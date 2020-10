Dovana ,,Ąžuolyno“ mokytojams

Artėja spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Šia proga „Ąžuo­lyno“ progimnazijos pedagogai gaus neįprastai gražią dovaną, kuri kartu yra ir savotiškas jų darbo „vaisius“. Turbūt nekantraujate sužinoti, kokia gi ta dovana?

Visus elektrėniečius spalio 4 dieną 10 val. 30 min. kviečiu prie spalvotųjų televizorių ekranų! „Ąžuolyno“ progimnazijos septintokas Lukas Kybartas pasirodys LRT rengiamame visuomeniniame TV projekte „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ ir kovos dėl garbingo šios žinių viktorinos nugalėtojo titulo. Negaliu išduoti, kaip berniukui seksis, turėsite pamatyti patys. Bet galiu papasakoti, koks mokinys yra Lukas Kybartas.

Dėstau lietuvių kalbą jau daug metų, tačiau tiek mokytojiško džiaugsmo, kiek suteikia man nuo pat penktos klasės Lukas, dar nesu patyrusi. Įsivaizduokite, būdamas penktokas, jis, nusižiūrėjęs kabineto stende aštuntokams privalomų perskaityti knygų sąrašą, per kelis mėnesius jas visas perskaitė! Atsiskaitydamas vadinamąjį savarankišką skaitymą, sugebėjo atsakyti į visus mano klausimus iš šių suaugusiesiems skirtų knygų! To Lukui pasirodė per mažai. Jis dar šeštoje klasėje perskaitė V. Mykolaičio-Putino garsųjį romaną „Altorių šešėly“ (pamenu, kaip negalėjau septyniolikmečių mokinių priversti perskaityti šį kūrinį!). Lukui patiko romanas, jis viską suvokė ne prasčiau nei vyresni skaitytojai. Berniukui patiko ir Balio Sruogos „Dievų miškas“. Tiesa, perskaitęs Sauliaus Šaltenio apysaką „Riešutų duona“, pirmą kartą pasakė: „Perskaičiau, bet nieko nesupratau.“ Palikome šią apysaką aptarti vėlesniam laikui…

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose L. Kybartas beveik visada gali atsakyti į beveik visus klausimus. Kodėl beveik? Kartais neišgirsta, ko klausiu, kaip visi normalūs paaugliai… Tačiau dažnokai turiu pasakyti: „Tu, Lukai, dabar nekelk rankos, tegu kiti atsako.“ Juk klasėje be Kybarto sėdi dar 28 septintokai! Įdomu, ką patartų šioje situacijoje garbūs švietimo valdininkai?

7a klasės vadovė Aldona Ku­činskienė, turinti neabejotiną talentą auklėti klases, neskuba girti Luko. Sako, vaikas kaip ir visi, judrus, mėgstantis paplepėti, kartais vaikiškas. Žavus tuo, kad jo pilna visur: ir mokykloje, ir olimpiadose bei konkursuose, ir sporto varžybose. Lanko irklavimą ir dziudo, nes negali pasirinkti, kuris sportas labiau patinka. Svarbiausia, vaikinas yra tapęs ir dziudo čempionatų nugalėtoju, ir Lietuvos moksleivių baidarių bei kanojų varžybų čempionu! Klasėje Lukas draugiškas, mylimas draugų bei mokytojų. A. Kučinskienė sako atlei­džianti auklėtiniui menkas išdaigas dėl jo berniukiškos charizmos ir nuo­širdumo.

Kartu su auklėtoja Aldona labai tikime, kad Luką aplenks „žvaigždžių liga“ ir jis užaugs doru, išsilavinusiu žmogumi, Lietuvos piliečiu, garsinančiu mūsų šalį.

Vilija Narvydienė,

„Ąžuolyno“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja