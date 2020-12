Dieninės užuolaidos ir kiti langų uždengimai – kaip derinti?

Kuriant namus, jų erdves langai yra itin svarbūs. Retas naujakurys apie juos nepamąsto ir palieka juos „plikus“. Tačiau, visgi, ne maža dalis į jų dengimą ir puošybą žiūri truputį per daug atlaidžiai. Svarstantiems, ko trūksta namų interjere iki pilno vientisumo, galime patarti – ko gero, užuolaidų. Taigi, straipsnyje aptarkime, kaip dienines užuolaidas galima derinti su kitokio tipo langų uždangalais.

Derinimas: ar verta?

Vis daugiau asmenų, rengiančių langų uždengimo priemones pamąsto apie kelių jų derinimą ant vieno lango. Neretai tai gali būti sumaniu sprendimu, padedančiu apsaugoti namus tiek nuo smalsių praeivių žvilgsnių, tiek reguliuojant į patalpą patenkančios šviesos srautą, tad derinti dvi langų dengimo priemones tikrai verta.

Be to, tinkamame užuolaidų salone bus siūloma pagalba ir patarimai, kurie padės nuspręsti. Tokią pagalbą dažnai teikia ir el. parduotuvės , prekiaujančios įvairiais langų uždengimais per gyvo susirašinėjimo platformas (angl. Live Chat)

Dieninės užuolaidos ir roletai

Neretai kabinant užuolaidas, ar montuojant kitą langų dengimo metodą pamąstoma, ar verta rengti dar viena jį. Dažniausiai tai būna kombinuotas dieninių užuolaidų ir roletų variantas. Toks jis gali būti itin naudingas, ypač, tiems, kurie gyvena, ar dirba pirmuose pastatų aukštuose. Esant tik, pavyzdžiui, roletams, atidarius juos privatumo nelieka. Tačiau, jei yra pakabintos ir dieninės užuolaidos, ši problema išsisprendžia. Pateikiame keletą patarimų, kaip tinkamai derinti šiuos du:

pradėkite nuo roletų stiliaus. Kombinuojant šiuos langų dangalus specialistai dažniausiai rekomenduoja pradėti nuo roletų stiliaus parinkimo. Dažniausiai šie yra ant pačio lango, arčiau jo, todėl tai protingesnis sprendimas, dar kai kurie juos suvokia, kaip langų „apatinius drabužius“, tad būtent dėl to ir pradeda nuo jų, vėliau prie jų derina dienines užuolaidas.

Laviruokite tarp spalvų ir raštų, kurdami balansą. Nereikėtų bijoti eksperimentuoti. Tarkime, jei pasirinkti roletai yra neutralios spalvos, ar rašto, dieninės užuolaidos gali būti ryškesnės, būti papuoštos įmantresniais raštais.

Nebijokite maišyti raštų. Taip sukuriama įdomesnė aplinka, patraukianti akį į ją įėjus, be to taip galima išreikšti savo asmenybę, jos ryškius bruožus. Žinoma, kartais langų uždangalus derinti gali būti sunku, tačiau renkantis tamsesnio ir šviesesnio uždengimų derinį galima pasiekti subalansuoto langų įvaizdžio ir vientiso interjero pojūčio.

Raskite jungčių su kambario interjeru. Derėtų pamąstyti kokie raštai ar spalvos gali prisidėti prie kambario interjero išpildymo, užbaigimo. Parinkus teisingai langai puikiai padės suteikti harmonijos erdvei.

Sekant nuojauta ir paprastais patarimai dieninių užuolaidų derinimas bus ypač paprastas ir suteiks namams estetikos pojūtį ir harmoniją.

Priežiūros patarimai

Renkantis užuolaidas namų erdvėms šis aspektas taip pat turi daug įtakos. Kartais tam tikro audinio užuolaidos būna paliekamos parduotuvėje, vien dėl sudėtingos priežiūros, ar dėl to, kad toje erdvėje bus lengvai sugadinamos. Taigi, dalinamės keletu patarimų, kaip prižiūrėti ir valyti populiariausių audinių užuolaidas:

poliesterinės. Jas galima skalbti skalbimo mašinoje, tačiau vandens temperatūra neturėtų būti aukštesnė, nei 60 laipsnių. Karštesnis vanduo gali pažeisti audinį ir paskatinti greitesnį užuolaidų nusidėvėjimą.

Šilkinės. Tai natūrali medžiaga, todėl ji reikalauja atidesnės priežiūros. Nerekomenduojama jų skalbti skalbimo mašinoje, ar naudojant chemines priemones. Geriausiai šią užduotį atliks skalbimas rankomis, naudojant šiltą vandenį ir švelnias, natūralias priemones.

Lininės. Dar viena natūrali medžiaga, tačiau dėl savo tvirtesnės sudėties ją galima skalbti skalbimo mašinoje. Džiovinti patariama tiesiog jas pakabinant, nes elektrinės džiovyklės gali jas paversti kietomis, nelanksčiomis.

Medvilninės. Tokias galima skalbti mechaniniu būdu, tačiau reikėtų atsižvelgti į spalvą: šviesias galima skalbti 90 laipsnių temperatūroje, spalvotos – 60-ies, o tamsias – kuo žemesnėje. Be to, naudojant cheminius valiklius reikia tai daryti atidžiai, nes kuo dažniau jie naudojami, tuo greičiau audinys susidėvės.

Roletų valymas. Roletai dažnai nereikalauja ypatingos priežiūros: juos dažnai pakanka nuvalyti drėgna kempinėle. Be to, reikėtų nepamiršti, kad stiprių cheminių valiklių reiktų vengti, nes jie gali pažeisti roleto audinio paviršių, paskatinti susidėvėjimą ir blukinti spalvas.

Laikantis lengvų patarimų užuolaidos bei roletai spalvą ir audinio savybes išlaikys ilgai. Be to, įsigyjant šias prekes visuomet pasikonsultuokite su pardavėju. Jo komanda pateiks profesionalius ir asmeniškai jūsų variantui pritaikytus valymo ir priežiūros sprendimus.

Dieninės užuolaidos ir kiti langų uždangalai kartu gali sukurti nuostabią ir visapusišką funkcionalumą namuose. Pasirinkus ir suderinus tinkamai tai bus puikus sprendimas, kuris tenkins langų dengimo poreikius kasdien.