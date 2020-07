Elektrėnų gatvėmis zujo automobiliai – vyko orientacinės varžybos

Sniežana Juckevič,

VU Komunikacijos fakulteto studentė, praktikantė

Elektrėniškis Domantas Bataitis, nenorėdamas iš miesto paleisti švenčių ir renginių šurmulio, praėjusį šeštadienį, liepos 18 d., Elektrėnuose surengė orientacines automobilių varžybas.

Orientacinės automobilių varžybos Elektrėnuose vyksta jau ne pirmus metus. Kaip pasakoja organizatorius D. Bataitis, Elektrėnuose jau kurį laiką bandoma įkurti auto klubą, todėl įžanginę veiklą nuspręsta pradėti būtent šiomis varžybomis. Prie šio sumanymo prisidėjo ir tai, jog miestas šiemet švenčia 60-metį, tad norėjosi, kad šventės ir renginių lavina nesibaigtų. Nesukeliant mieste per didelės sumaišties, organizatoriai apribojo dalyvių skaičių iki 20 automobilių. Pagrindinis reikalavimas dalyviams – turėti interneto ryšį. Kaip teigė organizatorius, viskas vyko per mobiliąją programėlę, kur buvo padarytas bendras dalyvių pokalbis. Nors orientacinėse varžybose galėjo dalyvauti 20 automobilių, registruotų dalyvių buvo 13.

„Viską pradėjome nuo to, jog dalyviams mieste reikėjo surasti mūsų šalies vėliavą bei nufotografuoti automobilį prie jos. Vėliavų Elektrėnuose galima rasti keliose vietose, tad dalyviai šiek tiek pasibarstė po miestą, o toks ir buvo mūsų tikslas“, – juokauja organizatorius. Pasak D. Bataičio, šiose orientacinėse varžybose buvo surengta užduotis, skirta miesto 60-mečio paminėjimui. Pasitelkus fantaziją dalyviams reikėjo padaryti skaičių „60“ ir nufotografuoti jį kartu su savo automobiliu. „Dalyvių tikslas buvo pirmiems atvykti į tam tikrą vietą ir atlikti užduotį, nes pirmasis atvykęs į vietą gauna daugiausiai taškų. Po visko taškai buvo susumuoti ir tokiu būdu išrinkti nugalėtojai“, – sako D. Bataitis.

Trys daugiausiai taškų pelnę dalyviai buvo apdovanoti diplomais bei kitais prizais. Nugalėjo BMW ekipažas, vos keliais taškais aplenkęs 2-ąją bei 3-iąją vietas užėmusius dalyvius. Neliko nuskriausti ir kiti ekipažai, visi gavo po atminimo dovaną. Organizatorius D. Bataitis džiaugėsi, jog varžybose dalyvavo labai šaunių ekipažų, nestokojančių humoro jausmo. „Tai pirmasis mūsų renginys, tad suprantama, jog yra kur pasitempti. Mums netgi pavyko su keliais dalyviais rasti bendrų minčių ir žvilgtelėti į ateitį“, – sako vaikinas. Organizatorius atskleidė, jog jau yra planuojamas vasaros uždarymo renginys ir netgi didesnis nei šis.