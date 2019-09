Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Neringa Pulauskienė: geriausias darbo atlygis – degančios jaunimo akys

Rūta NIKITINAITĖ, žurnalistikos studentė, praktikantė

Su Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore Neringa Pulauskiene vieną vasaros penktadienį susitinkame jos kabinete. Linksmai nusiteikusi moteris sutinka papasakoti apie darbą su Elektrėnų jaunimu, kylančius iššūkius ir jau nuveiktus aktyvių moksleivių darbus. „Be jaunimo aš negaliu“, – nusišypsojusi taria N. Pulauskienė.

Kas yra ir ką veikia Elektrėnų savivaldybės Jaunimo reikalų taryba?

Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų taryba sudaroma iš šešių savivaldybės ir šešių jaunimo atstovų. Tai jungtinė komanda, kuri yra patariamasis Elektrėnų savivaldybės tarybos balsas. Laikydamasi įvairių reglamentų Jaunimo reikalų taryba keletą kartų per savaitę susirenka ir svarsto aktualius jaunimui klausimus, kelia problemas, ieško sprendimų, diskutuoja. Aš pati nesu Tarybos narė. Mano parei­gos – koordinuoti Tarybos veiklą, patarti. Nors įstatymai apibrėžia, kad jaunimas yra asmenys nuo 14 iki 29 metų, šiuo metu Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų taryboje jaunimui atstovauja daugiausiai moksleiviai. Mūsų veiklą koordinuoja Jaunimo reikalų departamentas, organizuojantis įvairius mokymus tokiems koordinatoriams kaip aš. Pasisėmusi naujų žinių ir idėjų viską atsivežu į Elektrėnus ir čia perduodu vietos jaunimui.

Šiais metais vyko rinkimai į naująją Jaunimo reikalų tarybą. Kaip vyko balsavimas?

Tai buvo demokratiški rinkimai, kuriuose į Jaunimo reikalų tarybą buvo išrinkti šeši jaunimo atstovai. Savivaldybės deleguoti asmenys šiame balsavime nedalyvavo. Visi, norintys dalyvauti šių metų rinkimuo­se į Jaunimo reikalų tarybą, turėjo siųsti savo gyvenimo aprašymus ir motyvacinį laišką. Slaptame balsavime galėjo dalyvauti specialiai tam paskirti delegatai – asmenys, susiję su jaunimo veikla. Tai buvo Elektrėnų jaunimo centras, biblio­teka, aplinkinių seniūnijų kultūros centrai, jaunimo organizacijų at­stovai ir kiti. Deja, vasarą jaunimas yra labai užsiėmęs – dalis Tarybos narių dirba, dalis keliauja, todėl naujai išrinkti nariai darbus pradės nuo rugsėjo mėnesio.

Ar Elektrėnų jaunimas yra aktyvus visuomeninio gyvenimo veikėjas?

Nepasakyčiau, kad mūsų jaunimas yra be galo aktyvus, tačiau tikrai nėra taip, kad jo nebūtų. Elektrėnų jaunimu esu labai patenkinta, deja, bet kitokia situacija yra kaime. Ten jaunimas į aktyvią visuomeninę veiklą įsitraukia gana pasyviai. Žinoma, labai džiaugiuosi, kad naujoje Taryboje yra net du nariai iš Vievio. Vienas pagrindinių Elektrėnų savivaldybės jaunimo tarybos tikslų – pritraukti aktyviausią jaunimą iš aplinkinių seniūnijų. Organizuo­dami renginius čia, Elektrėnuose, tikimės, kad tai sudomins aplinkinių miestelių jaunimą.

Kokie svarbiausi iki šiol nuveikti Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbai?

