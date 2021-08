Stiprus internetas svarbus kaip geras imunitetas

Artėja dar vienas ruduo, kuriam gali prireikti ne tik imuniteto, bet ir gero interneto. Tačiau savo telefono ar nešiojamojo kompiuterio dėl to kas rytą nereikia maudyti po šaltu dušu ar trinti česnakais. Verčiau surenkite egzaminą savo internetui namuose – patikrinkite, ar ryšys yra vienodai geras ir stiprus visuose kambariuose, rūsyje, balkone ir net kieme. Kaip tai padaryti, pataria „Telia“ inžinieriai.

Toks jūsų namų interneto egzaminas itin pravers, jeigu pastebite, kad ryšys skirtingose namų vietose veikia nevienodai gerai ir stabiliai. „Kartais su žmonėmis žaidžiame „Šilta – šalta“ žaidimą, kol kartu aptinkame paslėptą „Wi-Fi“ maršrutizatorių. Įrenginys būna įkištas į spintą tarp drabužių, metalinėse elektros instaliacijos dėžutėse ir už kitokių barikadų, ku­rios slopina signalą. O kuo daugiau sienų, perdangų ir kitų fizinių kliūčių signalo kelyje, tuo labiau jis gali nusilpti. Kad nereikėtų nuolat laikyti spintos durų atidarytų dėl gero interneto, pasinaudokite šiais laiko patikrintais sprendimais“, – ragina inžinierius Šarūnas Šimkus.

Penki gero ryšio patarimai

Kaip užtikrinti gerą in­­terneto ryšį namuo­se, pasi­ruošusį atlaikyti ir kasdienį naršymą, ir darbi­nius susitikimus, ir nuoto­lines pamokas, ir kompiu­terinių žaidimų turnyrą ar kino seansus?

1. Pasirinkite teisingą internetą. Greičiausią ir stabiliausią interneto ryšį visada užtikrina šviesolaidinis internetas, kuris ypač nepakei­čiamas dirbant ar mokantis iš namų. Du svarbiausi šviesolaidinio interneto privalumai, kurių mobilusis internetas atremti vis dar negali – ryšio patikimumas ir sparta. Pastaroji, priklausomai nuo pasirinkto „Telia“ namų interneto plano, gali siekti net iki 1 Gb/s.

2. Junkitės laidu. Kai kritiškai svarbu ryšio patikimumas ir kokybė arba naudojatės didelės spartos reikalaujančiomis pa­s­laugomis, junkitės prie interneto tinklo laidu, o ne per „Wi-Fi“. Taip pašalinsite galimus trukdžius ir mė­gausitės nepriekaištinga kokybe.

3. Neužbarikaduokite marš­­­­­ru­­ti­zatoriaus. Jei esate įpra­­tę naudotis internetu prisijungę per „Wi-Fi“, marš­­­ru­tiza­torių laikykite kaip galima arčiau norimos aprėpties centro ir jokiu bū­du neslėpkite jo už televizoriaus, baldų, spintose ar kitose vietose. Silpną „Wi-Fi“ signalą, lėtą ryšį ar visai neveikiantį internetą gali lemti pačios netikėčiausios priežastys, bet dažniau­sios jų – įvairios kliūtys, blokuojančios „Wi-Fi“ radijo bangų sklidimą.

4. Pastiprinkite internetą papildomai. „Wi-Fi“ signalu aprėpti visą norimą erdvę gali nepavykti dėl didelio namų ploto, storų sienų, sudėtingo išplanavimo ar net kaimyno „Wi-Fi“ bangų. Nemažas iššūkis gali būti ir ryšys kieme, balkone ar kitoje atokesnėje namų vietoje, o juk kartais taip norisi nevaržomai naršyti ir po obelimi, ir terasoje. Tokiu atveju pagelbės išmanūs stiprintuvai „AirTies“. Jie išplečia ir sustiprina „Wi-Fi“ ryšį be jokių laidų ar sudėtingų diegimų ir perduoda arti 100 proc. marš­rutizatoriaus transliuojamo bevielio (arba WiFi) in­t­erneto greičio.

5. Verta atsinaujinti. Jei jūsų maršrutizatorius arba „Wi-Fi“ įrenginiai yra senesni nei 5 metai, vertėtų pagalvoti apie jų atnaujinimą. Ypač jei namuo­se naudojatės itin sparčiu šviesolaidiniu internetu – jo privalumus pajaustumėte ne tik prisijungę laidu, bet ir „Wi-Fi“ ryšiu.

Geras ryšys dovanoja nemokamą televiziją

Pasirūpinti geru internetu dabar yra ypač palanki proga – įsigijus „Telia“ šviesolaidinį internetą namams kartu su televizija net iki pusės metų ją žiūrėsite nemokamai.

„Jeigu naujojo televizijos sezono laukiate taip pat stip­riai kaip rugsėjo 1-osios, dabar pats metas pasinaudoti specialiu „Telia“ gero ryšio pasiūlymu ir net iki pusės metų mėgautis nemokama „Telia TV“, kur galima nardyti tarp bemaž 100 HD kokybės kanalų ar ko­lekcionuoti naujausius ir populiariausius Holivudo ir Europos kūrėjų filmus su HBO arba savo asmeniniame „Kino klube“, – sako TV paslaugų segmento vadovė Vitalija Kibildė.

Su išmaniąja televizija galima atsukti, prasukti, sustabdyti – žiūrėti televiziją kaip tik patinka. Visų laidų, filmų ar sporto varžybų įrašai žiūrovų laukia net iki 14 dienų. Be to gero ryšio pasiūlymas užtikrina patogumą – viskas iš vienų rankų, viena sąskaita, tie patys pro­fesionalūs inžinieriai, įreng­siantys paslaugas ir at­sa­ky­siantis į visus jūsų klausimus.

Pasiūlymas galioja iki 2021.09.27 „Telia“ interneto svetainėje ir visuose klientų aptarnavimo salonuose užsisakius šviesolaidinio interneto ir televizijos paslaugas kartu ir įsipareigojus jomis naudotis 24 mėnesius.