Pareigūnė Neringa Bubelevičienė: Spalio 2-oji man didžiausia šventė

Virginija Jacinavičiūtė

Artėjant Angelų sargų dienai ir Elektrėnų policijos komisariato 20-mečiui pakalbinome semeliškietę, Elektrėnų PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Neringą Bubelevičienę, kuriai Elektrėnų policijos veikla žinoma dar nuo tų laikų, kai Elektrėnų policijos nuo­vada priklausė Trakų komisariatui. N. Bubelevičienė pareigūne dirba 28-ius metus ir sako, kad šio pasirinkimo niekada nesigailėjo. „Spalio 2-oji man labai pakili diena, gal ši šventė net didesnė nei Kalėdos“, – sako iš Semeliškių kilusi pareigūnė.

Patogumų buvo mažai

1994-aisiais N. Bubelevičienei pradėjus tarnybą, Trakų rajono policijos komisariato Savivaldybių policijos Elektrėnų nuovada veikė Elektrinės gatvės 11 namo pirmame aukšte. Nuovadai vadovavo Rimantas Stanevičius. Tame pačiame aukšte dar buvo ir bankas.

„Pastatas buvo senas, tamsus, vietos mažai, bet žmonės dirbo atsida­vę“, – pirmu prisiminimu apie darbo pradžią pasidalino N. Bubelevičienė, Elektrėnuose karjerą pradėjusi kaip policininkė, kuri patruliuodavo. Tuo metu nuovadoje dirbo tik dvi moterys – mūsų pašnekovė ir nepilnamečių inspektorė Bronė Norbutienė. Netrukus N. Bubelevičienė buvo pa­skirta dirbti kartu su B. Norbutiene, o pastarajai išėjus į pensiją, pakeitė ją inspektorės kėdėje.

Paklausus, kaip prieš 28 metus atrodė policijos darbas, N. Bubelevičienė prisiminė, kad pa­togumų buvo mažai. Ankštose­ nuo­vados patalpose glaudėsi policininkai, nepilnamečių inspektorius bei apylinkės inspektoriai. Mažoje erdvėje išsiteko ir grotuotas sulaikymo kambarys, išlikęs iki šių dienų. Pareigūnai teturėjo du automobilius – volgą ir UAZ. Kaip pasakoja N. Bubelevičienė, niekada nežinojai ar šiais automobiliais pasieksi tikslą, pasitaikydavo, kad į Vilnių nuvažiavus, tekdavo automobilį stumti, nes jis neužsivesdavo. „Buvo metas, kai ir kurą policijos automobiliui iš savo kišenės pirkom ir šaukimus pėsti po miestą nešiojom. Pamenu, tik pradėjus dirbti, buvo labai painu, kol išsiaiškinau, kurie gatvių namai lyginiai, kurie nelyginiai“, – juokiasi Neringa. Pareigūnei įsiminė, kad tais laikais policijos uniformos nebuvo tokios patogios kaip dabar, žiemos metu reikėjo šinelius (milines) dėvėti ir kepures nešioti.

Kompiuterio nuovadoje taip pat nebuvo. Visus dokumentus reikėjo rinkti spausdinimo mašinėle. Suklydai – renki iš naujo. Pareigūnai nau­dojosi raidiniu telegrafo aparatu – teletaipu, kuriuo siųsdavo žinutes į Trakus. „Elektrėnų nuovada grei­čiau nei Trakų komisariatas įsigijo kompiuterį. Tuomet pradėjome kurti pirmąją duomenų bazę. Iš seniūnijos paimtų Migracijos skyriaus kortelių duomenis suvesdavome į kompiuterį ir taip pagal paiešką greičiau atrasdavome žmogaus duomenis. Kai Trakams reikėdavo atspausdinti ko­kį kvietimą, tai naudodavosi mūsų kompiuteriu ir spausdintuvu. Viduje jaučiau pasididžiavimo jausmą, kad lenkiame kitus, ir vėliau šį jausmą ne kartą teko patirti“, – pasakojo Neringa.

Kai 2000 m. buvo įkurta Elek­trėnų savivaldybė, neišvengiami pokyčiai laukė ir policijos nuovados. 2001 m. nuovada tapo Elektrėnų policijos komisariatu, kuriam ir toliau vadovavo R. Stanevičius. Į patalpas iš Trakų komisariato atsikėlė Migracijos tarnyba, Licencijavimo skyrius, Tardymo poskyris, Kelių policija. Tuomet pareigūnai kabinetuose dirbo po kelis, bet visi tilpo.

Žingeidus jaunimas

Nepilnamečių inspektorės parei­gas N. Bubelevičienė ėjo 15 metų, todėl teko daug dirbti su vaikais, jaunimu ir mokyklomis. Ši pareigybė buvo labai plati – teko dirbti tiek su į įskaitą įrašytais nepilnamečiais ir jų šeimomis, tiek su rizikos grupės vaikais, tiek vykdyti prevencines veiklas. Daug kartų dalyvauta Teisinių žinių viktorinoje-konkurse „Temidė“. Su dideliu džiaugsmu pareigūnė prisimena dieną, kai su tuometės „Ąžuolyno“ vidurinės mokyklos mokiniais šiame konkurse pirmą kartą iškovojo pirmąją vietą. „Tiems vaikams šiandien jau per trisdešimt metų. Kai sutinku šiuos­ vaikus gatvėje jau su savo vaikais, tik tada pajuntu, kaip greitai laikas bėga“, – atviravo N. Bubelevičienė. Pareigūnė didžiuojasi, kad konkurse „Temidė“ ir kituose respublikiniuose renginiuose komandos iš Elektrėnų visada išsiskirdavo rezultatais ir garsindavo miesto vardą. Senesni laikai N. Bubelevičienei primena jaunimą, kurį daug lengviau būdavo sudominti įvairiomis policijos veiklomis. „Nebuvo nei kompiuterių, nei telefonų, todėl jaunuolius buvo lengviau sudominti stovyklomis, piešinių ar kvadrato varžybomis“, – prisimena pareigūnė. Šiandien Neringai ir pačiai keista, kaip užtekdavo drąsos organizuoti „Jaunojo automobilisto“ stovyklas, kuriose teko būti atsakingai už 100 jaunųjų stovyklautojų.

Šiandien, norint sudominti jaunimą, reikia kitokios komunikacijos, tenka pasukti galvą, kaip sudominti. Dabar tuo užsiima bendruomenės pareigūnai, kurie organizuoja renginius, skirtus jaunajai kartai. Viena naujesnių, įtraukiančių veiklų jaunimui – pabėgimo kambariai ir t.t.

Keičiasi ir pareigūnai, ir visuomenė

Lygindama policijos darbą karjeros pradžioje ir dabar, Neringa sako, kad viskas labai pasikeitę ir atsinaujinę. Pasikeitė tiek darbo sąlygos, tiek bendravimas. Anksčiau pareigūnų darbas baigdavosi surašius protokolą, dabar darbas linksta į žmogaus pusę. Iš pareigūno reikalaujama pirma žmogui padėti. „Turėdama ilgą darbo policijoje patirtį galiu pasakyti, kad toks požiūris yra teisingas, tik geru žodžiu gali pasiekti gerų rezultatų. Žinoma, būna ir taip, kad geras žodis tiesiog nepadeda. Kol nesurašai protokolo, žmogus nepasimoko, tą patį daro. Pavyzdžiui, sulaikius girtą žmogų prie vairo, jis gauna baudą ir vėl sėda vairuoti neblaivus ir antrą, ir trečią kartą“, – pasakoja pareigūnė ir akcentuoja, kad pasikeitė ne tik pareigūnų darbo ypatybės, bet ir patys žmonės, kurie vis labiau gerbia pareigūnus ir bendradarbiauja dėl visuomenės gerovės. „Rugsėjo antrąją stovėjome prie perėjų, žmonės pravažiuoja, nusišypso, pamojuoja. Aš taip pat pamojuoju, nes aš toks pats žmogus kaip visi, tokia pati mama, tokia pati draugė, dukra. Skirtumas tik tas, kad dėviu uniformą, kurią vakare nusivelku“, – pasakoja Neringa.

