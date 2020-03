Elektrėnų komisariato veiklos ataskaita: nusikaltimų mažėja, susirūpinimą kelia narkotikų paplitimas

Virginija Jacinavičiūtė

Sociologijos profesorius Aleksandras Dobryninas savo knygoje „Virtuali nusikaltimų tvirtovė“ rašo, kad žmonės linkę domėtis kriminogenine padėtimi, nes taip gali įvertinti, kiek saugūs yra visuomenėje. Pastebima, kad informacija apie kriminalines naujienas iškreipia objektyvų situacijos vertinimą, tuomet atrodo, kad nusikaltimų skaičius auga ir gyventi darosi nesaugu. Atsvara šiam susirūpinimui – statistika paremta informacija apie nusikalstamumą. Elektrėnų policijos komisariatas kasmet pristato veiklos ataskaitą ir savivaldybės įstaigas, organizacijas supažindina su nusikaltimų tendencijomis. Išklausyti ataskaitos kasmet vyksta ir mūsų redakcijos žurnalistai, kad skaitytojai turėtų galimybę susipažinti su policijos darbo rezultatais.

Pirmoji veiklos ataskaita

Šiemet Elektrėnų policijos komisariato veiklos ataskaita pristatyta komisariato posėdžių salėje. Pirmą kartą Elektrėnuose pristatydamas ataskaitą komisaras Almantas Lukša pirmiausia pradėjo nuo renginyje dalyvaujančių valstybinių, vietinių įstaigų bei organizacijų atstovų pristatymo ir padėkų už bendradarbiavimą. Atskirą padėkos žodį komisaras skyrė socialinei partnerei – savivaldybei. „Mane džiugina konkretus, aiškus požiūris, visada suteikiama pagalba, kokios reikia, visada laikomasi duoto žodžio. Norisi pasidžiaugti projektu, kurį finansuos savivaldybė. Bus įkurta saugaus eismo klasė. Visi mūsų savivaldybės mažieji galės ne tik teoriškai, bet ir praktiškai mo­kytis, kaip saugiai elgtis keliuose“, – apie naują projektą kalbėjo A. Lukša. Padėkojęs policijos partneriams, komisaras tribūną užleido Veiklos skyriaus viršininkui Edgarui Telinskiui, kuris pristatė Elektrėnų savivaldybėje vyraujančias nusikalstamas veikas.

Renginyje dalyvavo, už bendradarbiavimą ir tai, kad komisariatas užtikrina elektrėniškių saugumą, dėkojo Elektrėnų vicemeras Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius ir jo pavaduotoja Inga Kartenienė. Komisariatui savivaldos atstovai padovanojo Lietuvos šimtmečiui iš­leistą knygą „Šimtmečio Lietuva“ .

Vyrauja smurtas artimoje aplinkoje

E. Telinskis ataskaitą pradėjo nuo geros žinios – nuo 2017 metų Elektrėnų PK aptarnaujamoje teritorijoje registruotų nusikalstamų veikų skaičius mažėja. 2017 m. tokių veikų registruota 442, o 2019 m. – 274. Nusikalstamų veikų ištyrimas pernai siekė 66,5 proc. Pagal bylų ištyrimą Vilniaus apskrityje Elektrėnus lenkia tik Šalčininkų PK, kuris pernai ištyrė 73,8 proc. bylų. Pernai policija daugiausiai ikiteisminių tyrimų pradėjo dėl smurto artimoje aplinkoje. 2018 m. tokių atvejų fiksuota 61, o pernai – 88. Dėl smurto artimoje aplinkoje dažniausiai nukentėjo moterys, buvo keli atvejai, kai aukomis buvo vyrai. E. Telinskis informavo, kad dažniausiai smurtas artimoje aplinkoje vyksta vartojant alkoholį. Pasitaiko melagingų pranešimų apie smurtą. Tokiais atvejais pranešėjams taikoma administracinė atsakomybė – skiriamos baudos. Neblaivių aukų pareigūnai negali apklausti, todėl pasitaiko, kad išsiblaivę asmenys atsiima kaltinimus, tikina pareigūnus, kad susižalojo patys. Dėl atvejų, ­kuomet smurto atvejis nepasitvirtina arba auka ir smurtautojas susitaiko, nutraukta per 50 ikiteisminių tyrimų. Kokia pareigūnų darbo kasdienybė vykstant į smurto artimoje aplinkoje atvejus, susirinkusieji galėjo stebėti vaizdo įrašuose, rodomuose per multimediją. Antroje vietoje pagal dažnumą – vagystės. Pernai registruotos 58 vagystės, iš jų net 11 įvykdyta birželio mėnesį. Dažniausiai vagiama iš gyvenamųjų patalpų, automobilių, statybviečių, sandėliukų. Vagysčių ištyrimas Elektrėnų PK siekia 42,3 proc. ir tai yra geriausias rodiklis Vilniaus apskrityje.

