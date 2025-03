Romos laikmečių sluoksniai ir vilties piligrimų maldos už taiką

Julija Kirkilienė

Nežinia, kas geriau galėjo sudėlioti ir žmonėms parodyti istorijos laikmečius, nei Romos valdovai, įkūrę, valdę miestą ir daugiau nei dviejų tūkstančių metų krikščionišką paveldą išlaikę iki mūsų amžių. Prisiliesti prie krikščionybės laikmečių galėjo per 3 tūkst. piligrimų, vasario pabaigoje ir kovo pradžio­je dalyvavusių Jubiliejinių metų lietuvių dienose Romoje. 58 piligrimai iš Kaišiadorių vyskupijos turėjo laimės tą tūkstantmečių ­istoriją pajausti ir paliesti.

Apie šventąsias duris

Jubiliejinių metų piligrimai vadinami vilties piligrimais. Bulėje dėl eilinio 2025 m. Jubiliejaus paskelbimo popiežius Pranciškus rašė, kad pirmasis vilties ženklas tegul būna taika pasaulyje, vėl panirusiame į karo tragediją. Tokios vilties vedami Romoje gausiai dalyvauja piligrimai iš Lietuvos. Užsiregistravusieji į ­Lietuvos piligrimystę Romoje Jubiliejiniais metais gali drauge žengti pro visas 4 šventąsias duris ir da­lyvauti lietuviškose šv. Mišiose.

Šventosios Jubiliejaus durys yra tik Romoje – kitų pasaulio šventovių durys tokio ypatingo statuso neturi. „Šventosios durys yra specialios, atveriamos tik per Jubiliejaus metus. Kitais metais jos nevarstomos, pro jas nevaikštoma. Pasibaigus Jubiliejiniams metams, durys iškilmingai uždaromos ir užmūrijamos iš vidinės pusės. Į specialią dėžę įdedama durų rankena, raktas, popiežiaus bulė, kuria popiežius paskelbė Jubiliejinius metus, Jubiliejaus medalis, kiti simboliniai Jubiliejaus ženklai. Dėžė užantspauduojama ir užmūrijama. Viskas dokumentuojama ir tvirtinama parašu. Dokumentas bus reikalingas, kai prieš kitą Jubiliejų dėžę reikės atidaryti“ (bernardinai.lt).

Pirmieji Šventieji metai buvo paskelbti 1300-aisiais, o pastaruo­ju metu jie vyksta kas 25-erius metus tam, kad kiekvienas tikintysis per savo gyvenimą galėtų bent kartą ­juose apsilankyti, praeiti pro didžiųjų Romos bazilikų šventąsias duris ir patirti visuotinius atlaidus.

Lietuvių piligrimų pėdos Romoje

Piligrimystės kelionę Kaišia­dorių vyskupijos maldininkai, lydimi kunigų Rolando Bičkausko ir Algirdo Akelaičio, savanorių pagalbininkių Rimantės ir Aušros, pradėjo ketvirtadienio, vasario 27 dienos, vakare. Pusiaunakty pasie­kę Romą ir savo gyvenamąją vietą Ti­rėnų jūros pakrantės viešbutyje piligrimai laiko poilsiui skyrė taupiai. Ryte autobusu pradėta pažintinė kelionė per antikinę Romą. Pravažiavęs Apijaus keliu, menančiu I a. prieš Kristų Spartako sukilimą, autobusas sustojo prie Šv. Sebastijono bazilikos ir katakombos. Pirmieji piligrimų įspūdžiai patirti Romoje ne tik aplankius katakombas, bet ir pamačius šv. Sebastijono palaikus bei saugomą vieną iš strėlių, kuria buvo nukankintas šv. Sebastijonas, ir koloną, prie kurios jis buvo kankinamas. Bazilikoje saugomos Kristaus pėdos, įspaustos grindinyje, susitikus apaštalą Petrą, Apijaus kelyje iš Romos.

Po bazilika yra seniausios katakombos Romoje, kuriose pirmaisiais amžiais buvo saugomi apaštalų Petro ir Paulius palaikai. Katakomba – tai požeminis tunelis, su nedidelėmis erdvėmis, kuriose buvo laidojami žmonės. Krikščionybės draudimo ir persekiojimo laikotarpiu krikščionis laidoti buvo galima tik „už sienos“, o gyviesiems krikš­čionims laidojimo vietos buvo ir saugios susitikimų vietos.

Pirmosios lietuvių dienų Romoje šv. Mišios piligrimams aukojamos buvo Švč. Jėzaus Vardo (Il Gesù) bažnyčioje, kur palaidotas Jėzaus draugijos įkūrėjas šv. Ignacas Lojola. Mišioms vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, atsakingas už užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadą. „Gera pradėti Jubiliejinių metų Lietuvos piligrimystę būtent šioje Jėzaus Vardo bažnyčioje! – kreipėsi į piligrimus vyskupas Lion­ginas ­Virbalas. – Joje savo dvasia jungiamės su daugeliu mūsų tautiečių. Čia palaidotas 1600-ųjų metų jubiliejaus piligrimas kardinolas Jurgis Radvila, buvęs Vilniaus, taip pat Krokuvos vyskupas.

