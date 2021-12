Miesto aikštė sutvisko auksu

Virginija Jacinavičiūtė

„Auksinės Kalėdos“ Elektrė­nuose su S. Prūsaičiu – skelbta kvietime į Kalėdų eglės įžiebimą. Kodėl Kalėdos auksinės, paaiškėjo vos įžiebus Kalėdų eglę, apgaubtą geltonų girliandų kūgiu, internautams priminusiu Egipto piramidę. Šalia jos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio aikštėje auksu sutvisko dar keliolika geltonų eglės formos dekoracijų, o fontano vietoje išdygo tarsi auksinė glorijetė. Eglės fone įsiamžinti asmenukėje kviečia sostas, žymintis artėjančius – 2022-uosius – metus.

Pamatyti eglės įžiebimo momento atėjo didelė minia savivaldybės gyventojų ir miesto svečių. Kalėdine daina juos pasitiko popchoro „Saulės spinduliai“ solistė Gabrielė Vilkelytė. Vėliau į sceną lipo renginio vedėjas Saulius Čėpla. „Kas atspės daugiausiai mįslių, tas kartu su Kalėdų Seneliu įžiebs eglutę“, – kvietė į sceną vaikus vedėjas. Daugiausiai mįslių atspėti sekėsi Elektrėnų pradinės mokyklos 3 b klasės mokinei Gabrielei. Jai kartu su Kalėdu Seneliu, meru Kęstučiu Vaitukaičiu ir Sniego karaliene – administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Karteniene teko garbė įžiebti Elektrėnų Kalėdų eglę. Tereikėjo tik aukso dulkių paberti ir eglė sublizgo aukso spalvomis.

Vakarą tęsė įspūdingas lazerių ir fejerverkų šou, kurio pabaigoje auksu nušvito visa miesto aikštė.

Apgaubti šventinės nuotaikos susirinkusieji klausėsi Sauliaus Prūsaičio ir grupės koncerto. Atlikėjas, nekreip­damas dėmesio į gausiai byrančias snaiges, paliko savivaldybės prieigose pastatytą sceną ir koncertavo arčiau klausytojų. Netrukus šalia S. Prūsaičio persikraustė kone visa grupė. Susirinkusieji iš širdies linksminosi kartu su atlikėju. Deja, koncertas buvo kiek per trumpas. Nesugrąžino atlikėjo į sceną net klausytojų prašymas pakartoti.

Elektrėnų miesto eglė populia­ria­me socialinio tinklo puslapyje­ „Ką pamatyti Lietuvoje?“ per tris dienas­ sulaukė per 800 patiktukų. Daug žmonių pasisakė, kad eglė panaši į Egipto piramidę, kiti rašė, kad elek­tros miestui labai tinka daug šviesos turinti eglutė. Kliuvo ir kriti­kos, kad eglė ne­turi šventinės dvasios, primena lempučių raizgalynę, neturi tradici­nėms eglėms būdingos viršūnės.

Kiekvienais metais miestai ieško vis naujų sumanymų, kaip papuošti egles, ir nuoširdžiai stengiasi pradžiuginti žmones. Tendencinga tai, kad lietuviai trokšta kiekvienais metais matyti tik gražiausias egles, o jei eglė neatitinka skonio, negaili kritikos. Bet šventinę nuotaiką kuria ne tik eglė. Nuotaika labiausiai priklauso nuo pačių žmonių. Jei šiemet Jūsų miesto eglė nėra gražiausia, gal gražiausia bus kitąmet. Svarbu kitų metų sulaukti sveikiems ir pagaliau laisviems nuo koronaviruso.