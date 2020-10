Ačiū rinkėjams, nepatingėjusiems išrinkti valdžią

Julija Kirkilienė

Jeigu kas mano, kad vėl išsirinkome ne tą valdžią, yra teisūs. Teisūs todėl, kad valdžią vėl išrinko mažiau nei pusė balsavimo ­teisę turinčių Lietuvos piliečių. Ačiū jiems, kad nepaliko mūsų šalies be valdžios, kaip galėtų atsitikti, jei visi piliečiai būtų tokie tinginiai, kaip likę 52,5 proc. nebalsavusių rinkėjų. Procentus pavertus skaičiais, gauname: rinkėjų sąrašuose įrašytos 2 mln. 457 tūkst.722 pavardės, o balsavo tik 1 mln.168 tūkst. 636 piliečiai. Dar ir tie balsavę 41 tūkst. 247 biuletenius sugadino. Elektrėnų savivaldybės žmonės, balsavę dvie­jose rinkiminėse apygardo­se, buvo dar tingesni nei visi Lietuvos rinkėjai.

Keisime vienmandatininkus

Elektrėnų savivaldybė visada išsirenka du Seimo narius vienmandatininkus, kurie išklausę gyventojų nuomones, patarimus, informaciją, turėtų priimti labai gerus įstatymus arba jau esančių įstatymų pataisas. Praėjusius ketverius metus savivaldybei Trakų-Vievio rinkiminėje apygardoje atstovavo Liberalų sąjūdžio narys Jonas Liesys, o Kaišiadorių-Elektrėnų apygardoje – Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė Laimutė Matkevičienė. Ateinančią kadenciją dirbs jau kiti vienmandatininkai, nes J. Liesys vienmandatėje apygardoje nesibalotiravo, o L. Matkevičienė nepateko į antrą turą. Dėl dalyvavimo antrajame ture ją aplenkė Laisvės partijos narė, Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė, dr. Silva Lengvinienė, už kurią daugiau balsavo 125 rinkėjai. Kaišiadorių-Elektrėnų rinkimų apygardoje S. Lengvinienė (60 m.) antrame ture rungsis su konservatoriumi, vilniškiu Audroniumi Ažubaliu (62 m.), į Seimą su pertraukomis renkamu nuo 1996 metų. S. Lengvinienė Sei­me būtų naujokė. Už A. Ažubalį I ture balsavo 2905 rinkėjai ir tai sudarė 16,60 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų. Už S. Lengvinienę balsavo 2883 rinkėjai ir tai nuo dalyvavusių rinkėjų sudaro 16,48 proc. Kaip besibaigtų antras rinkimų turas, ­A. Ažubalis Seime vietą jau yra ­užsitikrinęs pagal partijos sąrašą.

Trakų-Vievio apygardoje dėl vietos Seime rungsis Liberalų sąjūdžio narė, Trakų merė Edita Rudelienė (42 m.) ir Socialdemokratų partijos narys, buvęs Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas (51 m.). Abu trakiškiai Seime būtų naujokai. Už E. Rudelienę balsavo 3849 rinkėjai ir tai sudarė 24,19 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų, o už K. Vilkauską balsavo 2524 rinkėjai, t.y. 15,87 proc. Trečias šioje vienmandatėje apygardoje liko Darbo partijos atstovas Antanas Guoga, taip pat gyvenantis Trakų r., Anupriškėse. Jis už K. Vilkauską mažiau gavo 320 balsų. A. Guoga į Seimą pateko vis tiek – Darbo partijos sąraše jis buvo antras.

Kaip balsavome

Savivaldybės rinkėjai yra tikri tinginiai. Kaišiadorių-Elektrėnų apy­gar­doje rinkėjų sąraše įrašyti 37 727 rinkėjai, o rinkimuose dalyvavo tik 17 495 (46,37 proc.). Negana to, atėję rinkėjai dar 683 (3,90 proc.) biuletenius sugadino. Trakų-Vievio apygardoje sąrašuose įrašytos 35 775 pavardės, balsavo 15 913 žmonių, t.y. 44.48 proc., kažkurie iš jų sugadino 601 biuletenį. Abiejose apygardose rinkimus laimėjo Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Antroje vietoje liko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Trečioje vietoje liko Darbo partija, ketvirtoje – Socialdemokratų, penktoje – Laisvės partijos, o Trakus ir Elektrėnus valdantis Liberalų sąjūdis, kaip ir visoje Lietuvoje, liko šeštoje vietoje. Jei būtų elektrėniš­kių valia, antrame ture rinktumėmės iš S. Lengvinienės ir L.Matkevičienės, nes jos laimėjo visose savivaldybės apylinkėse. Trakų-Vievio apygardoje Elektrėnų savivaldybės rinkėjai ­daugiausia balsavo už A. Guogą ir E. Rudelienę. K. Vilkauskas būtų likęs trečias.

Savivaldybės valdžios keisti nenori

Elektrėniškiai suprato mano priešrinkiminius pašmaikštavimus, kad beveik 20 metų valdančiais liberalais atsikratyti galėtume juos išsiųsdami į Seimą, todėl skirtingai nei trakiškiai, savo mero į Seimą nerinko. Liberalų sąjūdžio sąraše meras Kęstutis Vaitukaitis buvo įrašytas aštuonioliktuoju numeriu, jei rinkėjai jį būtų išreitingavę per 10 vietų į viršų, tai Elektrėnuose, kaip ir, galbūt, Trakuose, būtų vykę nauji mero rinkimai. Bet rinkėjai merą per 7 vietas nureitingavo žemyn, todėl valdžia Elektrėnuose nesikeis.­ Tiesa, trakiškiai savo merę irgi sąraše reitingavo iš 5 vietos į dešimtą, bet tai gal į Seimą patekti, jei vienmandatėje ir nebūtų išrinkta, jai nesutrukdytų. Liberalų sąjūdis Seime yra užsitikrinęs 6 mandatus,­ todėl jei E. Rudelienė nelaimėtų vienmandatininkų rinkimų, į Seimą patektų tuo atveju, jei 4 iš dešimties, einančių partijos pirmumo sąraše, antrame ture laimėtų rinkimus. Iš 9 pagal sąrašą rinkimuose dalyvavusių savivaldybės Liberalų sąjūdžio narių geriausiai sekėsi Gi­lučių seniūnei Kristinai Vitartei, kuri iš 76 vietos pakilo į 57, ir Gediminui Ratkevičiui, kuris pakilo per vieną vietą – iš 86 į 85. Blogiausiai sekėsi Ričardui Leckui, kuris iš 75 vietos nureitinguotas buvo į 110. Į Seimą kandidatavę Gintaras Jančiauskas, Vaidas Ratkevičius, Virgilijus Pruskas taip pat per kelias vietas smuktelėjo žemyn, tik Dovydas Bliujus, kaip buvo įrašytas 52 numeriu, taip liko ir po reitingavimo. Kad partija perkopė reikalingus 5 proc., savivaldybės rinkėjai tikrai prisidėjo. Nekaip rinkimuose sekėsi Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Elektrėnų skyriaus nariams. Arūnas Ščerbavičius iš 130 vietos smuktelėjo į 136, o mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius iš 109 vietos nureitinguotas buvo į 138. Nelauktai į politikos sceną įšokusios Laisvės partijos sąrašuose be Silvos Lengvinienės į Seimą pretendavo tarybos narė Lina Ališauskienė ir ­lopšelio-darželio „Drugelis“ direkto­rė Justina Zaleckienė. Justina iš 39 vietos nureitinguota į 42, o L. Ali­šauskienė iš 73 vietos pastūmėta buvo net į 32. S. Lengvinienė, kaip buvo sąraše 37, taip ir liko.

Ką dabar rinksime?

Taip pasibaigė pirmasis rinkimų turas į įstatymų leidžiamąją valdžią – Seimą. Spalio 25 dieną vyks antrasis turas, kuriame ir išsirinksime, kas geriausiai atstovaus mums ir bus arčiausiai mūsų, tiesioginių rinkėjų. Jei nepatingėsime ateiti į rinkimus, kaip tingėjome pirmajame ture, savo Sei­mo narius išsirinksime patys, jei tingėsime – išrinks tie, kas ateis balsuoti. Kaip ten bebūtų, artimiausius ketverius metus gyvensime prie nau­jos valdžios. Seksime jų darbus: už gerus girsime, už blogus – kritikuo­sime ir vis gyvensime tikėjimu, kad per kitus rinkimus tikrai išsirinksime tuos, kurie viską darys taip, kaip mes norėsime. O savo vienmandatininkams, kuriuos išsirinksime po 10 dienų, jau galime ruošti klausimus ir uždavinius. Svarbiausia išsirinkti tuos, kurie gerai dirbtų, suprastų savo darbą ir visada būtų arti savo rinkėjų. Primename, kad Trakų-Vievio apygardoje antrame ture balsuosime arba už Trakų merę, liberalę Editą Rudelienę, arba už socialdemokratą, buvu­sį Trakų seniūną Kęstutį Vilkauską. Kaišiadorių-Elektrėnų apygardoje­ balsus atiduosime arba už Laisvės partijos ir savivaldybės tarybos narę, Profesinio mokymo centro direktorę, socialinių mokslų daktarę Silvą Lengvinienę, arba už konservatorių, buvusį užsienio reikalų ministrą Audronių Ažubalį. Jam laimėjus vienmandatininko vietą, į Seimą iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demo­kra­tų partijos ateitų kitas tos partijos narys.