Tarp praeityje į Romą keliavusių garsiųjų piligrimų vyskupas pami­nėjo palaimintąjį Jurgį Matulaitį, ­kuris pasitraukęs iš Vilniaus at­skubėjo į Romą rūpintis marijonų kongregacija ir iš popiežiaus gavo užduotį vykti į Lietuvą kaip vizitatorius. Čia atkeliavo ir pal. Teofilis Matulionis, paleistas iš sovietinio Rusijos pragaro. Paprašęs popiežiaus Pijaus XI palaiminimo, iš jo išgirdo: „Esi kankinys! Privalai pirmas mane palaiminti!“. Švč. Jėzaus Vardo (Il Gesù) bažnyčioje, kaip ir visose kitose bazilikose, giedojo choras „Veritas“, meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė, vargonininkai Renata Marcinkutė-Lesieur, Dailius Kavalevskis, „Kauno santaka“, vadovas Vaidas Andriuškevičius, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ varinių trio, choras „Langas“, vadovė Rita Kraucevičiūtė. Muzikinės programos Romoje režisierė Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė, chore taip pat giedojo Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios vargonininkė Laima Mažuolytė.

Maži stebuklai ir apsilankymas šv. Kazimiero kolegijoje

Šeštadienį piligrimai pradėjo ėjimu per šventąsias LATERANO arkibazilikos duris ir ankstyvosiomis šv. Mišiomis. Bazilikos fasade užrašyta: SACROSANCTA LATERANENSIS ECCLESIA OMNIUM URBIS ET ORBIS ECCLESIARUM MATER ET CAPUT – tai yra „švenčiausia Laterano bažnyčia, visų miesto (t. y. Romos) ir pasaulio bažnyčių motina ir galva“. Oficialiai Laterano rūmai ir bazilika Bažnyčiai buvo perduo­ti 324 m., valdant popiežiui Silvestrui I. Tuomet ir atsirado įrašas virš fasado, pabrėžiantis bazilikos, kaip visų bažnyčių motinos, svarbą pasaulyje. Bazilika buvo rekonstruota, praplėsta ir tapo Romos katedra. Šv. Mišias piligrimams aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. „Jubiliejus, šių dienų piligrimystė, o kartu ir Šventoji Dvasia mus, čia susirinkusius, tepaskatina pamąstyti ir apsispręsti labiau įsijungti į Bažnyčios misiją savoje parapijoje, vyskupijoje mums galimais būdais ir taip tęsti Kristaus pradėtą misiją. Išties, kur bedirbtume, kokia mūsų profesija, kokios galimybės bebūtų: ar malda, ar savo laiko, gebėjimų panaudojimu, ar konkrečia pagalba, ar savanoryste, ar tiesiog palaikymu, – kiekvienas galime prisidėti prie Jėzaus pradėtos misijos padėti vesti žmones į išganymą, į amžinąjį gyvenimą“, – pamoksle sakė vyskupas.

Iš bazilikos piligrimai pasuko link Šventųjų laiptų, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Dėl laimingo atsitiktinumo, Kaišiadorių vyskupijos piligrimai meldžiantis keliais pereiti laiptus pakviesti iš ilgos eilės į priekį. Laiptai iš Izraelio į Romą atvežti buvę apie ketvirtą amžių, nes būtent šiais laiptais Kristus kopęs į savo teismą prieš pat mirtį ir Poncijus Pilotas nuo šių laiptų Kristui paskelbęs nuosprendį. Laiptai Romoje atsirado Šv. Elenos, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motinos, iniciatyva. IV a. ji stengėsi atrasti ir atkurti daugelį šventųjų vietų, atrado daug įvairiausių relikvijų. Laiptai, šiuo metu esantys netoli Laterano Šv. Jono bazilikos, pirmą kartą visuomenei buvo atverti prieš keturis šimtus metų, tačiau 1724 m., Bažnyčiai vadovaujant Benediktui XIII, Šventieji laiptai buvo apdengti medžiu tam, kad būtų apsaugoti. Marmuras jau tuomet buvo pradėjęs irti ir dėvėtis, todėl norėta apsaugoti jį nuo tolesnio poveikio. Nuo pat tada marmuras neišvydo dienos šviesos, tačiau medyje buvo išskaptuotos kvadratinės angelės, per kurias piligrimai marmurą galėjo paliesti ir taip priartėti prie Jėzaus Kristaus. Taip pat stiklinėse dėžutėse saugojamos vietos, kuriose, tikima, yra Kristaus krauju pasruvusios pėdos žymės.

Piligrimai, lankantys Šventuosius laiptus, turėtų jais kopti klūpomis, nes tai pamaldumo ir didelės pagarbos ženklas. Tie, kurie negali kopti klūpomis, gali priklaupti ant pirmojo laiptelio ir vėliau į viršų užlipti paprastai. Kaišiadorių piligrimams kopiant laiptais įvyko tikras stebuklas. Moteris, kuriai prieš ke­lionę buvo operuoti keliai, klupėdama laiptais užkopė, nepajutusi skausmo nei prieš kopimą, nei vėliau, keliaudama su piligrimais.

