5 alternatyvos, kuo pakeisti automobilį vykstant į darbą

Atsisakyti automobilio – tai gali būti sprendimas, atnešantis didžiulę naudą ne tik jums, bet ir pasauliui, kadangi tokiu būdu prisidėsite prie aplinkos saugojimo. Tyrimų duomenimis, net 30 proc. į orą patenkančių anglies dvideginio dujų išmeta ne kas kita, o automobiliai. Be viso to, atsisakydami kasdienio vairavimo galite sutaupyti nemažą sumą pinigų. Gi ne paslaptis, jog automobilio išlaikymas – tikrai ne pigus, kadangi be išleidžiamų pinigų degalams, dar reikia skirti lėšų ir jo draudimui, remontui ar stovėjimo išlaidoms padengti. Tad, nesvarbu, kurios idėjos vedini norite sumažinti kelionių automobiliu skaičių ar visai jų atsisakyti, yra kelios alternatyvos, kuo galite pakeisti automobilį, vykstant į darbą.

Ėjimas

Jei jūsų darbas nėra labai toli nuo namų, puikus būdas vietoje važiavimo automobiliu pasirinkti vaikščiojimą. Galbūt ir reikės šiek tiek anksčiau atsikelti, kad kelionei į darbą liktų daugiau laiko, tačiau, pamatę, kiek naudos gali jums suteikti paprasčiausias kasdienis pasivaikščiojimas, tikrai liksite maloniai nustebinti. Pirmiausia, ėjimas prisideda prie geresnės sveikatos. Kasdien skirdami bent 30-60 min. vaikščiojimui, sumažinate depresijos sukeliamus simptomus, diabeto, nutukimo, insulto ir širdies ligų atsiradimo tikimybę, gerinate savo atmintį. Nuostabu, ar ne? Tiesa, jei nuspręsite važiavimą automobiliu keisti į ėjimą, nepamirškite investuoti į patogius bei kokybiškus batus, leisiančius pamiršti kojų nuovargį.

Dviratis

Nors iš pradžių vykimas dviračiu į darbą gali pasirodyti tinkamas tik šiltuoju metų sezonu, iš tiesų, pasirūpinus tinkamomis padangomis, tai galima daryti ištisus metus. Toks pasirinkimas ne tik bus naudingas fiziškai, kadangi kiekvieną darbo dieną pradėsite ir užbaigsite aktyviai, bet ir bus itin patogus – nebereikės rūpintis ne tik kur pastatyti mašiną, bet ir bus galima pamiršti, ką reiškia brangus mašinos išlaikymas. Tiesa, laiko atžvilgiu greičiausiai truksite ilgiau vykdami į darbą dviračiu nei vykdami mašina. Jei tai jums netinka ir norite dar labiau sumažinti laiko atotrūkį tarp automobilių ir dviračių, apsvarstykite galimybę įsigyti elektrinį dviratį. Jis nuo tradicinio dviračio skiriasi tuo, jog turi elektrinį variklį, kuris padeda važiavimui, palaikydamas norimą greitį. Tad, jei norėtumėte pasimėgauti kelione į darbą ar iš jo ir per daug neišvargti dienos pradžioje ar jos pabaigoje, galite rasti daugybę skirtingų šio tipo dviračių bei visą reikiamą informaciją, su kuria reiktų susipažinti, renkantis tokį dviratį.

Viešasis transportas

Viešasis transportas – idealus pasirinkimas tuo atveju, jei darbas yra nutolęs tikrai gana toli nuo gyvenamosios vietos. Visgi geras patarimas, pradėjus naudotis viešuoju transportu – kelionei laiko skirkite šiek tiek daugiau nei nurodo autobusų tvarkaraštis. Kadangi greičiausiai vykstate į darbą ar iš jo piko valandomis, tokiu metu autobusai dažnai vėluoja dėl susidarančių spūsčių kelyje. Kaip bebūtų, kelias į darbą autobusu gali būti tikrai malonus – pasiimkite kartu su savimi mėgstamą knygą ar pasiklausykite mėgstamos muzikos. Tokiu būdu ne tik atsipalaiduosite, bet ir gerai nusiteiksite naujai darbo dienai.

Dalinkitės automobiliu

Šis būdas nereiškia visiško automobilio atsisakymo, tačiau naudodamiesi juo tikrai ir sutaupysite, ir prisidėsite prie gamtos saugojimo! Pasikalbėkite su bendradarbiais, kolegomis, galbūt pavyktų susikooperuoti ir į darbą vykti vienu automobiliu? Jei susidarys daugiau nei dviejų žmonių grupelė, norinti vykti vienu automobiliu, galite susidaryti grafiką, kuriame rotacijos principu bus pažymėta, kuris žmogus kurią savaitę vairuoja. Tuo tarpu, jeigu visą laiką vairuos vienas žmogus, registruokite kuro išlaidas, kurias po to paprasčiausiai visi kartu pasidalinsite. Be abejo, neturint tiek daug kolegų, toks planas gali ir nepavykti, kadangi bendradarbiai gali gyventi skirtingose miesto vietose, kas, savaime suprantama, nebūtų patogu ir brangiai kainuotų, laiko bei kuro atžvilgiu. Tokiu atveju pasinaudokite vis labiau ir labiau populiarėjančia dalijimosi automobiliais paslauga. Kai jums reikės keliauti iš namų, programėlės pagalba raskite artimiausiai jūsų esantį automobilį, kuriuo galėsite nuvykti į jums reikiamą vietą ir ten tiesiog jį palikti arba perduoti kitam vairuotojui. Tai iš tiesų labai paprasta ir patogu! Tad, kokį būdą pasirinksite, priklauso tik nuo jūsų – galbūt vertėtų išbandyti juos visus?