Į Elektrėnus ir vėl sugrįžo džiazas

Rūta NIKITINAITĖ, žurnalistikos studentė, praktikantė

Rugpjūčio 24-ąją Elektrėnų miestą užplūdo džiazo ritmas. Čia jau dvyliktus metus iš eilės vyko tradicinis džiazo festivalis „Jaunystė“.

Elektrėnų kultūros centro organizuotame renginyje pasirodė ne tik scenos grandai, bet ir jaunieji džiazuotojai. XII Tarptautinio lengvo­sios muzikos – džiazo jaunųjų atlikėjų festivalio – konkurso „Elektrėnų žiburiukai 2019“ laureatų koncerte praėjusį šeštadienį dalyvavo ne tik Elektrėnų meno mokyklos mokiniai, bet ir svečiai iš Vievio, Birštono ir Vilniaus. Pirmieji pasirodė elektrėniškiai – klarnetu grojo Luka Kubiliūtė, jai fortepijonu akompanavo koncertmeisterė mokytoja Rūta Strikšaitė. Iškart po jų į sceną žengė Vievio meno mokyklos mokiniai. Fleita grojo Austėja Pažėraitė, išilgine fleita – Barbora Baubaitė, fortepijonu – Audrius Sabaitis. Legendinį Miko Vaitkevičiaus kūrinį „Senieji Vilniaus stogai“ atliko Elektrėnų meno mokyklos muzikantai: Augustė Daniūnaitė, Ugnė Sabaliauskaitė, Augustė Skirmuntaitė, Karolina Šareikaitė, Ernesta Zaksaitė, Vitalija Tamošiūnaitė. Merginoms mušamaisiais pritarė Armandas Čižius. Po jų festivalį tęsė elektrėniškių akordeonininkų duetas Livija Zakarevičiūtė ir Marius Bauras. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos fleitų ansamblis taip pat publikai padovanojo įspūdingą pasirodymą. Džiazo festivalį „Jaunystė“ tęsė Vievio meno mokyklos akordeo­nininkas Deividas Sajieta. Paskutinieji į sceną žengė svečiai iš Birštono. Dalyviams ir jų mokytojams Elektrėnų kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius įteikė padėkos raštus. Nors jaunieji džiazo festivalio muzikantai neslėpė jaudulio, po pasirodymo visi tvirtino, kad yra labai laimingi galėdami net ir vasaros atostogų metu pasirodyti scenoje.

Iš karto po jaunųjų Lietuvos džiazo muzikantų į sceną lipo tikri šio muzikos žanro asai – grupė „Tribute to Miles Davis“. Ji atliko legendinio amerikiečių džiazo virtuozo Mileso Daviso kūrinių interpretacijas. Šis garsus amerikiečių atlikėjas per net 50 metų trukusią muzikinę karjerą padarė stiprią įtaką kitiems džiazo muzikanta­ms. Valandą trukusio pasirodymo metu susirinkusiai publikai džiazo kūrinius dovanojo gru­pės nariai: trimitininkas Vy­tautas Skudas, saksofonininkas Tomasas Tronconas, pianistas Paulius Zdanavičius, bosistas Armanas Isojanas ir būgnininkas Linas Būda. Tradicinio Elektrėnų džiazo festivalio jau dvyliktus metus iš eilės nepraleido ir Eugenijaus Vedecko vadovaujamas džiazo orkestras (bigbendas). Šis kartu su prof. Pranciškumi Narušiu ir dainininke Gintare Peciukonyte atliko naujausios koncertinės programos kūrinius.

Festivalio programą pratęsė grupė „Art quartet“. Viena iš grupės narių – Milda Deltuvaitė – džiazo pianistė iš Kauno, šiuo metu muzikos amato mokosi Prins Claus konservatorijoje Olandijoje. Muzikinio išsilavinimo mergina pradėjo siekti nuo vaikystės – būdama aštuonerių įstojo į Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mo­kyklą, vėliau mokslus tęsė Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje. Kitas grupės narys – Davidas Avetisyanas – saksofonininkas iš Elektrėnų, taip pat baigęs Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją. Šiuo metu vaikinas studijuo­ja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas prof. Petrą Vyšniauską, kurio konkurse 2017 m. pelnė ll vietą, taip pat 2018 m. festivalio „Vilnius Jazz“ konkurse pelnė specialią nominaciją „Konkurso viltis“. Grupės būgnininkas Jonas Filmanavičius – aistringas džiazo mylėtojas. Šiuo metu atlikėjas aktyviai dalyvauja įvairiuose muzikos festivaliuose Lietuvoje ir už jos ribų. „Art of quartet“ bosistas Nojus Drąsutis – daugelio džiazo festivalių laureatas, groja dar vienoje grupėje, su kuria šiais metais planuoja išleisti debiutinį albumą.

Viena iš laukiamiausių festivalio akimirkų tapo Lietuvos ir Amerikos džiazo grupės „Isaiah Collier & the Chosen Few“ pasirodymas. Kaip sakė renginio organizatoriai, daugiausiai Jungtinėse Amerikos Valstijose koncertuojanti grupė „pagerbė mus savo pasirodymu“. Grupės įkūrėjas Isaiahas Collieras – saksofonininkas, kompozitorius ir aktyvistas, gimęs ir užaugęs Čikagoje. Elektrėnų kultūros centro kiemelyje jis pasirodė su savo grupe, kurioje mušamaisiais groja jo jaunesnysis brolis Jeremianas Collieras, kontrabosininkas Jamesas Wenzelis ir lietuvis pianistas Domas Žeromskas. Šios grupės pasirodymas buvo išties unikali proga gyvai pasiklausyti vienų geriausių dabartinių džiazo virtuozų muzikos.

Festivalį uždarė svečiai iš Rumunijos. Grupėje „FUNKorporation“, susibūrusioje 2011 metais, groja septyni džiazą mylintys atlikėjai. Jų muzika pasižymi išskirtiniu pagrindinės vokalistės balso skambesiu ir aštriais pučiamųjų garsais. Jų muzikavime girdimi persipinantys džiazo, soulo, ska, balkanų regio stiliai. Grupės nariai skaičiuoja, kad gyvai jie jau pasirodė per 200 kartų įvairiose pasaulio šalyse. Jų muzikavimas ne kartą buvo įvertintas apdovanojimais, o kai kurios dainos ilgam išlieka radijo stočių topuose.

Renginio metu taip pat buvo pristatytas fotografo Vytauto Sus­lavičiaus fotoalbumas „Džiazas ir miestas“, skirtas Elektrėnų festivalio 50-mečiui paminėti. Garsus fotomenininkas prisiminė, kad šis džiazo festivalis pirmą kartą Elektrėnuose buvo organizuotas 1969-aisiais, kai jam buvo aštuoniolika metų. V. Suslavičius teigė, kad tuomet dar neturėjęs jokių minčių apie fotografavimą. Jo dėdė buvo žmogus, paskatinęs tada dar jauną vaikiną paimti fotoaparatą į rankas ir pamėginti fotografuoti. „Nuo to laiko kažkaip ir užsikabinau“, – šyptelėjęs tarė menininkas. Paklaustas, kodėl pagrindiniu savo fotografavimo objektu pasirinko būtent džiazą, V. Suslavičius teigė, kad tai tėra jo kūrybos etapas, tiesa, kiek ilgai užsitęsęs. „Labiausiai mėgstu fotografuoti džiazo muzikantus repeticijų metu, tada labiausiai atsispindi tikroji emocija“, – „Elektrėnų kronikai“ teigė fotomenininkas.