. Mindaugas pakvietė juos padėti, rodydamas į rūkstančius dūmus. Vienas vyriškis skubiai šoko į automobilį ir pastatė jį po degančio buto langais. Mindaugo žmona per langą išmetė antklodę. Atsistoję ant mašinos stogo vyrai įtempė antklodę ir kvietė mergaitę šokti ant jos. Mergaitė šaukė, kad bijo ir šokti nedrįso, tačiau netrukus ant visureigio stogo užlipo ir į įvykio vietą atsitiktinai atskubėjęs Elektrėnų policijos komisariato vyr. patrulis Deividas Kareniauskas. Tuomet mergaitė įsidrąsino ir šoko pareigūnui į glėbį. Įvykio liudininkai susuko mergaitę į antklodes ir laukė kartu kol atvyks medikai. Gesinti gaisro atvyko keturios ugniagesių mašinos, tačiau gaisrui užgesinti pakako vieno ugniagesių automobilio.

Tuo metu, kai įvyko gaisras, mergaitė namuose buvo viena. Ji susirinkusiesiems aiškino, kad mama išėjo į parduotuvę. Netrukus po to, kai mergaitė buvo iškelta iš degančio buto, į įvykio vietą atskubėjo ir mergaitės tėvai. Medikų teigimu, mergaitė gaisre nenukentėjo, tik labai išsigando. Ugniagesiai paaiškino, kad gaisras namuose kilo dėl neatsargaus elgesio su ugnimi. Mergaitės mama patvirtino, kad dukra namuo­se žaidė su žvake.

Gaisro dieną ugniagesiai pagalbą suteikė ir 5 aukšte gyvenančiai moteriai, kuri dėl sveikatos sutrikimų pati negalėjo išeiti iš namų. Kad moteris neapsinuodytų dūmais, ugniagesiai išnešė ją į lauką.

Dėl vaiko nepriežiūros tėvams atsakomybė negresia. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovas spaudai Arūnas Malinovskis redakcijai paaiškino, kad vaikus nuo 6 metų galima namuose palikti vienus, tačiau tėvai privalo atsižvelgti į vaiko brandą. Kad būtų išvengta panašių nelaimių, tėvai turi užtikrinti saugumą namuose.

Ugniagesiai ir mergaitės tėvai dėkingi pilietiškiems žmonėms, kurie darė viską, ką galėjo, kad išgelbėtų mergaitę.

Virginija Jacinavičiūtė