„Maisto bankas“ Elektrėnuose: turime galimybę būti arčiau žmonių, kuriems reikia mūsų pagalbos

Elektrėnuose įsikūręs „Maisto banko“ skyrius maistu remia 1606 Elektrėnų savivaldybėje gyvenančius skurstančius žmones. Visoje Lietuvoje organizacija remia 232 tūkst. nepriteklių patiriančių žmonių ir 655 kitas nevyriausybines organizacijas.

Keturiasdešimt du skyrius beveik per pusmetį visoje Lietuvoje atidaręs „Maisto bankas“ kartu gerokai padidino ir savo veiklos apimtis. Dabar daugumoje Lietuvos miestų, tarp jų ir Elektrėnuose, savanorystei buriasi vietiniai geradariai, kurie padeda iš prekybos centrų, vietinių ūkininkų ir gamintojų parvežti ir nuo išmetimo išsaugoti paskutinių dienų galiojimo maistą, jį apžiūri, surūšiuoja ir visą dar gerą maistą sudeda į lentynas, iš kurių renkasi pagal sąrašus atėję skurstantys žmonės. Kaip ir kiti skyriai, „Maisto bankas“ Elektrėnuose veikia atiduotuvės principu – produktus nepasiturintieji gali rinktis kaip įprastoje parduotuvėje, tačiau čia jie nieko nekainuoja. Maisto atiduotuvė skirta stokojantiems Elektrėnų savivaldybės gyventojams, kuriuos paremti „Maisto bankui“ rekomenduoja šios savivaldybės socialiniai darbuotojai.

„Taip turime galimybę būti arčiau žmonių, kuriems reikia mūsų pagalbos. Įkūrus naujus skyrius dau­gybė pagal sąrašus kviečiamų stokojančiųjų gali ateiti į atiduotuvę savo mieste ir oriai išsirinkti maisto produktus, kurių labiausiai reikia. Džiaugiamės, kad taip gausiai padėti čia susirenka aktyvūs savanoriai, be kurių būtų neįmanoma išgelbėti tiek daug maisto ir juo padėti stokojantiems žmonėms. Lygiai taip pat visi naujai atidaryti „Maisto banko“ skyriai negalėtų gyvuoti be gerų žmonių finansinės paramos – kaip tik šiuo metu yra galimybė palaikyti organizacijos veiklą neišleidžiant nei cento, tereikia skirti 1,2 proc. GPM paramos „Maisto bankui“, – sako „Maisto banko“ vadovas S. Gurevičius.

Visi norintys prisijungti prie „Maisto banko“ Elektrėnų skyriaus daromų gerų darbų, kviečiami savanoriauti. Reikia internetu užpildyti savanorio anketą www.maistobankas.lt/reg. O prisidėti ir paremti organizacijos veiklą galima deklaruojant pajamas – tereikia skirti 1,2 proc. GPM „Maisto bankui“. Tai žmogui nieko nekainuoja, o „Maisto bankui“ padeda išmaitinti tūkstančius sunkiau gyvenančių žmonių.

Pernai „Maisto bankas“ visoje Lietuvoje nuo išmetimo išgelbėjo daugiau nei 6 700 tonas gero maisto. Šis maistas virto beveik 14 milijonų porcijų, kurios buvo perduotos Lietuvos nepasiturintiems.

„Maisto bankas“ inf.