Nors policija deda daug pastangų, kad užtikrintų saugumą keliuose, vis dar dažni atvejai, kai vairuotojai į gatves išvažiuoja neblaivūs. Pernai sulaikyti 46 vairuotojai, kurių kraujyje rasta daugiau nei 1,5 promilės alkoholio. 2017 m. tokių atvejų buvo 71, 2018 m. – 59. 2019 m. fiksuotas neblaivaus vairuotojo rekordas – 3,52 promilės. Tąkart už vairo sėdo moteris.

Ketvirtoje vietoje pagal vyraujančius nusikaltimus – neteisėtas nar­kotinių ar psichotropinių medžia­gų įgijimas, laikymas ar vartojimas.

Bėdos dėl alkoholio

E. Telinskio teiginiui, kad daugumai nusikaltimų įtaką daro svaiginančių priemonių vartojimas, antrino Reabilitacijos centro „Naujas gyvenimas“, kuriame­ nuo priklausomybių gydosi­ ir elek­trė­niškiai, steigėjas Marius Balčiūnas. Su priklausomais asmenimis dirbantis M. Balčiūnas savo patirtimi pasidalino įraše, kuris buvo rodomas per multimediją. Jo teigimu, dažniausiai nusikaltimus vykdo neblaivūs ar nuo narkotinių medžiagų priklausomi žmonės, todėl labai svarbu stengtis priklausomus žmones gydyti. M. Balčiūnas sako, kad Lietuvoje alkoholizmu sergama kas penktoje šeimoje, tačiau tai pripažinti sunku, nes alkoholizmas – neigimo liga. Dauguma priklausomų žmonių mano, kad kontroliuoja vartojimą, bet iš tiesų vis gilyn klimpsta į alkoholizmo liūną, kuris priveda žmogų prie didelių problemų – smurto artimoje aplinkoje, vairavimo išgėrus ir kt. Alkoholizmo ligą išgydyti nėra lengva, nes tai darbas su savo mąstysena ir charakteriu. Išmokyti dirbti su savimi gali padėti specialistai, kurie turi žinių, kaip vesti žmogų sveikimo keliu.

E. Telinskis pasakojo, kaip policija kovoja su alkoholizmo paplitimu. 2019 m. buvo vykdomos priemonės, padėjusios išaiškinti pažeidimus, susijusius su neteisėtu akcizinių prekių disponavimu ir realizacija. Priemonių metu buvo išaiškintos nelegalios parduotuvės, kuriose alkoholiu buvo prekiaujama po 22 val. Baudos skirtos ir Elektrėnų prekybos centrams, kurie alkoholį pardavinėjo neblaiviems, jaunesniems nei 20 m. asmenims. Tokioms įmonėms buvo taikytos 6 ekonominės sankcijos.

Baigdamas pristatymą E. Telinskis kalbėjo apie komisariato vyk­domas prevencines, švietėjiškas veiklas. Apie glaudų bendradarbiavimą su policija, pareigūnų paskaitas, organizuojamus renginius per multimediją papasakojo Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorė Ramunė Matonienė bei socialinė darbuotoja Justina Ivanovaitė.

Vairavimo kuriozai

Reagavimo skyriaus veiklą pri­statė šio skyriaus vyriausias tyrėjas Rimvydas Karpičius. Pra­dėjo pareigūnas nuo liūdnos statistikos, kuri pažymi, kad pernai savivaldybėje įvyko 10 eismo įvykių, kuriuose 16 asmenų buvo sužeista, 1 žmogus žuvo. Palyginimui, 2018 m. įvyko 16 eismo įvykių, kuriuose sužeista 18, žuvo 2 asmenys (iš jų 1 pėsčiasis). Dėl neblaivių vairuotojų kaltės pernai įvyko 3 eismo įvykiai. Pagrindinės eismo įvykių priežastys – nepasirinktas saugus greitis ar leistino greičio viršijimas, pėsčiųjų nepraleidimas pėsčiųjų perėjoje, saugaus atstumo nesilaikymas, įva­žiavimas į priešpriešinę eismo juostą lenkiant ir kt. Pernai Reagavimo skyrius išaiškino 1445 viešosios tvarkos ir Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Pristatyme pareigūnas dėmesio skyrė pėsčiųjų daromiems pažeidimams, iš kurių dažniausiai pasitaiko ėjimas ne per pėsčiųjų perėją ar atšvaito nesegėjimas tamsiu paros metu. Pernai nubausti 28 asmenys, vairavę dviračius būdami neblaivūs. 26 asmenys nubausti dėl pavojingo ar chuliganiško automobilių vairavimo. Pernai išaiškinti 35 asmenys, sėdę už vairo neblaivūs, 3 iš jų sugauti pakartotinai vairavę neblaivūs. Elektrėnų komisariato turimu grei­čio matuokliu nustatyti 196 greičio mėgėjai. Per ataskaitinį laikotarpį komisariatas vykdė 148 policines viešo ir neviešo pobūdžio priemones, skirtas eismo saugumo stiprinimui.

R. Karpičius pasidžiaugė, kad 2019 m. Elektrėnų policijos komisariatas gavo du naujus „VW Transporter“ automobilius su modernia darbo vieta, patalpa sulaikytiesiems, vaizdo kameromis bei visoje Lietuvoje aptarinėjamą trikojį greičio matuoklį, kuris, tikimasi, padės nustatyti ne­drausmingus vairuotojus ir padidins saugumą savivaldybės keliuose.

