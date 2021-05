Magiški nuotykiai animaciniame filme SAPNŲ KŪRĖJAI

Sapnų kūrėjai (dubliuotas)

Dreambuilders (dubbed) (2020)

Žanras: Animacija

Sukurta: Danija

Trukmė: 1h 21 min

Cenzas: Įvairaus amžiaus žiūrovams

Kur gimsta sapnai? Be abejo, kad paraleliniame pasaulyje, kuriame darbuojasi daugybė mažų žmogeliukų – jie kuria sapnus! Susipažinkite su tuo paraleliniu pasauliu jau gegužės 6 d. per TAVO VAIKO premjerą su visa šeima pirmieji žiūrėdami animacinį filmą SAPNŲ KŪRĖJAI. Dubliuotas lietuviškai!

Ne vieną magišką pasaulį sukūrę Danijos animatoriai Kimas Hagenas Jensenas ir Tonis Zinckas viso pasaulio vaikus pakvietė į sapnų pasaulį – sukūrė filmą „Sapnų kūrėjai“, kuris pelnė ir pelno tiek žiūrovų, tiek kino kritikų simpatijas. Atėjo laikas jį pamatyti ir Jūsų šeimai!

„Sapnų kūrėjai“ pasakoja apie 12-metę mergaitę Miną, kurios gyvenimas apsiverčia aukštyn kojom, kai ji padaro neįtikėtiną atradimą: mūsų visų sapnus kuria maži paralelinio pasaulio žmogeliukai – sapnų kūrėjai! Šį atradimą ji padaro tuo metu, kai į jos namus atsikelia gyventi Dženė – lyg ir Minos sesuo, bet nevisai…

Iš pradžių apsidžiaugusi, kad turės seserį, Mina netrukus pamato, kad Dženė nėra tokia, kokią ji įsivaizdavo, kokios norėjo ir apie kokią svajojo. Štai tada ir atsitinka stebuklas: Mina patenka į slaptą vietą, kurioje gaminami… sapnai! O išgirdusi, kad įmanoma ne tik sukurti konkretų sapną kiekvienam žmogui, bet ir sapnuose priversti žmogų keistis, Minai galvon šauna neprilygstama mintis: pasitelkusi sapnų kūrimo galią ji pakeis Dženę! Tik ar pavyks tą padaryti… nesugriaunant savo ir savo šeimos gyvenimo?

Filmas dubliuotas lietuviškai, be subtitrų.

Režisierius: Kim Hagen Jensen

Scenaristas: Kim Hagen Jensen, Søren Grinderslev Hansen

Anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=1_-4-tCxUqA