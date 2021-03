Policijos ataskaitiniame susirinkime: ar jau pasiektos visos tobulumo ribos?

Julija Kirkilienė

Elektrėnų policijos komisariato ataskaitiniame susirinkime, kovo 16 d. vykusiame nuotoliniu būdu, dalyvavę savivaldybės at­stovai ir policijos pareigūnai ­vieni kitiems tiek daug skyrė pagyrų, kad, atrodė, jog savivaldybėje ­policija su savivalda taip glau­džiai bendradarbiauja, kad kiekvienas turėtume jaustis saugus. Kadangi raštu klausimų užduoti nebuvo galimybės, tai iš susitikimo dalyviai ir išsiskirstė patys patikėję, kad jau pasiektos visos tobulumo ribos.

Veiklos rezultatai

2020 metais šalį užklupusi pandemija pataisų įnešė ir į policijos darbą, ir į veiklos rezultatus. Nors nusikalstamų veikų tiek 2019 m., tiek 2020 m. užfiksuota vienodai, bet veikos buvo skirtingos. Kaip sakė ataskaitą teikęs Elektrėnų policijos komisariato veiklos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis, pandemijos laikotarpiu vis daugiau išgėrusių vairuotojų įsidrąsino sėsti už vairo. Girčiausiam vairuotojui nustatytas net 3,48 promilių girtumas. Dėl smurto artimoje aplinkoje pradėti 72 ikiteisminiai tyrimai. Moterų nukentėjo daugiau – net 59. Bet esą ir tokių iškvietimų, kai sugėrovai nepasidalina alkoholiu. Tokiu atveju už melagingą iškvietimą skiriamos baudos. Per metus registruotos 62 vagystės. Dažniausiai vagiama iš gyvenamųjų patalpų, statybviečių, ūkinių patalpų. Nusikalstamų veikų užregistruota 275, iš jų ištirta 63,5 proc.

Nerimsta

Savivaldybėje nerimsta narkotikų platintojai ir kiti nelegalūs prekei­viai. Narkotikų platintojai vis dar neaplenkia Elektrėnų savivaldybės, todėl ir policijos pareigūnams darbo nepritrūksta. Dėl narkotikų platinimo išaiškinta 15 veikų, 7 platintojai sulaikyti. Savivaldybėje mėginta įkurti net nelegalių, alkoholiu prekiaujančių par­duotuvių, kurias policijai teko uždaryti. Nubausti buvo ir legalių parduotuvių darbuotojai, pažeidę prekybos taisykles.

Antrojo karantino metu policijai darbo padaugėjo tikrinant vairuotojus dėl neleistino savivaldybės ribų kirtimo ir pėsčiuosius, pandemijos laikotarpiu nesilaikančius saugumo priemonių.

Žmonėms, abejojantiems parei­gū­nų operatyvumu, policija turi savo pasiaiškinimus. Pasirodo, įvykiai registruojami pagal kategorijas – A.B.C. Pagal A kategoriją į įvykio vietą pareigūnai atvykti privalo per 12–20 min., pagal B kategoriją – per 20–40 min., o pagal C kategoriją – per 1 val.

Nusikaltimų pasekmės

Neatsakingas vairavimas savi­val­dybės žmonėms atnešė skaudžių pasekmių. 2020 m. Elektrėnų savi­valdybės teritorijoje įvyko 19 eismo įvykių, kuriuose sužeistas 21 asmuo, 3 asmenys eismo įvykio metu žuvo. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės 2020 m. įvyko 2 eismo įvykiai, per kuriuos­ nukentėjo žmonės. Iš viso 2020 m. nustatytas 81 neblaivus vairuotojas, o 2019 m. – tik 35. Net 63 vairuotojams nustatytas vidutinis ir didesnis girtumo laipsnis. 2020 m. Reagavimo skyriaus pareigūnai iš viso išaiškino 1872 viešosios tvarkos ir Kelių eismo taisyklių pažeidimus. 2019 me­tais – 1445 pažeidimus. Pasiteisino mobiliųjų greičio matavimo prietaisų – trikojų – naudojimas. Mobiliais greičio matavimo prietaisais nustatyta 4640 greičio viršijimo atvejų.

Prevencinės priemonės

Bene smagiausia ataskaitos dalis buvo apie vykdytas prevencines ir edukacines priemones. Naudojant prevencines priemones – mobilius greičio matavimo prietaisus ir modernų vaizdo fiksavimo įrenginį „Canon“ – buvo nustatomi ir užfiksuojami prioritetiniai KET pažeidimai: mobilaus ryšio priemonių nau­dojimas rankomis, saugos diržų nedėvėjimas, važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimai ir pan. Įrenginys buvo naudojamas vykdant tiek viešo, tiek neviešo pobūdžio prevencines bei policines priemones.

2020 m. Elektrėnų PK reagavimo skyrius gavo 2 naujus tarnybinius „VW Caddy“ automobilius, ku­riuose įrengta moderni kompiuterizuota darbo vieta, asmenų sulaikymo patalpa, automobiliuose įrengtos vaizdo filmavimo kameros, sudarytos geros sąlygos pareigūnams vyk­dyti savo funkcijas. Automobiliai yra padidinto pravažumo, kas suteikia pareigūnams galimybę grei­čiau pasiekti nutolusias vietoves, prie kurių privažiavimas būna apsunkintas. Pareigūnai už pagalbą darbe dėkojo jauniesiems šauliams, policijos rėmėjams, savivaldybės vadovams, seniūnams ir seniūnaičiams, saugios kaimynystės grupėms, Vaiko teisių apsaugos ir įvakinimo tarnybai, Socialinių paslaugų cen­trui, nevyriausybinėms organizacijos ir visiems prisidedantiems, kad savivaldybėje gyventi būtų saugu.