Iškalbingiau už vyriausiojo tyrėjo pateiktą statistiką kalbėjo konkretūs pavyzdžiai, užfiksuoti miestą kiaurą parą stebinčiomis vaizdo kameromis. Per multimediją susirinkusieji stebėjo, kaip mieste vykdomi Kelių eismo taisyklių pažeidimai: kadruo­se užfiksuotas per didelio greičio nulemtas sunkvežimio virtimas išvažiuojant iš žiedo, važiavimai prieš eismą žiede, kuriozai su pėsčiaisiais, kurie ignoruoja pėsčiųjų perėjas ir kelią kerta, kur panorėję. Nesilaikydami taisyklių pėstieji trukdo eismą bei rizikuoja savo sveikata.

Vertinimas iš šalies

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavęs Vilniaus apylinkės prokuratūros 6 skyriaus vyriausiasis prokuroras Audrius Matulionis sakė esąs patenkintas Elektrėnų PK darbo rezultatais ir liko itin sužavėtas pareigūnų darbo sąlygomis: „Elektrėnai ta ikiteis­minio tyrimo įstaiga, kuri pasižymi geromis darbo sąlygomis, kurios šiandien paliko be žado. Kiek esu keliavęs, daugiau niekur nesu matęs kažko panašaus, kad žmonės turėtų tokias patalpas. Sąlygos pareigūnams čia tiesiog fantastiškos. Šiame komisariate dirba kvalifikuoti, patyrę pareigūnai. Tokias išvadas darome vertindami tai, kad bylos prokuratūrai paruošiamos labai gerai. Malonu pažymėti, kad iš visų Vilniaus apskrityje kuruojamų policijos įstaigų Elektrėnai pasižymi kaip institucija, kuri eina ne paskui nusikaltimus, bet reaguoja į nusikaltimus ir įsikiša į juos. Greita reakcija užkardant narkotinių medžiagų platinimą ir laikymą yra šio komisariato išskirtinumas. Tam tikra prasme tai yra saugiausia savivaldybė, nes čia stipriai juntamas policijos buvimas, o ne pavėluota reakcija į nusikaltimus“, – kalbėjo vyriausiasis prokuroras ir pasidžiaugė, kad Elektrėnų policijai vadovauja kvalifikuotas komisaras A. Lukša.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato viršinin­ko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis:

„Nusikalstamų veikų dinamika Elektrėnų policijos komisariate yra gera, bet nereikia užmigti ant laurų. Kaip juokavo vicemeras, Elektrėnai įsikūrę tarp dviejų priemiesčių – Vilniaus ir Kauno, o tai turi reikšmingos įtakos. Mane neramina narkotinių priemonių disponavimo ir platinimo Elektrėnų savivaldybėje mastai. Šie skaičiai ataskaitoje nebuvo pabrėžti, bet aš stengiuosi juos akcentuoti, nes jie ypatingai priklauso nuo pareigūnų iniciatyvos, nuo bendradarbiavimo su visuomene. Narkotinės medžiagos – jaunimo rykštė. Ir aš, ir vadovai kviečiame dėti visas pastangas, kad narkotikų platinimo ir vartojimo atvejų mažėtų.

Su visuomene noriu pasidalinti tuo, kad šiemet pasikeitė policijos finansavimo struktūra – policija nebėra savo asignavimų valdytoja. Manau, kad policijos finansavimas ir toliau bus tinkamas. Visuomenei svarbu žinoti, kad po reformos policija sukaupė tam tikrus rezervus. Reforma policiją pastūmėjo ne žingsniais, o šuoliais į priekį ir tas matyti iš policijos aprūpinimo – uniformų, priemonių, skirtų kovai su nusikalstamumu, nusikaltimų fiksavimui. Pasidžiaugti verta, bet sustoti negalime, nes nusikaltimai greitai mus aplenks.

Džiugu buvo girdėti Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorės ge­­rus atsiliepimus apie bendradarbia­vimą su Elektrėnų komisariato pa­reigūnais. Manau, kad bendravimas su mokyklomis, bendruomenėmis, sa­vivaldybės administracija prisideda prie bendro policijos vertinimo. Džiugu, kad Lietuvoje policijos darbu pasitiki net 82 proc. gyventojų. Šį bendradarbiavimą labai svarbu tęsti, nes policija viena negali visko padaryti.“

Policija – paslauga

Užbaigdamas ataskaitą komisaras A. Lukša sakė, norėjęs auditorijai parodyti, ką ir kaip policija dirba. „Policija yra paslauga visuo­menei. Nėra tobulų paslaugų ir žmonių, kurie tas paslaugas teikia. Būna klaidų, nesusipratimų, bet mes pasiryžę tas klaidas taisyti, jų nekartoti ir eiti į priekį. Tik visi kartu dirbdami galime pasiekti tą rezultatą, kad gyventojai jaustųsi saugiai“, – ataskaitą baigė komisaras ir pakvietė pokalbius pratęsti prie arbatos puodelio.