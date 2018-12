Dainiaus Zubraus dovana gimtajam miestui – istorijos pamoka

Virginija Jacinavičiūtė

Kai meniniuose filmuose rodo jautrias scenas, žmonės save ramina, kad filmo scenos yra išgalvotos. Elektrėnų kultūros centre žiūrint filmą „Tarp pilkų debesų“ nuraminti save buvo sunku – gerklę griaužė kartėlis, o akyse kaupėsi ašaros dėl neteisybės ir kančių, kurias lietuviai ir kitų tautų žmonės patyrė tremtyje stalininio režimo metais. Filmas „Tarp pilkų debesų“ Lietuvos kino teatruose pasirodė tik šių metų spalį, todėl išties nuostabu, kad elektrėniškiai galėjo filmą pamatyti savo mieste, o taip pat susipažinti su filmo režisieriumi Mariumi Markevičiumi. Šią dovaną elektrėniškiai gavo ledo ritulininko Dainiaus Zubraus iniciatyva.

D. Zubrus Los Andžele gimusį ir užaugusį režisierių pažįsta jau aštuo­nerius metus. Pažiūrėjęs šį filmą D. Zubrus panoro, kad jį pamatytų kuo daugiau gimtojo miesto mokinių. Tuomet jis paskambino merui Kęstučiui Vaitukaičiui ir pasiūlė idėją, kuri gruodžio 4-ąją jau buvo įgyvendinta.

Prieš filmą režisierius M. Markevičius susirinkusiesiems papasakojo, kad karas nulėmė ir jo šeimos gyvenimą – seneliai su tada dar mažais vaikais buvo priversti pasitraukti į JAV. Tremties skriaudas patyrė ir D. Zubraus artimieji. Seneliai į Sibirą buvo ištremti 1951 m., o po dvejų metų tremtyje gimė sportininko tėtis.

Drama „Tarp pilkų debesų“ tarsi laiko tiltas, kuris leido sugrįžti į neseną, tačiau dabartiniam mokiniui jau tolimą istoriją. Tie mokiniai, kurių artimieji susidūrė su karo skriaudomis, apie tremtį žino daugiau, o kitiems tremtis – tik istoriniai faktai. Filmas leido pamatyti ir įsivaizduoti, kaip galėjo jaustis žmonės, kurių įprastą gyvenimą ir svajones palaidojo į Sibirą dundantys gyvuliniai vagonai, nepakeliamos gyvenimo sąlygos.

Filmą „Tarp pilkų debesų“ moks­leiviai žiūrėjo susikaupę, o po filmo, nors ir nelabai gausiai, uždavė klausimų filmo režisieriui Mariui Markevičiui. Be techninių klausimų, žiūrovams rūpėjo, kodėl filmas pavaizduotas per daug gražiai. Režisierius paaiškino, kad filmas yra meninis, o ne dokumentinis, kad filme pakankamai scenų, kurios perteikia tremties žiaurumus. Režisierius atsakė ir į kitą dažnai užduodamą klausimą, kodėl originali filmo kalba – anglų. M. Markevičiaus teigimu, taip filmas gali pasiekti žymiai platesnę auditoriją, o lietuviai filmą gali matyti dubliuotą lietuviškai.

Filmas buvo kuriamas 5 metus, jo vertė – 4,5 mln. Eur. Pagrindinius vaidmenis filme atlieka užsienio šalių aktoriai, tačiau epizodiniuose vaidmenyse vaidina ir lietuviai Gabija Jaraminaitė, Darius Meškauskas, Ramūnas Cicėnas ir kt.

Filmas „Tarp pilkų debesų“ sukurtas remiantis to paties pavadinimo lietuvių kilmės amerikiečių rašytojos Rūtos Šepetys romanu. Knyga yra tapusi „The New York Times“ bestseleriu, išleista daugiau nei 50 šalių, visame pasaulyje jos parduo­ta per milijonas kopijų.