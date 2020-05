5 priežastys, kodėl jums reikalingas garinis valytuvas

Įvairios paskirties garais valantis prietaisas gali padėti greičiau nuvalyti tiek kietą grindų dangą ar langus, tiek virtuvės įrangą. Be to, kadangi valant garais nereikia papildomų ploviklių ir valymo priemonių, mažiau teršite aplinką. Ant paviršiaus dideliu slėgiu purškiami garai pakelia purvą ir riebalus be jokių chemikalų naudojimo šiame procese.

Pasak Varlė.lt buitinės technikos specialistų, įsigiję veiksmingą ir universalų garais valantį prietaisą greičiau išvalysite visas namų patalpas. Nustebsite, kokie naudingi šie gariniai valytuvai. Grindims valyti skirtais gariniais valytuvais ypač paprastai nuplausite grindjuostes ir plyteles, nuo jų pašalinsite nešvarumus, dulkes bei dėmes. Šiuose valytuvuose įmontuotas vandens rezervuaras, iš kurio „sauso“ garo srovė keliauja pro valytuvo antgalį ir kruopščiai nuvalo grindis.

Pasirinkę valytuvą „du viename“ galėsite valyti ne tik grindis, bet ir langus, apmušalus bei vonios plyteles – nuėmę vandens rezervuarą ir prie jo pritvirtinę specialų priedą, pavyzdžiui, šveitimo šepetį, galėsite jį naudoti kaip rankinį valymo prietaisą. Varlė.lt specialistų teigimu, garais valantis prietaisas gali būti naudingas dėl kelių priežasčių.

1. Mažiau išleisite valymo priemonėms

Kiek įvairių valymo priemonių esate prikaupę spintelėse? Galbūt turite atskiras valymo priemones skirtas voniai, langams, veidrodžiams ir grindims?

Daugelį jų galite pakeisti gariniu valytuvu ir daugiau nebepirkti brangių valymo priemonių. Valymas garais taupo ne tik laiką, bet ir pinigus – daug greičiau nei įprasta plaušinė šluota pakelia purvą nuo paviršių.

2. Atsisveikinsite su stipraus poveikio chemikalais

Juk iš tiesų niekam nepatinka stiprūs valiklių ir įvairių ploviklių kvapai namuose. Šie nenatūralūs kvapai tikrai nesuteikia jaukumo, o jų neužgožia net kepamos naminės duonos kvapas. Valymui naudodami tik vandenį ir didelį karštį sukursite saugią aplinką vaikams ir augintiniams. Be to, garai yra bekvapiai. Tiesa, naudodami kai kuriuos garinius valytuvus galėsite į vandenį įpilti ploviklio.

3. Jūsų namuose geriau jausis alergiški žmonės

Garai yra tokie karšti, kad vien jų pakanka išnaikinti bakterijas ir pelėsį – nėra reikalo naudoti stipraus poveikio cheminių medžiagų. Bet kokį purvą surenka valytuvo pagalvėlės, taigi nešvarumų nestumdysite iš vienos vietos į kitą.

Lovose, sofose ir minkštuose žaisluose gali gyventi dulkių erkutės, kurios kai kuriems žmonėms sukelia alergiją ir astmą. Reguliariai valydami namus gariniu valytuvu palaikysite švarą ir higieną.

4. Nereikės laukti, kol išdžius grindys

Įprasta situacija: vėluojate nuvežti vaikus į mokyklą ir turite pagriebti jiems supakuotus užkandžius iš šaldytuvo. Tačiau jeigu tai padarysite, supurvinsite ką tik išmazgotas grindis.

Valant garais šios problemos nebelieka. Jais išplautos grindys lieka daug sausesnės ir išdžiūva žymiai greičiau nei naudojant įprastą plaušinę šluotą.

5. Akinamai blizganti švara ir žymiai mažiau darbo

Ar pastebėjote, kad naudojant įprastas priemones beveik neįmanoma tobulai išblizginti grindų ir stalviršių, nesvarbu, kaip stipriai šveičiate? Su gariniu valytuvu pasieksite žymiai geresnių rezultatų, nes garai ant nuvalyto paviršiaus nepalieka drumzlinų likučių.