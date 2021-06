Per Jonines savo vardadienį mini daugiau kaip 60 tūkst. žmonių

Netrukus sutiksime ilgiausią dieną ir trumpiausią naktį, kurios metu ieškosime paparčio žiedo. Birželio 24-oji ypatinga ir dideliam būriui Lietuvos gyventojų – daugiau nei 63 tūkst. Jonų, Janinų, Jonių ir kitų panašių vardų savininkų švęs savo vardadienius.

Gyventojų registro duomenimis, Lietuvoje šiuo metu gyvena 27 tūkstančiai Jonų ir 21,5 tūkst. Janinų. Vardą Ivan turi 4,3 tūkst. gyventojų, Žanų turime beveik 1,7 tūkst. Ivanų – nepilnus 1,1 tūkst. Jonės vardu pavadinta 459 moterys, Jano – 324, Žano – 213 vyrų. Be to, daugiau nei 7 tūkst. asmenų turi du vardus, kurių bent vienas yra Jonas ar į jį panašus.

Daugiausia Jonų registruota Vilniaus miesto savivaldybėje – daugiau nei 4 tūkst., taip pat Kauno miesto (2,7 tūkst.)ir Kauno rajono (1,1 tūkst.) savivaldybėse. Janinų taip pat daugiausia sostinėje – 3,8 tūkst., Kauno miesto savivaldybėje jų rasime 1,8 tūkst., Vilniaus rajone – beveik 1,1 tūkst.

Vardų populiarumas skiriasi

Jono vardas – vis dar gana populiarus, per pastarąjį dvidešimtmetį šiuo vardu pavadinta beveik 4,2 tūkst. jaunuolių. Žvelgiant į daugiau nei šimto metų laikotarpį, populiarėti šis vardas pradėjo apie 1920-uosius, po septynerių metų perlipo tūkstančio suteikiamų vardų per metus ribą (1927 m. šis vardas buvo suteiktas 1 148 žmonėms), o populiarumo piką pasiekė 1941-aisiais – tais metais Jonais pavadinta 1,5 tūkst. vaikų. Mažėti vardo populiarumas pradėjo apie 1960-uosius, kai skaičius vėl tapo triženklis, ir su nedideliais svyravimais laikosi iki šiol – 2019-ais vardas suteiktas 282 kartus, 2020-asiais – 190, šiemet – jau 81 kartą.

Janinos vardas šiuo metu nėra populiarus – nuo 2014-ųjų šiuo vardu nebuvo pavadinta nei viena mergaitė, per dvidešimtmetį tokių atvejų – vos 33 (skaičiuojant turinčius tik vieną vardą). Populiariausiu šio vardo laikotarpiu galima laikyti praeito amžiaus 3-6 dešimtmečius, daugiausia šio vardo atstovių (1 065) gimė 1932-aisiais. Tuo tarpu Jonės vardas praeitame amžiuje buvo suteikiamas gana retai – dažniausiai vos po kelis atvejus per metus, o nuo šio tūkstantmečio pradžios beveik kasmet jis suteikiamas vienai ar kelioms dešimtims mergaičių – iš viso per paskutinius dvidešimt metų gimė 330 Jonės, iš jų 2019 metais – 17, pernai – 26 šio vardo savininkės.

Jonai dažniausiai gimsta per Jonines

Joninių dieną gimusiems dažniausiai parenkamas atitinkamas vardas – birželio 24-ąją gimusių Jonų turime 730, Janinų – 469, Jonių – 24, Janų – 10, panašių ar dvigubų vardų, kurių bent vienas yra giminingas Jonui, savininkų tą dieną registruota dar beveik 300.

Jono ir Janinos vardas taip pat dažnai suteikiamas dieną prieš Jonines, t.y. birželio 23-ąją, sausio 1 ir 2 dienomis gimusiems vaikams.

Per pastarąjį dešimtmetį tarp populiariausių Joninių dieną gimusių vaikų mergaičių vardų galime rasti Emiliją, Gabiją, Lėją, Liepą, Kamilę ir Jonę, tarp berniukų – Joną, Matą, Jokūbą, Dominyką ir Kajų.

Registrų centro inf.