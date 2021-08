Saugokime save ir kitus!

Šis tebesitęsiantis pandeminis laikotarpis, nerimas dėl ateities ir nesibaigiančios diskusijos vargina visuomenę, išsiilgusią buvusio gyvenimo ritmo. Tačiau visa tai ir toliau tęsis, jei nepasitikėsime vieninteliu įmanomu ir mokslu grįstu virusų suvaldymo keliu – vakcinacija.

Šiandien kalbinami piliečiai iš skirtingų šalies rajonų pasakoja, kokiomis mintimis jie gyvena ir kodėl nusprendė vakcinuotis.

„Nenoriu jausti suvaržymų ir apribojimų“

Santa, kilusi iš Daugų, sako, kad koronavirusu užsikrėtusi nebuvo, tačiau iš jos artimiausiųjų rato sirgo keturių asmenų brolio šeima. „Gerai, kad jie prasirgo gan lengvai ir jokių didesnių nesklandumų nebuvo“, – komentuoja moteris.

Santa, nuo mažens skiepijama visais rekomenduojamais skiepais, teigia, kad kasmet skiepijasi ir nuo gripo, o sprendimą dėl COVID-19 vakcinacijos priimti buvo nesunku.

„Nesu aš prieš skiepus, tačiau koronaviruso vakcinacijai pati pirmoji nesiveržiau ir ramiai sulaukiau savo eilės. Didžiausią įtaką šiam skiepui padarė vienintelis faktorius – kad neturėtume ateityje dar didesnių apribojimų, nes jų jau yra ir dabar tiems, kurie nėra prasirgę ar pasiskiepiję“, – savo nuo­mone dalijasi Santa, pridėdama, kad pati neturi jokio medicininio išsilavinimo ar profesionalių žinių, todėl vengia diskusijų su kitą nuomonę turinčiais asmenimis.

„Galime karantiną paversti blogu sapnu“

Šiaulietis Rokas, dirbantis rek­lamos srityje, šiuo metu gyvena puikiomis nuotaikomis ir pozityviomis mintimis. Jis džiaugiasi, kad vasaros laikotarpiu turėjome minimalius karantino suvaržymus, o tai leido buvusioms veikloms bei įprastiems pomėgiams sugrįžti į mūsų kasdienybę.

Viso karantino metu pradirbęs vyras sako, kad jokių abejonių dėl vakcinacijos nekilo: „Daug dirbant ne kartą teko atsidurti karštuosiuose taškuose, turėti kontaktą su užsikrėtusiais ar prasirgusiais, kurių gausu ir giminėje, ir tarp draugų, todėl skiepijimosi klausimo tikrai ilgai nesvarsčiau.“

Jam džiugu, kad supratingų lietuvių vis daugėja ir visi kartu einame bendro tikslo link, tačiau artėjantis ruduo ir šaltasis sezonas neramina.

„Neaišku, koks karantinas šį kartą visų mūsų laukia, ir nesuprantu tų žmonių, kurie piktybiškai vengia prisidėti prie bendro tikslo“, – sako jis, pridurdamas, kad į sąmokslo teorijas ir įvairius gandus, susijusius su vakcinacija, jis žiūri kaip į anekdotus, tačiau viskas pasidaro liūdna tuomet, kai dalis žmonių tai priima rimtai.

„Niekas negali užtikrinti mums mūsų sveikatos gerovės, tik mes patys, todėl reikėtų vadovautis tik savo paties galva ir netikėti kažkokiomis neaiškiomis grupėmis. Nuoširdžiai linkiu kiekvienam suprasti, kad šiandieninėje situacijoje vakcina yra pagrindinis ir veiksmingiausias kelias į sveiką ir laisvą rytojų. Raginu visus pasi­skiepyti ir bendromis jėgomis kuo greičiau karantiną paversti tik blogu sapnu“, – teigia Rokas.

Atnaujinti reikalavimai iki rugsėjo 13 d.

Įvertinus galimą riziką dėl sparčiai didėjančio sergančiųjų skaičiaus, nuo rugpjūčio 16 d. priimtos papildomos pandemijos valdymo priemonės ir atnaujinti reikalavimai įvairioms veikloms.

Nuo šiol galimybių pasas galioja ne tik tiems, kurie yra pilnai pasiskiepiję nuo COVID-19, persirgę šiuo virusu ar turi neigiamą COVID-19 PGR tyrimo rezultatą, bet ir asmenims, turintiems teigiamą serologinio (antikūnų) testo atsakymą. Galimybių pasas galios 60 dienų, jei teigiamas šio tyrimo atsakymas yra gautas nuo rugpjūčio 16 d.

Taip pat įsigaliojo pakeitimai renginiams atvirose ir uždarose erdvėse, kino teatrams, viešajam maitinimui ir kitoms paslaugoms. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog taikomi skirtingi reikalavimai, kai aptarnaujami klientai be galimybių paso ir su juo ir kai aptarnaujami klientai tik su galimybių pasu. Pavyzdžiui, uždarose erdvėse aptarnaujant klientus su galimybių pasu ir be jo, nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas yra privalomas, kai visiems klientams su galimybių pasu šios apsaugos priemonės išlieka rekomendacija.

Šiuo metu galiojantys reikalavimai keisis nuo rugsėjo 13 d., kuomet visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai bus organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus.

Daugiau apie atnaujinamus reikalavimus, nustatytas išimtis, neturint galimybių paso, galima sužinoti svetainėje www.koronastop.lt arba paskambinus Karštąja linija 1808. Primenama, kad šiais nurodytais kontaktais galima užsiregistruoti vakcinacijai nuo COVID-19.

Taip pat kiekvieną ket­vir­tadienį visose Lietuvos sa­vival­dybėse suteikiama galimybė pa­­siskiepyti be išankstinės registracijos.

Vakcinaciją „gyva eile“ vykdo ir Nacionalinio kraujo centro mobilūs vakcinacijos punktai. Jų turo per Lietuvą tvarkaraštį rasite https://kraujodonoryste.lt/vakcinacija/.

Kviečiame tikėti medicinos mokslu ir pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos, nes tokiu būdu apsaugome ne tik savo, bet ir aplinkinių sveikatą, ir užtikrinsime saugų gyvenimą be apribojimų.