Pareigūnė pastebi, kad žmonės vis dažniau talkina pareigūnams, nes pamažu ateina supratimas, kad pranešdamas apie girtą vairuotoją tu esi ne skundikas, o pilietiškas žmogus, kuris gali išgelbėti gyvybę. N. Bubelevičienė sako, kad dažniausiai girtus vairuotojus pavyksta sulaikyti dėl pačių gyventojų, kurie praneša apie įtartinai važiuojančias mašinas ar informuoja, kad kaimynas ką tik girtas sėdo už vairo.

Negalima nuvilti

15 metų ėjusi nepilnamečių inspektorės pareigas, Neringa Bubelevičienė vėliau paskirta Prevencijos skyriaus viršininke. Apie 10 metų ji vadovavo nepilnamečių ir apylinkių inspektoriams. Nuo 2016 m., kai įvyko Policijos reorganizacija, N. Bubelevičienė dirba Veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja.

Šis skyrius nagrinėja įstaigų ir įmonių paklausimus, administracinės tvarkos pažeidimus bei tiria tam tikrus neišaiškintus nusikaltimus. N. Bubelevičienės darbo laukas – vadinamasis senasis Elektrėnų rajonas, Gilučių, Kietaviškių ir Pastrėvio seniūnijos. Vienas iš daugelio iš­aiškintų nusikaltimų – vandalizmo atvejis. Nustatyta, kad visame mieste per 10 automobilių padangų subadė ir žalos gyventojams padarė keli vaikai, kuriuos negeriems darbams neva prikalbino draugai. Atsakomybė už vaikų elgesį teko tėvams. Pareigūnei taip pat tenka tirti sukčiavimo, vagysčių, kur nuostolis iki 12 tūkst. eurų, atvejus. „Patogu, kad mūsų miestas tarp Vilniaus ir Kauno, bet tuo pačiu tai ir palanki vieta nusikaltimams vykdyti. Dažnu atveju­ būtent pravažiuojantys įvykdo vagystes mūsų savivaldybėje. Jie dažnai ­vagia parduotuvėse. Savo mieste juos iš karto akylai stebi, o čia jų niekas nepažįsta. Ir į vaistinę Rungos gatvėje asmuo iš kito miesto įsilaužė. Neseniai iš Marijampolės atvykusios romų tautybės sukčiautojos sukinėjosi po savivaldybę. Bet žmonės šaunuoliai, paskambina, praneša apie įtartinus dalykus, suteikia informacijos ir padeda užbėgti vagims už akių“, – sako N. Bubelevičienė.

Pasak pareigūnės, policininkas vienas lauke ne karys. Pareigūno darbe labai svarbi žmonių pagalba. „Norint, kad žmonės pasitikėtų, negalima jų nuvilti. Jei pažadėjai žmogui, turi verstis per galvą, bet padaryti. Kai stengies dėl žmogaus, jis atsako tuo pačiu, tuo įsitikinau per daugybę darbo metų policijoje“,- pasakojo Neringa. Šios pareigūnės pastangos ne kartą buvo įvertintos. 2004 m. N. Bubelevičienė išrinkta Elektrėnų metų pareigūne.

Nesuplanuojamas darbas

Paklausta, kodėl pasirinko policininkės karjerą, N. Bubelevičienė tik nusijuokė. „Gal todėl, kad augome trys dukterys, o tėtis norėjo sūnaus. Po Policijos akademijos iškart pradėjau dirbti policijoje. Tai mano kelias, dėl kurio niekada nesigailėjau. Dirbdama šį darbą galiu eiti iškelta galva. Lig šiol spalio antrąją nuo pat ryto lydi pakili nuotaika. Šią dieną jaučiuosi gal net šventiškiau nei per Kalėdas“, – teigė pareigūnė. Galima sakyti, kad darbas policijoje lėmė ir pareigūnės likimą. Čia ji sutiko savo būsimąjį vyrą Vaidą, su kuriuo augina du vaikus.

