Elektrėnuose patvirtintas koronaviruso atvejis

Virginija Jacinavičiūtė

Iki kovo 13-osios lietuviai gana ramiai vertino viešą informaciją apie koronavirusą. Bet ramybė išgaravo po to, kai šalyje buvo įvestas karantinas, užvėręs ugdymo ir kul­tūros įstaigų, maitinimo įstaigų bei ne maisto prekių parduotuvių duris ir gerokai sustiprinęs žmonių nerimą. Šį nerimą Elektrėnuose labiausiai išda­vė parduotuvių lentynos, kuriose savaitgalį išgraibsty­tos bakalėjos prekės bei šviežia mėsa.

Nors pasitelktos griežtos saugumo priemonės, viruso plitimo atvejų išvengti nepavyko. Vienas koronaviruso atvejis kovo 17 d. užfiksuotas ir Elektrėnų savi­valdybėje. Skelbiama, kad vienas koronavirusu užsikrėtęs asmuo lankėsi prekybos centre „Norfa“ Elektrėnuose kovo 13 d. 16–17 val.

Izoliuoti 38 asmenys

Paskelbus karantiną, žmonių mintis ir kalbas tiesiog užvaldė žodis koronavirusas, vis dažniau tariamas ne su pašaipa, o baime dėl savo ir artimųjų sveikatos. Informacinėse priemonėse daug kalbama apie tai, kaip pasaulyje ir Lietuvoje kovojama su viruso plitimu, o laikraštyje „Elektrėnų kronika“ – kokios prevencijos priemonės kovoje su koronavirusu pasitelkiamos Elektrėnuose.

Dar kovo 12 d. Elektrėnų savivaldybėje buvo nuspręsta nutraukti ugdymo procesą savivaldybės ugdymo įstaigose, uždrausti renginius. Kaip informavo administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, kovo 13 d. savivaldybėje vyko Ekstremalių situacijų komisijos ir sveikatos priežiūros įstaigų posėdis, kuriame buvo aptartos priemonės kovojant su koronavirusu.

Savivaldybė įsakymu nustatė as­menų izoliavimo patalpas, paskyrė atsakingą už izoliavimo procesą koordinatorių, pailgino medicinos įstaigų darbo laiką. Darželis „Žiogelis“ paskirtas įstaiga, priimančia as­menų, užimtų ekstremalioje situa­cijoje, vaikus (gydytojai jau naudojasi šia paslauga), Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pavesta koordinuoti priėmimą.

Nuo kovo 14 d. pradėtas vykdyti asmenų izoliavimo procesas. Asmenys izoliuojami pagal galimybes savo gyvenamojoje vietoje. Jei tokios galimybės nėra, jie izoliuojami savivaldybės parūpintose patalpose. Tokios yra Socialinės globos namuose Taikos g., Elektrėnuose ir Abromiškių reabilitacijos ligoninėje. Ten yra paskirtos patalpos, kurios yra atskirtos nuo kitų įstaigos patalpų. Jose izoliuojami 5 asmenys. Už­pil­džius šias patalpas, bus naudojamos buvusios ir šiuo metu nenaudoja­mos Beižionių vaikų globos namų patalpos. Po to gali sekti Rungos g. 18A esantis pastatas (buvusi Sporto mokykla). Iki kovo 19 d. sukoordi­nuotas 38 asmenų izoliavimas.

Kovo 15 d. aktyvuotas Elektrėnų savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų valdymo centras, patikslinta jo sudėtis, papunkčiui aptartos visos karantino priemonės ir pasirengimas jas vykdyti.

Kovo 16 d. įsakymu darželis „Žiogelis“ paskiriamas vaikų su spec.poreikiais priėmimo vieta. Paskirtas spec. automobilis izoliuotiniems ir tikrinamiems asmenims vežti.

Kovo 17 d. nupirktos spec. priemonės medikų ir kitų tarnybų tarnybiniams poreikiams tenkinti.

Nuo kovo 12 d. nuolat (24 val. per parą) elektroninėmis priemonėmis vykdomi specialistų pasitarimai situacijos valdymo klausimais, priimami ir vykdomi sprendimai.

