Antrojo karantino dienoraštis. Metai – nauji, pandemija – ta pati

Julija Kirkilienė

Po naujųjų informacijos lau­kuose apie koroną virusą visiška sumaištis: informacija vis tikslinama. Apie mirusius žmones informacija Registrų centre vis tvarkoma, o savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius, ku­ris registruoja mirtis ir mato mirties priežastis, tą paslaptį saugo liguis­tai, bijodamas redakcijai net pa­tvir­tin­ti mirusiųjų amžiaus grupes. Mūsų mažoje savivaldybėje, kai kone visi vienas kitą pažįsta, informacija sunešama ir į redakciją.

Geros naujienos

Elektrėnų ligoninėje personalui sveikstant nuo COVID-19 ir vėl pradedant dirbti skyriams, ligoninė ruošiasi skiepų pasitikimui ir skiepijimui. Skiepai antradienį bus atvežti iš Santaros klinikų su apsauga ir konsultantais, kurie ligoninės personalą mokys skiepyti. Ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius, neseniai pats persirgęs, šiuo metu rū­pinasi šaldytuvų skiepams laikyti įsigijimu. Pagal sudarytą skiepijimo planą, iš pirmos siuntos paskiepyti turėtų būti apie 300 žmonių. Tai Elektrėnų ir Abromiškių reabilitacijos ligoni­nių personalas, Grei­tosios medicinos pagalbos darbuo­tojai, vėliau skiepijami bus slaugos ir globos įstaigų personalas bei pacientai. Prieš skiepijant, kiekvienam darbuotojui, nepriklausomai nuo to, ar jis persirgo, ar ne, bus atliktas tes­tavimas dėl imuniteto įgijimo. Direktorius sako nuolat dalyvaujantis nuotolinėse konferencijose, domisi su COVID-19 liga susijusia informacija, bet tolimesnė skiepijimo eiga yra Sveikatos apsaugos ministro kompetencijoje, todėl kaip bus skiepijami kiti gyventojai, priklausys ­nuo Sveikatos apsaugos ministerijos.

Apie skiepus ir kita

G. Ratkevičius informavo, kad sausio 12 d. VšĮ Elektrėnų ligoninė gaus vakcinas visiems Elektrėnų sa­vivaldybėje dirbantiems medikams paskiepyti. Po to seks socialinės ­globos įstaigų pacientų ir darbuotojų vakcinavimas. Yra patvirtintas pri­oritetinių vakcinacijų sąrašas, pagal kurį sausio 12–16 d. bus vykdomi skiepijimai minėtiems subjektams. „Dėl gyventojų skiepijimo kol kas informacijos neturime. Jos laukiame iš Sveikatos apsaugos ministerijos,“ – redakcijai sakė G. Ratkevičius.

Šiuo metu Abromiškių reabili­tacijos ligoninėje su simptomais COVID-19 skyriuje gydoma 19 asme­nų, daugiausiai atvežama iš Vilniaus ir Kauno regionų. Ambulatorinių pacientų – 15. Šioje ligoninėje kol kas savanorių nereikia, susitvarko patys savo jėgomis.

Pirmasis COVID-19 atvejis Elek­trėnų savivaldybėje registruotas 2020 m. balandžio 2 d. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. užregistruoti 1127 susirgimai. Per gruodžio mėnesį registruoti 766 atvejai. Mirčių skaičius savivaldybėje buvo nurodytas: 8 nuo COVID-19 ir 1 susijęs su COVID-19, tačiau šiuo metu mirčių statistika tikslinama. 2020 m. gruodžio 31 d. pasveikusių savivaldybėje – 427 asmenys, serga 691 asmuo.

Nuo sausio 6 d. mūsų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras pradeda tirti epidemiologinius atvejus. Tirs 12 biuro darbuotojų (per dieną tam darbui skirs nuo 4 iki 6 val.), tirs ne tik Elektrėnų sav. susirgusiųjų atvejus, bet viso Vilniaus regiono. Trečiadienį buvo pirmoji diena, ištirta 40 atvejų. Iš jų – tik 4 Elektrėnų savivaldybės gyventojai.

Epidemiologiniai atvejai tiriami siekiant suvaldyti užkrečiamųjų ligų plitimą: specialistai apklausia asmenis, aiškinasi užsikrėtimo aplinkybes, sąlytį turėjusius asmenis bei kitą epidemiologiškai svarbią informaciją. Sąlytį turėję asmenys izoliuojami, su jais kasdien susisiekiama, vertinama jų sveikatos būklė.

Nerami metų pradžia

Nuo gruodžio 30 iki sausio 7 d. savivaldybėje užregistruo­ta 100 susirgimų, apie mirusius savivaldybėse informacija nebeskel­biama. Lietuvos statistikos departamento atsiųstoje informacijoje mirties skaičius savivaldybėse neberodomas. Užrašoma, kad informacija tvarkoma ir paaiškinama: „Nuo 2021-01-04 mirčių skaičius skelbiamas pagal mirties liudijimus iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos. Šiuo metu COVID-19 mirtimi laikoma, kuo­met pagrindinė mirties priežastis (diagnozė) yra nurodyta „U07.1“ arba „U07.2“. Asmens mirtis priskiriama faktinei mirties parai. Savivaldybėse tos faktinės mirtys nebeapskai­čiuojamos. Pagal į redakciją atneštą informaciją, jau šiais metais palaidoti ne mažiau kaip 5 savivaldybės gyventojai, kuriems mirties priežastis nustatyta COVID-19. Bet palaidotų asmenų mirties laiko nežinome, nes laidotuvės nutęsiamos ­ir dėl eilių prie kremavimo paslaugų, ir dėl to, kad giminės susirinkti į lai­dotuves negali.

