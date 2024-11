Ligoninės skyriai apleisti todėl, kad nepatenka į modernizavimo planą

Julija Kirkilienė

Gyvename informacijos amžiuje, kai internetinė erdvė už­pildyta informacija, kurios net elektroninis patrulis nespėja sukontroliuoti… Bet jei žmogus susiduria su konkrečia problema, ją padėti išspręsti vis dar padeda tradicinė žiniasklaida. Žmogus savarankiškai informacijos iš valstybės įstaigų gauti paprasčiausiai negali – reikia ieškoti atsakingų specialistų telefonų, kurie dažnai į skambučius neatsako. Šį kartą skaitytoja redakcijai skundėsi dėl betvarkės Elektrė­nų ligoninėje, Vidaus ilgalaikių ligų skyriuje. Moteris pasakoja, kad atvežta į Priėmimo skyrių buvo greitai apžiūrėta ir paguldyta į Intensyvios terapijos skyrių. Ligonė dėkinga tų skyrių darbuotojams už greitą ir kokybišką pagalbą. Bet padėkos pasibaigė, ją atvežus į Vidaus ligų skyrių, kur jai teko nakvoti keletą naktų. Pirmiausia, moteris nesuprato, kodėl skyriaus gydytojai neturi kabineto ir ją apie ligą klausinėjo koridoriuje, kur gydytojo darbo vieta tik stalas. Koridoriuje vaikštantys ligoniai ir slaugytojos susidomėję klausėsi pokalbio apie moters sveikatos bėdas, o slaugytojos dar ir komentavo garsiai. Vėliau moteris buvo paguldyta į palatą, o ten jau gulinčios ligonės gydytojas paprašė palikti juos vienus. Iš reanimacijos atkeltai ligonei naudotis reikėjo bendru tualetu, kuris yra tik vienas visame skyriuje. Moterį ­nustebino netvarka tualete ir šlapimo smarvė koridoriuje. Pacientės dukra dirba Švietimo ministerijoje, tai mamai paaiškinusi, kad ligoni­nių remontams trūksta lėšų, bet pacien­tė mano, kad ne lėšų ligoninei trūksta, o darbuotojų atsakingumo ir požiūrio į darbą. Skaitytojos nuomone, ligoninei nedaug reikėtų pinigų skyriuje padaryti kosmetinį remontą, gydytojams skirti nors vieną kabinetą, o darbuotojai turėtų valyti patalpas taip, kad jos nedvoktų.

Su skaitytojos skundu supažindinau ligoninės direktorių Žydrūną Martinėną. Jis patvirtino, kad stacio­narinio gydymo skyriai nepateko į ligoninės modernizavimo planą, bet esą kalbėjęs su meru dėl lėšų Vidaus ligų ilgalaikio gydymo skyriaus nors kosmetiniam remontui. Direktorius sako, kad skyriuje yra du kabinetai gydytojams ir pažadėjo pasidomėti, kodėl pacientę priėmė koridoriuje. Direktorius pažadėjo pasidomėti ir slaugytojų darbu skyriuje, kad pana­šių skundų nebesulauktų. Be to, direktorius sakė, kad iškilus panašiems klausimams, pacientai visada gali kreip­tis asmeniškai į direktorių, ir problemos būtų išspręstos greičiau.

Savivaldybės mero Gedimino Ratkevičiaus komentaras:

Gauname gyventojų nusi­skundimų dėl tvarkos Elektrėnų ligoninės Terapiniame skyriuje, to­dėl aptarėme situaciją su ligoninės vadovais. Problemą matome ne tik piniginę-ūkinę, bet ir darbo-kokybinę. Be abejo į ligoninę bus investuota ir Terapinis (vidaus ligų) skyrius bus atnaujintas. Tačiau su esama darbo kokybe situacija nesikeis. Aplinka tarp atnaujintų sienų dvoks toliau, jei nesikeis ir sanitarinių darbuotojų požiūris į savo darbą. Netoleruosime aplaidumo, kuomet sunkūs pacientai paliekami be jiems reikiamos higieninės priežiūros. Būtent toks reikalavimas ir buvo išsakytas ligoninės vadovams, kad vykdytų adekvatų motyvacinį darbą su ligoninės personalu.

Apie finansavimą: Projekte „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų in­fra­struktūros modernizavimas Elek­trėnų savivaldybėje“ pagal pateiktą paraišką VšĮ Elektrėnų ligoninei suplanuotos lėšos – 1 024 063, 00 Eur.

Kapitalinis remontas numatytas: Dienos stacionaro skyriuje, Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuje, Konsultacinės poliklinikos skyriuje, Reabilitacijos skyriuje.

Bendra remonto vertė – 642 802,46 Eur. Taip pat numatoma įsigyti medicininės įrangos už 381 260,54 Eur. Bėda tik, kad biurokratiniai finansavimo reikalavimai neleidžia mums investuoti šių pinigų į Terapinį (vidaus ligų) skyrių, jo eu­ropinio finansavimo klausimas ga­lės būti sprendžiamas per Regiono projektą, o jis startuos, įgyvendinus Sveikatos centro projektą (paraiška galės būti teikiama tik 2027 m. I ketv.) Kadangi tai per vėlu, artimiausiu metu svarstysime kosmetinio remonto galimybę savivaldybės biudžeto lėšomis.