Kovo 18 d. savivaldybė įsigijo du kvėpavimo aparatus bei spec. priemonių apsisaugojimui.

Ligoninės direktorius:

padėtis rimtesnė nei atrodo

Ypatingai padėčiai ruošiasi ir Elektrėnų ligoninė. Elektrėnų ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius sako, kad koronavirusas yra ypatingai rimta liga, bet žmonės neįvertina padėties rimtumo. Gydytojo teigimu, gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, kurie į parduotuvę eina tam, kad nusipirktų du svogūnus, elgiasi labai neatsakingai. Karantinas paskelbtas ne šiaip sau, o tam, kad būtų išvengta staigaus ligos protrūkio, todėl E. Niparavičiui pikta viešose erdvėse matyti žmones, kurie į karantiną žiūri pro pirštus. Šiuo metu ligoninėje vyksta intensyvus pasiruošimas priimti koronavirusu susirgusius asmenis. Ligoninėje tikimasi gauti daugiau apsauginių priemonių, padedant savivaldybei planuojama įsigyti plaučių ventiliavimo aparatų. Šiuo metu ligoninė jų turi 7, planuojama turėti iki 12.

E. Niparavičius neabejoja, kad ateis laikas, kuomet ligoninėje gulės tik koronavirusu užsikrėtę asmenys. Užsikrėtusių asmenų gydymui bus paskirtos patalpos Abromiškių reabilitacijos ligoninės vaikų skyriuje bei suaugusiųjų skyriaus vienas korpusas. Šiuo metu savivaldybėje ruo­šiamas medikų, dirbsiančių su koronavirusu užsikrėtusiais ligoniais, personalas. Pasak E. Niparavičiaus, tai bus įvairių sričių gydytojai, nes pulmonologų ar terapeutų nepakaks. Ypatingas dėmesys bus skiriamas medikų apsaugai, nes be jų kova su koronavirusu būtų neįmanoma.

Savivaldybėje planuojama įs­teigti 300–400 lovų koronaviruso ligoniams. Ligoninės direktorius primygtinai siūlo žmonėms laikytis karantino, saviizoliuotis, grįžus iš viruso židinių, kad nebūtų staigaus susirgusiųjų antplūdžio.

Direktorius neabejoja, kad koronavirusu vistiek užsikrės apie 70 proc. savivaldybės žmonių, Kaip ir skelbta spaudoje, jis pavojingiausias vyresnio amžiaus žmonėms. Skelbta, kad įtakos mirtims nuo koronaviruso turi ir lėtinės ligos, bet E. Niparavičius sako, kad mirtingumo sąsajos su lėtinėmis ligomis nėra moksliškai patvirtintos, todėl negalima teig­ti, kad asmuo, turintis lėtinių ligų, turi ypatingą riziką. Direktorius sako, kad koronaviruso židinyje Italijoje vidutinis mirusių nuo koronaviruso asmenų amžius 81 metai. Lyginant Italijos ir Lietuvos statistiką, Elektrėnuose mirtimi pasibaigti ga­lėtų apie 100 koronaviruso atvejų.

E. Niparavičiaus kreipimasis į gyventojus:

Kreipiuosi į žmones, norėdamas paprašyti būti atsakingiems ir supratingiems. Ligoninės priimamajame pakabinome dezinfekcinio skysčio dozatorių, skirtą medikams, tačiau jis buvo pavogtas. Žmonės nuolat skambina į registratūrą ir klausia, kada galės užsiregistruoti pas kardio­logą ar masažistą. Noriu informuo­ti, kad registracijos pas gydytojus nevyks dar ilgą laiką, todėl prašome elektrėniškių supratimo. Medikai ir taip patiria didelę įtampą, todėl prašome nelieti pykčio telefonu. Dabar reikalinga pagalba, o ne įtampos kėlimas. Daliai žmonių gal atrodo, kad tai medikų išgalvotas virusas, bet tiesa ta, kad jokios priemonės neapsaugos mūsų nuo viruso. Svarbiausia, kad viruso protrūkio nebūtų vienu metu. Tam ir būtina laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, kad susirgimo atvejai išsidėstytų kuo ilgesniame laike. Situacija labai rimta, todėl man tikrai baisu matyti mamas, kurios vedasi vaikus į parduotuves ar vaikštinėja miesto centre būriais. Tenka išgirsti pastabas, kad vaikščioti lauke neuždrausta. Taip mąstantiems norisi atsakyti, kad ne kariuomenė turi vaikyti žmones iš aikščių, saugumas yra kiekvieno atsakomybė. Draudimų būti lauke nėra, bet reikia rinktis tas vietas, kur nesiburia daug žmonių.

