B. Pargaliauskas: Konservatorių partijoje neliko konservatizmo

Julija Kirkilienė

Konservatorių partija per 30 nepriklausomybės metų reorganizuota buvo keletą kartų: nuo Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon­servatorių) iki Tėvynės sąjun­­gos-Lie­tuvos krikščionių demo­kratų (TS-LKD), bet sutrum­pintai visada partija vadinama Kon­servatorių partija. Šios partijos Elektrėnų skyriaus visuotinis susirinkimas vyko sausio 25 d. Tame susirinkime iš partijos išstojo buvęs partijos narys nuo pat partijos sukūrimo – 1993 metų – Elektrėnų politinis veikėjas Bronius Pargaliauskas.

Partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas Ramūnas Kartenis sakė, kad dabar jau buvusio bendražygio apsisprendimas yra jo paties reikalas. Pirmininkas kalbėjo, kad B. Pargaliauskas, tikriausiai, nuėjo su Seimo nariu, taip pat palikusiu TS-LKD, Rimantu Dagiu, kuris kuria naują politinį judėjimą. Štai ką apie pokyčius politikoje ir pasitraukimą iš partijos kalba B. Pargaliauskas, kuris politinius idealus karštai gindavo.

Jis sako, kad iš politikos pasi­traukia dėl to, kad kaip tik ir nusivylė savo partijos idealais. Pasak politiko, Konservatorių partija prarado savo tapatybę, konservatizmą išeikvojo nesveikam liberalizmui. B. Pargaliauską labiausiai neramina, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių de­mokratų partijos vardu pasivadinusi partija jau kalba apie pritarimą vienos lyties partnerių santuokai – šei­mai, kuriai galimai leis įsivaikinti vaikus. „Lietuva, kurią vis dar vadiname Tėvyne, šimtmečius gyvuoja todėl, kad čia visada buvo saugomos stiprios šeimos. Visose liaudies dainose mergelės bernelius į karą lydėjo, partizanai į miškus ėjo palikdami stiprias šeimas ir ne vienas galvą padėjo prie savo namų, nes ten būdavo rengiamos pasalos. Net banditai žinojo, kad partizanams labiau už gyvybę brangi yra ne tik tėvynė, bet ir šei­ma“, – emocijas liejo B. Pargaliauskas. Be to, ir gamtoje, kaip sako pa­šnekovas, vienos lyties gyvūnai nesiporuoja, tai kodėl dabar žmogus, priklausantis žinduolių klasei, išimtimi per įstatymus padaromas. Šiuo metu TS-LKD partijos narys Mykolas Majauskas ne tik jaunimui nerodo šeimos stiprybės pavyzdžio, bet dar teikia Vaiko teisių apsaugos įstatymą, pagal kurį tėvai vaikus dėl menkiausio nesąmoningo įstatymo pažeidimo, dėl bandymo vaikui išaiškinti, kas padoru ir kas ne, auklėti jau bet kam atiduoti privalėtų. Politikas šį kartą gyrė Sei­mo valdančiąją daugumą, supratusią teikiamo įstatymo nelogiškumą ir jį pataisiusią. Bronius Pargaliauskas sako neatmetantis versijos, kad kažkas yra suinteresuotas šeimų – valstybės pamatų – sunaikinimu ir jo buvusios partijos atstovai, sąmoningai ar ne, tam tyliai pritaria.

B. Pargaliauskas sakė pritariąs savo bendražygio R. Dagio idėjoms ir džiaugiasi, kad atsiranda sveiko proto žmonių, galinčių būti atsvara beprotiškumui. Jis žada nau­jai politinei jėgai padėti įsikurti Elektrėnuose, bet pats į partiją nestosiantis ir politikoje daugiau nedalyvausiantis. Savo apsisprendimą jis grindžia ne tik amžiumi (71 metai), bet ir neslėpdamas nusivylimo, kad jo balsas nebuvo partijoje girdimas, todėl nenorįs dar vieno nusivylimo: per rinkimus partijų vadovai akcentuoja, kad mes kažką padarysime, o po rinkimų tie patys vadovai vietoj „mes,“ aukščiau iškelia savo „aš“.