Dėkodami palydėkime 100-mečio metus

Antrą šventų Kalėdų dieną pasirodžiusi saulutė tarsi žmonėms priminė, kad po tamsos visada atei­na šviesa, kad žmogui verta atsisakyti, kas nereikalinga, ir kurti kažką šviesaus, kaip tai daro ji, saulė. Ši saulėgrįža buvo ypatinga, nes jau kitą dieną stojo pilnatis, o iš dangaus pabiro meteorų lietus. Belieka tikėti, kad tokie pranašiški ženklai žada gerus ateinančius metus, nors ir praėję nebuvo blogi, todėl palydėti juos derėtų padėkomis.

Šiais metais visa Lietuva, Elektrėnų savivaldybė taip pat, išradingai šventė atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį – audė šimtametrę tautinę juostą, liejo aukščiausią Lietuvoje žvakę, statė koplytstulpius, leido knygas, organizavo renginius ir kitaip stengėsi 100-metį paminėti. Pirmoji Jubiliejinių metų proga savivaldybę pasveikino sausio 1-osios rytą Trakų ligoninėje gimusi Amelija Grabauskaitė. Mergaitė savo pirmąjį gimtadienį švenčia smagi ir sveika. Apie Amelijos pirmuosius metus jos mamytė Rūta dalijasi socialiniame tinkle „Facebook“.

Savivaldybėje metai tekėjo įpras­tai, o laikraštis „Elektrėnų kronika“ taip pat įprastai jau 19 metų kiekvieną įvykį fiksavo savo puslapiuose, kad ateinančių kartų moks­lininkai ir istorikai žinotų ir kitiems papasakotų apie vieną iš mažiausių Lietuvos savivaldybių ir čia gyvenusių žmonių darbus.

Metų pradžioje savo skaitytojus veltui džiuginome, kad antstolio Dariaus Jonaičio pastangomis nutraukta sutartis tarp senojo „Poseidono“ savininko Gyčio Daugėlos ir savivaldybės ir kad senojo „Poseidono laukia pokyčiai“. Deja, metai praėjo, o pokyčiai prie paplūdimio vis dar neatėjo. Bet pokyčiai įvyko Vievio kultūros centre. Senasis pastatas nugriautas dar pavasarį, tik naujam pastatui pamatų išlieti šiais metais vos suspėjo. O planuo­ta buvo net stogą uždengti… Gal atei­nantys metai vieviškiams bus geresni, ir nau­jajam pastatui ne tik stogą uždengs, bet ir langus įstatys. Pinigai tam yra skirti, bet į savivaldybės biudžetą nepervesti. Belieka tikėtis, kad naujasis kultūros ministras neapsigalvos.

Geriausius pokyčius šiais metais pajuto Elektrėnų jaunimas. Su trenksmu buvo atidarytas Atviras jaunimo centras, kuris pelnytai tapo jaunimo susibūrimo ir „dūzgimo“ vieta. Užimtumą jaunimui pagausino ir naujai atidarytas vandenlenčių parkas „Away“. Rudeniop gražūs pokyčiai pasiekė ir Elektrėnų miesto aikštę: nuardžius per aikštės remontą uždėtą tvorą, vaikus nudžiugino spalvotasis fontanas, tapęs tikra maudykla. Tik aikštėje įrengtos šachmatų lentos figūros tvėrė neilgai: atsirado jaunimo, kuris jas suniokojo. Likusios figūros dabar nurinktos. Ar atlygins niokotojai žalą, redakcija informacijos neturi. Didžiausi pokyčiai Elektrėnų laukia ateinančiais, 2019 metais: „Lietuvos energijos gamyba“ yra pasiruošusi nugriauti aukščiausią Lietuvoje – 250 metrų – kaminą, įtrauktą į Lietuvos rekordų knygą.

Lietuvos politikoje šiais metais apstu buvo tikrų ir dirbtinių skandalų. Apie vieną jų – dėl vaiko paėmimo iš šeimos, neva be pagrindo, rašėme ir mes. Deja, mūsų aprašytoji mama Simona nepateisino nei teismo, nei žmonių pasitikėjimo. Jos dukra buvo paimta iš globėjų ir grąžinta mamai, bet po pusmečio ir grąžintoji mergaitė, ir jaunesnioji jos sesutė iš Simonos vėl buvo paimtos. Ir kiek ten kritikos bebuvo pažerta Vaiko teisių apsaugos tarnyboms, jos, pasirodo, buvo teisios. Kitame skandale – mokytojų streike – aktyviai dalyvavo ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos bei „Ąžuolyno“ progimnazijos kai kurie pedagogai. Apie pedagogų reikalavimus mes rašėme, seksime ir rašysime apie tų reikalavimų įvykdymą. Bet tai bus jau Naujaisiais metais.

Gražių naujienų metų pabaigoje sulaukė ir mūsų redakcija. Lietuvos žurnalistų sąjunga atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio proga šių eilučių autorę apdovanojo medaliu „Už nuo­pelnus žurnalistikai“. Apdovanotam būti, žinoma, visada malonu, bet tai ir įpareigoja. Tad mūsų redakcija ir ateinančiais metais savo skaitytojams įsipareigoja turėti drąsos pranešti, ką visuomenė turi žinoti, išminties, nerašyti nieko, ko negalėsime apginti, kiekvieną istoriją vertinti taip, tarsi ji būtų rašoma apie tave, supratimo, kad žiūrovas yra toks pats protingas, geras ir jautrus, kaip ir mes, objektyvumo atskiriant nuomones ir analizę nuo žinučių, principingumo, neleidžiant užsipulti kitą asmenį anonimiškai. Visų tų savybių redakcijos darbuotojams prireiks atei­nančiais metais, per kuriuos vyks net treji rinkimai ir dar referendumas. Tad skaitytojams neteks nuobodžiauti atsivertus laikraštį „Elektrėnų kronika“. O kad laikraštis būtų įdomesnis, visada laukiame skaitytojų laiškų, patarimų, kritikos, įvairių vertinimų. Juk laikraščio darbdaviai esate Jūs, mielieji skaitytojai, o mes savo darbą norime atlikti taip gerai, kad darbdavys mus gerai vertintų ir mūsų neatsisakytų. Tad dėkodami praėjusiems, būkime kartu laimingi ir kitais metais, kaip buvome visus 19 metų. Tegul niekada Mūsų namų neaplenkia ištikimieji draugai – Meilė, Tikėjimas ir Viltis. Laimingų Naujų metų!

Nuoširdžiai,

Julija Kirkilienė, redaktorė