Neringa neslepia, kad per 28 metus būta įvairių patirčių. Sunkiausia būdavo dirbti su rizikos grupės šeimomis ar pranešti liūdną žinią. „Būdavo ateini į šeimą, mama visa sužalota, tėvas žiūri baltomis akimis, vaikai mažiukai laksto aplinkui. Yra tekę lankytis namuose, kur net pagalvių nebūdavo, jas at­stodavo automobilio sėdynės. Vienas skaudžiausių prisiminimų, kai teko pranešti mamai, kad jos vaikas ką tik žuvo iškritęs pro langą. Tokie vaizdai ir išgyvenimai labai sukrečia, jų negali pamiršti visą gyvenimą“, – apie liūdnąją darbo pusę pasakojo N. Bubelevičienė. Bet pareigūnų darbo dienos nesuplanuojamos. Viena diena gali būti slogi, kita atneša gerų išgyvenimų. „Labiausiai džiugina žmonių dėkingumas, geras žodis. Buvo, kad viena moteris pasitiko su gėlėmis, sakė, kad net norėjo kreiptis į laidą „Atleisk“ ir atsiprašyti. Aš net nebeprisiminiau tos istorijos, o moteris laukė progos, kad galėtų atsiprašyti“, – prisiminimais dalinosi pareigūnė. Dirbant policijoje yra tekę patirti ir pavojingų situacijų – teko grumtis su kontrabandininku, kad šis nesunaikintų įkalčių, vienoje sodyboje pasitiko benzininiu pjūklu apsiginklavęs asmuo. Tas pats asmuo, apipylęs tarnybinį automobilį degiu skysčiu, jį padegė. Nors visko būta, N. Bubelevičienė laiminga, kad per darbo metus nė karto nereikėjo panaudoti šaunamojo ginklo.

Įdirbis

Pašnekovė sako, kad šiandien policijos darbas kardinaliai pasikeitęs, o policininko karjerą renkasi visai kitoks jaunimas. Jaunesni žino, ko nori, jie turi aiškius reikalavimus, savimi pasitiki, yra greiti ir gerai išmano technologijas. „Būna manęs tėvai paklausia, ar verta sūnui ar dukrai rinktis policininko specialybę. Jei žmogus viduje jaučia, kad šis darbas jam, tuomet verta pabandyti ir nereikia klausyti tų, kurie atkalbinėja ar pareigūnus vadina mentais ir gaidžiais. Būna, kad praktikantai, kiek padirbėję, pajunta, kad šiame darbe savęs nemato. Jei kankina abejonės, tuomet neverta rinktis pareigūno kelio. Būdamas ne savo vėžėse, nei pats būsi laimingas, nei kitam suteiksi kokybiškas paslaugas“, – pataria N. Bubelevičienė.

Šiandien, kai Elektrėnų policijos komisariatas švenčia 20-metį, kai pareigūnai ruošiasi minėti Angelų sargų dieną, N. Bubelevičienė džiaugiasi, kad per 28 metus pažino daugybę žmonių, kad visada turėjo draugiškus ryšius su savivaldybės administracija, Elektrėnų ligonine, ­mokyklomis, Vaikų teisių specialistais. ­Šis glaudus bendradarbiavimas davė gerų darbo vaisių, padėjo neatidėliojant išspręsti įvairius klausimus: „Vilniaus pareigūnai visada stebėjosi, kaip pavyksta viską greitai išspręsti. Šiandien galiu pasakyti, kad ta sėkmė priklausė nuo įdirbio, kuris pamažu radosi per 28 darbo metus“.

N. Bubelevičienė sako jau besijaukinanti mintį, kad teks išeiti į pensiją. Šio žingsnio staiga žengti negali, nes ir pati nežino, koks jausmas apims palikus tarnybą. Dirbdama policijoje N. Bubelevičienė Elektrėnų profesiniame mokymo centre įgijo masažistės specialybę. Šią veiklą ji ketina plėtoti, kai uždarys Elektrėnų policijos komisa­riato duris.