Iš viso koronavirusas Lietuvoje nusinešė 990 moterų ir 1085 vyrų gyvybes.

Apie dezinfekcijas

Savivaldybės žmonės kaip niekad aktyviai domisi koronaviruso plitimu mūsų savivaldybėje, labai dažnai dėl vienokių ar kitokių neaiškumų kreipiasi ne tik į mūsų redakciją, bet ir respublikinę žiniasklaidą. Pošventiniu laikotarpiu žmonės, sužinoję apie vieno ar kito kaimyno mirtį, susirūpino, kur ir kodėl pagyvenę žmonės užsikrečia, jei niekur iš namų kojos nekelia. Žmonėms atrodo, kad jie gali užsikrėsti ir savo laiptinėse, kurios ne visada būna dezinfekuojamos, o ir valytojos nedažnai laiptines plauna. Savivaldybės administracijos direktorius ir Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas Gediminas Ratkevičius redakcijai atsakė: „Nors teisės aktai neįpareigoja savivaldybių, nustačius koronaviruso atvejus, daugiabučiuose namuose dezinfekuoti jų laiptines, Elektrėnų savivaldybėje tai daroma kiekvienu atveju, kai apie konkretų koronaviruso susirgimą gaunama oficiali ir nevėluojanti informacija. Nuo rugsėjo mėnesio Elektrėnų savivaldybės administracijos iniciatyva dezinfekuotos 252 daugiabučių namų laiptinės.

Elektrėnų savivaldybės administracijoje oficiali informacija gaunama iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM duomenų bazės „Juvare“. Sistemoje atsiradus naujiems COVID-19 susirgimams kiekvieną dieną teikiami duomenys dezinfekciją atliekančiai įmonei. Jūsų klausiamu atveju, namo gyventojai kreipėsi į mus dėl laiptinės dezinfekcijos, tačiau apie nurodyto buto susirgusius COVID-19 liga gyventojus praėjusią savaitę duomenų „Juvare“ sistemoje nebuvo, todėl laip­tinės dezinfekcija nebuvo atlikta“.

Karantinas darbe

Kai vieni gyventojai liūdi dėl suvaržytų judėjimo laisvių, kiti serga ar net vaduojasi iš mirties, treti – medikai, pareigūnai – dirba, saugodami ne save, bet kitus.

Šventiniu laikotarpiu Elektrėnų policijos pareigūnai (2020 m. gruo­džio 23–2021 m. sausio 1 d.) registravo tik 2 karantino reikalavimų pažeidimus: kai asmuo be teisėto pagrindo atvyko į Elektrėnų savivaldybę, ir dėl būriavimosi. Dėl abiejų atvejų pradėtos administracinių nusižengimų teisenos.

Minėtu laikotarpiu daugiausia nustatyta administracinių nusižengimų dėl girtų asmenų pasirodymo viešose vietose ir chuliganizmo, dėl teisėtų policijos pareigūnų nurodymų nevykdymo, policijos pareigūno garbės ir jų orumo pažeminimo, dėl triukšmo va­karo ir nakties metu daugiabučiuose, dėl melagingų pranešimų apie ­smurtą artimoje aplinkoje.

Gruodžio 23–sausio 1 d. Elektrėnų policija gavo 155 pranešimus, tai pakankamai panašus pranešimų skaičius lyginant su kitais laikotarpiais (pvz.: 2020 m. gruodžio 13–22 d. ).

Gruodžio 23–sausio 1 d. gauta daugiausia pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje – net 33, iš jų pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Palyginimui gruodžio 13–22 d. registruoti 22, pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai. Šventiniu laikotarpiu registruota 18 pranešimų dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai dėl girtų vairuotojų, o gruodžio 13–22 d. gauti 33 tokie pranešimai, pradėtas 1 ikiteisminis tyrimas dėl girto vairuotojo. Gruodžio 23–sausio 1 d. gauta 10 pranešimų dėl vagysčių, o gruodžio 13–22 gauta 18, pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai.

Gyventojams svarbu žinoti, kad karantino laikotarpiu be kitų draudimų yra sugriežtintas ir judėjimas tarp savivaldybių. Jei žmonėms kyla klausimų, jie gali pasiskambinti policijos informacijos telefonu 8 700 60 000, pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7 val. iki 20 val., penktadieniais – nuo 7 val. iki 18.45 val.

Taip pat galima pasiskaityti Lietuvos policijos interneto svetainėje, kur pateikta svarbi informacija dėl judėjimo ribojimų ir nuolat atnaujinami atsakymai į klausimus (https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/svarbi-informacija-del-judejimo-ribojimu-atsakymai-i-klausimus-nuolat-atnaujinama), taip pat šią informaciją galima surasti ir Lietuvos policijos „Face­book“ paskyroje.