Tikriausiai svarbiausias jaunimo nuveiktas darbas buvo įrengta nauja Elektrėnų jaunimo centro erdvė. Viskas prasidėjo Elektrėnų kultūros centre, kuriame jaunimas gavo paprastą kabinetą. Laikui bėgant jų dėmesys nukrypo į pastato rūsį, kuris tuomet tikrai nepriminė jaukios vietos susirinkimams. Tai buvo pripelijęs, nenaudojamais rakandais užkrautas sandėlis. Nenorėdami pasiduoti, aktyvūs Tarybos nariai net dešimtmetį kovojo, kad tas rūsys taptų jaunimo. Kartu rašėme įvairius projektus ir vis atsimušdavome į sieną, tačiau vieną kartą mums pasisekė – gavę finansavimą sutvarkėme visą rūsį. Dabar tai – Elektrėnų jaunimo centro erdvė, kurioje yra biliardas, virtuvėlė, muzikos aparatūra. Tai tapo vieta susirinkti visam Elektrėnų jaunimui.

Jau penkerius metus iš eilės organizuojate Elektrėnų savivaldybės administracijos darbo simuliaciją „Moksleiviai savivaldybėje“. Kuo išskirtinis šis projektas?

Šios iniciatyvos metu surenkame maždaug dvidešimt aktyvių moksleivių, kurie dvi dienas dirba kartu su savivaldybės darbuotojais. Specialiai atrinkti savivaldybės darbuotojai visą dieną rodo, ką dirba, kur eina, pasakoja apie savo darbo ypatumus, atsako į jaunimui kylan­čius klausimus. Kai kurie netgi duo­da praktinių užduočių. Pirmaisiais šio projekto metais savivaldybės darbuotojai gan nenoriai sutiko dalyvauti šioje avantiūroje, tačiau po pirmos dienos jiems patiko. Kaip galėjo nepatikti? Juk jaunuoliai turi tiek daug klausimų, jie visi labai smalsūs, aktyvūs. Po dviejų dienų darbo savivaldybėje moksleiviai renkasi ir bendrai aptaria savo įspūdžius, teikia pasiūlymus savivaldybei.

Ką Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų taryba duoda pačiam miestui?

Jaunimo idėjos visų pirma yra nukreiptos į Elektrėnų visuomeninio gyvenimo gerinimą. Žinoma, jaunimo prioritetas yra jaunimo reikalai, bet organizuodami atvirus renginius Tarybos nariai galvoja apie visą miestą. Pavyz­džiui, Elektrėnuose vykęs konkursas „Muzika garsiau“ buvo išskirtinai jaunimo organizuo­tas renginys, tačiau tai buvo šventė visam miestui. Taip pat Jaunimo reikalų tarybos iniciatyva buvo valanda pailgintas Elektrėnų bibliotekos darbo laikas.

Kaip į jaunimo pasiūlytas idėjas žiūri Elektrėnų valdžia?

Kartais netgi būna keista, kaip rimtai į jaunimo siūlymus atsižvelgia Elektrėnų savivaldybė. Iš tikrųjų jaunimas kelia daug reikalavimų pačiai savivaldybei, pavyzdžiui, dėl socialinių tinklų administravimo. Džiugu, kad į jaunimo mintis ir pasiūlymus Elektrėnuose tikrai atsižvelgiama.

Kokie Elektrėnų savival­dybės jaunimo reikalų tarybos ateities planai?

Pagrindinis mūsų tikslas ateinančiais metais padėti aplinkinių seniūnijų jaunimui. Ten yra tikrai labai daug aktyvių žmonių, kurie paprasčiausiai net neturi kur susirinkti. Tiek Vievio, tiek Semeliškių jaunimas labai nori turėti savo patalpas, kur galėtų svarstyti svarbius klausimus, diskutuoti, leisti laisvalaikį. Matydami Elektrėnų jaunimo centro sėkmę jie nori tą patį turėti pas save. Nuo rugsėjo centro darbuotojai vyks į skirtingas seniūnijas ir užsiims su tų vietų jaunimu.

Ką jums asmeniškai duoda nuolatinis darbas su jaunimu?

Negaliu be to. Jei ilgiau pasėdžiu prie popierių, labai pasiilgstu jaunimo, jų entuziazmo, naujų idėjų, drąsos, veržlumo. Kai ilgą laiką kartu su jais dirbi ir pasieki išsikeltų tikslų, supranti viso to prasmę. Jaunimo motyvacija ir degančios akys tikrai įkvepia. Tada suprantu, kad tai – geriausias mano darbo atlygis.