Atvejis Elektrėnuose

Kovo 13 d. vakare socialiniame tinkle „Facebook“ buvo paskelbta nuo­trauka, kurioje užfiksuotas greitosios pagalbos automobilis bei prie jo stovintis, apsauginiais drabužiais apsivilkęs brigados narys. Žinute žmonės ėmė plačiai dalintis, tarp internautų kilo panika, kad Elektrėnuose užfiksuotas koronaviruso atvejis. Pirmadienio rytą ši nuotrauka iš elektrėniškių pamėgtos grupės jau buvo ištrinta. Apie šį atvejį pasiteiravome Vievio sveikatos priežiūros centro, kuriam priklauso Greitosios medicinos pagalbos skyrius, direktorės Danutės Baliūnienės. Ji patikino, kad, esant koronaviruso įtarimo atvejui, į kvietimą visuomet vyksta specialiai paruoštas automobilis bei apsauginiais drabužiais apsirengusi GMP brigada (medikas ir vairuotojas). Jei Elektrėnų GMP automobilis tuo metu išvykęs į kvietimą, atvyksta arčiausiai esanti neužimta GMP brigada iš Vilniaus ar Trakų. „Dėl koronaviruso įtarimo Elektrėnų savivaldybėje buvo daugiau nei dešimt kvietimų, iš kurių 1 atvejis pasitvirtino,“ – kovo 17 d. informavo D. Baliūnienė. Tos pačios dienos popietę šį faktą patvirtino ir administracijos direktorius G. Ratkevičius. Jis informavo, kad Elektrėnų savivaldybėje nustatytas 1 koronaviruso atvejis. Pasiteiravus, kokia ligonio būklė ir kokiomis sąlygomis asmuo užsikrėtė, administracijos direktorius atsakė, kad apie užsikrėtusį asmenį informacijos neturi. Kokia ligonio būklė klausėme ir Elektrėnų ligoninės direktoriaus, bet jis šios informacijos neturėjo, o D. Baliūnienė sakė, kad asmuo užsikrė­tė po apsilankymo užsienio šalyje.

Karantino nesilaikymas – teisės pažeidimas

Pirmadienį į redakciją kreipėsi elektrėniškė Aušra. Moteris tvirtino, kad jos pažįstamas, grįžęs iš užsienio šalies, nesilaiko karantino ir kartu su mažamečiu sūnumi vaikšto Elektrėnų gatvėmis. Moteris tei­ravosi, kam turėtų skambinti dėl asmenų, kurie nesilaiko saviizoliacijos. Kadangi savivaldybė viešoje erdvėje paskelbė, kad asmenų izoliacijos konsultacijas 24 valandas per parą teikia Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, patarėme Aušrai skambinti vedėjai. Po skambučio Aušra sakė nusivylusi savivaldybės reakcija. „Į mano skambutį V. Šimkūnienė sureagavo visai ne taip, kaip tikėjausi. Maniau apsidžiaugs, kad žmonės pilietiški, kad rūpinasi dėl aplinkinių saugumo, o ji tik pasakė, kad savivaldybė tuo nesirūpina ir kad skambinčiau į policiją“, – pasakojo Aušra.

