Šilčiausiu metų laikų visi norime jaustis puikiai, o pasitikėjimas savimi – neatsiejamas nuo geros savijautos. Tačiau daugumai vasara kelia ir papildomą stresą – juk taip norisi kasdien džiaugtis lygia ir glotnia oda. Galbūt todėl būtent vasarą susimąstome apie inovatyviausią ir bene efektyviausią plaukų šalinimo būdą – depiliaciją lazeriu.

Plaukų šalinimas lazeriu pasaulyje taip sparčiai populiarėja ne be reikalo – vienas svarbiausių šios procedūros privalumų tas, jog po procedūrų kurso nebereikia kvaršinti galvos dėl plaukelių šalinimo ir lygios, glotnios odos. Dar keli svarbūs jos pranašumai, lyginant su kitais depiliacijos būdais – šis plaukelių šalinimo būdas gali būti atliekamas praktiškai bet kurioje kūno vietoje, yra itin tikslus, greitas bei nesukeliantis didelio diskomforto. Bet labiausiai jis vertinamas dėl rezultato – kadangi leidžia išsaugoti daugybę laiko bei lygią ir švelnią odą, nebedirginamą kasdieninių depiliacijos procedūrų. Visgi, nusprendus atlikti procedūrą vasarą verta žinoti, jog kelias dienas po plaukelių šalinimo lazeriu, odai reikalinga efektyvi apsauga nuo saulės. Be to, estetinėse klinikose naudojami skirtingų tipų lazeriai ir ne visi jie yra vienodai saugūs vasaros metu.

Lazerių technologijų skirtumai

Plaukelių šalinimas atliekamas skirtingo tipo lazeriais. Viena seniausių technologijų, plačiai tebenaudojama ir šiandien, tai – aleksandrito lazeriai. Šio tipo lazeriai yra veiksmingi šviesesniems plaukeliams, tačiau beveik nepaveikia žilo, raudono ar itin šviesaus plauko. Tyrimai rodo, kad aleksandrito lazeriai yra saugiausi itin šviesiai odai ir už ją gerokai tamsesniems plaukeliams. Aleksandrito lazeris veikia maždaug 755 nm gylyje, kur gali paveikti ir plauko, ir odos melaniną. Todėl šiais lazeriais atliekant procedūras išvis nerekomenduojama mėgautis saule, o šios rekomendacijos nesilaikymas dažnai lemia išaugusią komplikacijų riziką.

Diodiniai lazeriai – tai žymiai naujesnė, efektyvi technologija, kurios spindulys prasiskverbia giliau nei aleksandrito lazerio ir veikia maždaug 810 nm gylyje. Diodiniai lazeriai laikomi saugesniais – juos naudojant mažėja komplikacijų rizika tamsesnės odos savininkams, be to, yra labai efektyvūs šiurkštiems plaukeliams. Be to, procedūra, atliekama diodiniais lazeriais, pasak ją išbandžiusių žmonių, yra nepalyginamai mažiau skausminga nei naudojant aleksandrito lazerius. Kadangi po plaukelių šalinimo, reikia vengti saulės ir deginimosi, todėl aleksandrito lazeriai šiuo požiūriu laikomi pavojingesniais – kadangi jie veikia ne taip giliai ir paveikia odoje esantį melaniną, didėja komplikacijų ir pigmentacijos pasikeitimų rizika. Tuo tarpu diodiniai lazeriai veikia giliai, pataikydami tiesiai į plauko folikulą ir nepaveikdami melanocitų, todėl gerokai sumažėja hiperpigmentacijos ar hipopigmentacijos rizika juos naudojant net vasarą.