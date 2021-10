PR Išskirtiniai „Tele2“ pasiūlymai laikui po darbo namuose ir verslui

Rudenį ne tik savo laisvalaikį iš lauko perkeliame į namus, bet ir grįžtame į darbus ar biurus. Todėl dabar pats metas operatoriaus salonuose ir internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt pasinaudoti sumaniais pasiūlymai ir įrenginius su „Laisvu internetu“ įsigyti pigiau.

„Kokybiškam laikui namuose ar darbui biure svarbiausia spartus internetas ir patogūs išmanieji įrenginiai. „Tele2“ 4G ryšys dengia 99 proc. Lietuvos teritorijos, todėl galime užtikrinti kokybiškas ryšio paslaugas, tuo pačiu – pasiūlyti patrauklias sąlygas reikalingai įrangai įsigyti“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.

Televizorius su „Laisvo in­ter­neto“ planu – už pusę kainos

Geros naujienos ieškantiems minimalistinio dizaino ir dar išmanesnio naujo televizoriaus. Už pusę kainos įsigyti galite televizorių „Xiaomi Mi Smart TV P1 (55“)“ su „4K Ultra HD“ raiškos, 55 colių ekranu, operacine sistema „Android TV“ ir galimybe įrenginį valdyti balsu per „Google“ asistentą.

Dabar užsakant televizorių „Xiaomi Mi Smart TV P1 (55“)“ su „Tele2 Laisvo interneto“ planu, mėnesinis įrangos mokestis – tik 7,31 Eur/mėn. Pradinė televizoriaus įsigijimo įmoka yra tik 1 Eur. Įrenginio kaina mokant visą sumą iškart, be įrangos pirkimo sutarties, yra 529 Eur.

Pasiūlymas galioja televizorių užsakant tik su „Laisvo interneto“ 200 GB (15,90 Eur/mėn.) ar neribotų GB (18,90 Eur/mėn.) planu bei pasirašant 24 mėn. paslaugų teikimo ir 24 arba 36 mėn. įrangos pirkimo sutartį.

Su „Laisvu internetu“ ro­botas siurblys – tik 1 Eur/mėn.

Perkamiausią „Tele2“ vartotojų išmanųjį siurblį „Xiaomi Vacuum-Mop Pro“, su sauso ir šlapio valymo funkcijomis, šiuo metu taip pat ga­lite įsigyti ypatingomis sąlygomis.

Su „Laisvo interneto“ 200 GB (15,90 Eur/mėn.) ar neribotų GB (18,90 Eur/mėn.) planu ir pasirašydami 24 mėn. paslaugų teikimo bei 24 arba 36 mėn. įrangos pirkimo sutartį siurblį įsigysite su 1 Eur pradine įmoka ir vos už 1 Eur/mėn.

Mokant visą sumą iš karto, be įrangos pirkimo sutarties, šis dulkių siurblys kainuos 275 Eur.

Verslui – garantuoto greičio internetas

Darbas biuruose nesitraukia ir per pandemiją – darbuotojai pamėgo hibridinio darbo modelį, kai dalį dienų leidžiama biure. Sklandų darbą biure užtikrinsite pasirinkę vieną iš „Tele2“ neriboto interneto planų – „PRO basic“ arba „PRO“.

Su „PRO basic“ arba „PRO“ planu garantuojamas interneto­ greitis, ypač svarbus konferenciniams skambučiams, nepertraukiamam stebėjimo kamerų veikimui ar pinigų pervedimams internetu. Prireikus, IT specialistai suteikia techninę pagalbą per nuotolį ar atvykę į vietą, o užsisakiusiems „PRO“ planą – papildomai pasirūpina įrangos sukonfigūravimu.

Dabar pats metas pasinaudoti išskirtinėmis planų „PRO basic“ arba „PRO“ kainomis. Sudarant 24 mėn. paslaugų teikimo sutartį, atitinkamai planų kainos yra 17,5 Eur/mėn. ir 29 Eur/mėn.

Pasiūlymas verslui galioja pa­slau­gas teikiant tik fiksuotoje paslaugų teikimo vietoje. Paslaugą nesudėtingai užsakysite paskambinę verslo klientų aptarnavimo nume­riu 1885.

Daugiau informacijos apie visus pasiūlymus – svetainėje www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba paskambinus telefonu 117.

Į pasiūlymus modemo kaina neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn. Pasiūlymų laikas ir įrenginių kiekiai riboti.