E. Jakilaitis: „Stiprūs Kartu“ padės visiems, kuriems pagalba bus reikalinga

Lygiai prieš savaitę startavusi pilietinė iniciatyva „Stiprūs Kartu“ toliau augina raumenis: jos savanoriais jau tapo per 2,5 tūkst. žmonių visoje Lietuvoje. Edmundas Jakilaitis, vienas iš šio projekto sumanytojų ir koordinatorių, sako, kad projekto savanoriai jau dabar yra pasirengę atsiliepti į kiekvieną pagalbos šauksmą visoje Lietuvoje.

– Kas yra toji iniciatyva „Stiprūs Kartu“ ir Nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centras?

– Ši pilietinė iniciatyva ir centras skirti pagelbėti tiems, kuriems susidoroti su koronaviruso pandemijos ir karantino iššūkiais savo jėgomis yra labai sunku. Visų pirma mintyje turiu senyvo amžiaus žmones, kurių sveikatai šis virusas yra ypač pavojingas. Karantino metu jie privalo būti namuose, tačiau jų gyvenimas juk nesustoja: žmonėms reikia maisto, vaistų. Štai čia jiems į pagalba ir skuba mūsų centras. Savanoriai susisiekia su tokiais žmonėmis, nuperka jiems maisto produktų ar medikamentų ir pristato visą tai į namus. Prekių pristatymas, atsiskaitymas vyksta be jokio fizinio kontakto su žmogumi. Beje, jau turėjome kelis atvejus, kuomet mūsų savanoriai prekes žmonėms pirko ir už savo pinigus.

– Kova su koronavirusu Lietuvoje vyksta įvairiais būdais: vieni renka lėšas ligoninėms, kiti perka ir medikams dovanojama medicinos įrangą ar apsaugos priemones. Kodėl Jūs pasirinkote būtent tokį savanorių pagalbos koordinavimo modelį?

– Nes Lietuvoje yra daug pilietiškų žmonių, kurie pasiryžę paprasta kasdiene veikla pagelbėti kitiems. O taip pat yra daug žmonių, kuriems tokios pagalbos reikia. Aš nuoširdžiai manau, kad tokia veikla yra reikalinga ir net būtina. Ir jos poreikis artimiausioje ateityje tik augs.

– Iniciatyva „Stiprūs Kartu“ startavo lygiai prieš savaitę. Kiek savanorių jau prisijungė prie projekto?

– Šiai dienai turime 2,5 tūkst. savanorių visoje Lietuvoje. Noriu pabrėžti, kad mūsų tinklas apima visą šalį, o būtinas prekes galime pristatyti į bet kurį Lietuvos kampelį. Gerus žmonių darbus viešiname siekdami padrąsinti jungtis savanoriais ar prašyti pagalbos. Kasdienė laida per LRT televiziją, tikiu pakels Lietuvai ūpą. Ji transliuojama nuo pirmadienio iki penktadienio 16.30 per LRT

– Ką turėtų padaryti žmogus, nutaręs prisijungti prie Jūsų?

– Susisiekti su Nacionaliniu savanorių pagalbos koordinavimo centru trumpuoju numeriu 1827 arba projekto interneto svetainėje www.stipruskartu.lt užpildyti savanorio anketą. Tuomet, atsiradus konkrečiai užduočiai, mes susisiekiame su savo žmonėmis ir prašome jų pagalbos. Beje, lygiai taip pat mes prašome registruotis ar registruoti žmones, kuriems pagalba yra reikalinga.

– Kokios yra centro darbų apimtys? Kiek pagalbos prašymų jau patenkinote?

– Per savaitę jų buvo kiek daugiau nei 300. Galbūt šis skaičius kol kas nėra įspūdingas, tačiau svarbiausias mūsų komandos tikslas šiuo metu yra sukurti patį tinklą ir jį užauginti. Jau dabar nujaučiame, kad karantinas bus pratęstas, o situacija gali blogėti. Mes neturime apsibrėžę konkretaus žmonių, kuriems galime padėti, skaičiaus. Tiesiog norime ir turime padėti visiems, kuriems tokios pagalbos reikia. Manau, kad tokių žmonių skaičius rytoj, už savaitės ar už dviejų bus gerokai didesnis nei šiandien. Ir mes būsime tam pasirengę.

Esu tuo tikras, nes žinau, kokia atsidavusi ir ambicinga yra šios iniciatyvos komanda. Tad labai noriu padėkoti visiems, kurie vienaip ar kitaip prisideda prie projekto „Stiprūs Kartu“. Mintyje turiu projekto iniciatorius Lietuvos šaulių sąjungą, bendrovę „Pirmoji kava“, mūsų puikius partnerius „Maisto banką“, „Gelbėkit vaikus“, „Maltiečius“, gausybę kitų. Labai dėkoju ir Lietuvos skautams, kurie darbuojasi mūsų duomenų apdorojimo ir skambučių centruose. Matydamas tokią komandą ir tokius partnerius esu tikras, kad viskas bus gerai!