Tą pačią dieną po pietų piligrimus Šv. Kazimiero kolegijoje pasitiko ten studijuojantis buvęs Elektrėnų parapijos vikaras Gintas Petkevičius. Jis surengė trumpą ekskursiją ir kolegijos koplyčioje piligrimus palaimino. Visuotinėje Lietuvos enciklopedijoje rašoma, kad Kolegiją kontroliuoja Šventojo Sosto Auklėjimo kongregacijos paskirti 4 deputatai. Šv. Kazimiero kolegija išlaikoma iš svečių namų Villa Lituania (restauruojami) gaunamo pelno, ją remia Lietuvos vyskupų konferencija, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyčių organizacija, klierikams stipendijas skiria kunigo A. Pautieniaus, kanauninkų J. Končiaus, V. Zakarausko ir kiti fondai. Šv. Kazimiero kolegijos patalpose gyvenantys kunigai studijuoja popiežiškuosiuose Romos universitetuose. Kolegija Romoje vadinama ne mokymosi įstaiga, o Popiežiškųjų universitetų studentų apgyvendinimo vieta. Lietuvoje atitiktų žodis bendrabutis. Šioje kolegijoje gyveno Romoje besimokęs ir piligrimus lydėjęs A. Akelaitis, ir elektrėniškis kun. Mindaugas Sabonis, ir daugelis Romoje besimokiusių Lietuvos vyskupų.

Miestas muziejus

Sekmadienį piligrimai pradėjo ėjimu pro Šventąsias Pauliaus už miesto sienų (San Paolo fuori le mura) popiežiškosios bazilikos duris ir šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. „Pasak Šventojo Rašto, žmogus yra vertinamas pagal gyvenimo darbus, kaip medis pagal vaisius. Visi galime gražiai pakalbėti, tačiau būsime vertinami ne pagal tai, kokią nuomonę turėjome ar ką žadėjome, bet ką darėme. Bet kokį pamokymą turi lydėti asmeninis pavyzdys – kas yra žmogaus širdyje, tas yra jo lūpose ir atsispindi darbuose. Žmogus negali kalbėti apie Dievą, jei jo širdyje Dievo nėra“, – pamokslo metu kalbėjo vyskupas. Jis pabrėžė, kad piligrimai atvyko į šį miestą užsidegti, nes Jubiliejaus metas yra tam proga. „Viltis neapgauna, todėl pasitikime ją, kad mūsų širdyje degtų taip, jog liudijimas mūsų tėvynei, Lietuvai ir pasauliui būtų akivaizdus. Esame bazilikoje, kuri liudija nuostabią viltį, Kristaus Prisikėlimo didybę ir apaštalo Pauliaus stovėjimą. Paulius buvo nukirsdintas 67 metais, imperatoriaus Nerono valdymo laiku. Krikščionys pradėjo gerbti jo kapą ir suprato, kad turi būti pastatyta didinga bazilika. Popiežiai, norėdami apsisaugoti nuo barbarų antpuolių, aplink pastatė tvirtovės sienas, dėl to ir kilo pavadinimas „Už miesto sienų“. Esame visi drauge primindami, kad Bažnyčia yra kaip Nojaus laivas – plauks kaip plaukusi“, – kalbėjo arkivyskupas.

Po šv. Mišių piligrimai trumpai apsilankė Tibro upės saloje įrengtoje Naujųjų laikų kankinių šventovėje, kurioje saugomos XX ir XXI amžių kankinių relikvijos, Šv. apaštalo Baltramiejaus bazilikoje. Viena iš bazilikos koplyčių – pirma iš dešinės prie pagrindinio altoriaus – skirta komunizmo kankiniams. 2018 m. vasario 6 d. Romoje Naujųjų laikų kankinių šventovei perduota palaimintojo, kankinio arkivyskupo Teofiliaus­ Matulionio relikvija. Piligrimai pa­gerbė savo palaimintojo atminimą. Piligrimų grupė sekmadienį pasidalijo į dvi dalis. Pavargusieji aplankė arčiau bazilikos esančias Romos įžymybes ir grįžo į viešbutį, ištvermingieji dar aplankė Aventino kalvą, Tiesos burną, Trastevere kvartalą, kuriame, pasak vadovo A. Akelaičio ir prie piligrimų prisijungusio kun. G. Petkevičiaus, matomas Romos unikalumas: čia pat Antikos laikų griuvėsiai, ant stovinčių namų prikabinti bareljefai, liudijantys Romos atsiradimo istoriją – vilkė, žindanti Romulą ir Remą. Siaurose gatvelėse namai be jokių architektūrinių sprendimų sulipdyti į viršų. Aventino kalva – viena iš septynių Romos kalvų, ant kurių išsidėstęs senovinis Romos centras. Nuo kalvos piligrimai pamatė paslaptingąjį Vatikaną, su kuriuo susipažino kitą dieną.