Elektrėniškės nuogąstavimais pasidalinome su G. Ratkevičiumi, kuris atsakė: „Karantino nesilaikymas yra teisės pažeidimas, užtraukiantis administracinę ir baudžiamąją atsakomybę. Dėl pastebėto pažeidimo prašome kreiptis į pažeidimus nagrinėjančią instituciją – Visuomenės sveikatos centrą ir jam talkinančią policiją. Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė paskirta koordinuoti izoliavimo procesą. Turiu faktinių duomenų (iš tiesioginio bendravimo su ja kiaurą parą ir savaitgalį), kad ji tai daro neatsižvelgdama į darbo laiko valandas ir trukmę, aukodama save dėl visų mūsų saugumo. Dėl to reiškiu jai nuoširdžią padėką. Teisės pažeidėjų gaudymas jai nėra pavestas, todėl negalime iš jos to reikalauti. Apgailestauju, kad pranešėja nusivylė, tačiau turėtų tai suprasti.“

Dėl visų saviizoliacijos pažeidi­mų reikėtų pranešti karštosios linijos telefonu 1808 arba 112.

Tiesia gerumo ranką vienišiems

Kol miesto gyventojai, nepaisydami rekomendacijų, keliauja į prekybos centrus nusipirkti kelių svogūnų ar mėsos gabalėlio, atokesnių vietovių žmonės ir norėdami negali to padaryti, nes Elektrėnų komunalinis ūkis dėl pandemijos apribojo autobusų maršrutus. Tokiems asmenims į pagalbą skuba asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriai su pirmininke Birute Grybauskiene. „Atokesnėse vietovėse lankome ir maistu aprūpiname apie 50 asmenų, kurie neturi galimybių patys apsirūpinti. Senoliai sutinka mus su džiaugsmu ir ašaromis, supratę, kad nėra pamiršti ir niekam nereikalingi. Esu dėkinga savanoriams, kurie dirba pamiršdami baimes, nes žino, kad taip reikia. Ačiū Maisto bankui, kuris aprūpina produktais. Pirmosiomis dienomis savanoriai neturėjo kaukių, bet internete pamačiusi, kad viena savivaldybėje veikianti įmonė padovanojo savivaldybei respiratorių, kreipiausi į administracijos direktorių ir jis mielai davė savanoriams kaukių ir padėkojo už pagalbą“, – pasakojo Birutė Grybauskienė. Asociacijos vadovė sako, kad tokiais kritiniais atvejais išryškėja pati savanorystės esmė, kuomet pavojaus akivaizdoje galvoji ne tik apie save, bet ir apie nelaimėje likusį žmogų. „Sausio 13-ąją žmonėms taip pat grėsė pavojus, bet jie dėl savo tikslo nepabūgo stoti prieš tankus“, – lygino B. Grybauskienė.

B. Grybauskienės minėtus respiratorius savivaldybei padovanojo UAB „Bauwerk Boen“. Padėką už šią dovaną savivaldybė išreiškė socialiniame tinkle ir informavo, kad respiratoriai perduoti Elektrėnų mokyklai-darželiui „Žiogelis“, Elektrėnų socialinės globos namams, Elektrėnų socialinių paslaugų centrui, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vairuotojams.

Dirba nuotoliniu būdu

Su kokiais iššūkiais susiduria Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (ESVSB), klausėme direktorės Agnės Sakalinskienės. Direktorė informavo, kad ESVSB atliks Visuomenės sveikatos centro pavestas funkcijas ir šiuo metu laukia Centro nurodymų, kokios pagalbos reikia. ESVSB darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Specialistai su atsakingomis institucijomis derina ir viešam publikavimui ruošia su koronavirusu susijusią informaciją, ruošia savivaldybės pavestą informaciją. Bendrauti biuro darbuotojams padeda vaizdo konferencijos. Tai technologija, leidžianti bendrauti žmonėms ar žmonių grupėms, esančioms skirtingose vietose. Dirbdami iš namų socialiniuose tinkluose ir ESVSB internetinėje svetainėje biuro darbuo­tojai skelbia ne tik su koronavirusu susijusią informaciją, bet ir dalinasi maisto gaminimo receptais, siūlo idėjas laiko praleidimui, transliuoja mankštos pamokėles ir kita.