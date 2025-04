Lietuvos kelias į Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją (NATO)

2004 m. kovo 12 dieną Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis pasirašė Lietuvos prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties dokumentą. 2004 m. kovo 29 dieną Lietuva tapo NATO nare. Minint 21-ąsias Lietuvos prisijungimo prie Atlanto aljanso metines, spausdiname Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ilgamečio docento, istoriko dr. Felikso Žigaro publikaciją apie Lietuvos kelią į NATO. Dėkojame autoriui už specialų laikraščiui „Elektrėnų kronika“ paruoštą šviečiamąjį straipsnį.

Doc. dr. Feliksas Žigaras

Pirmieji Lietuvos ir NATO ryšiai

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, iš karto iškilo jos nepriklausomy­bės išsaugojimo, nacionalinio saugumo ir jo įtvirtinimo problemos. Atkūrusi nepriklausomybę Lietuva turėjo šias alternatyvas savo kariniam saugumui užtikrinti: 1) neutraliteto politiką, 2) jungimąsi į kelių mažų valstybių (trijų Baltijos šalių) aljansą, 3) jungimąsi į dvišalį aljansą su viena didžiųjų valstybių, 4) narystę daugiašaliame kolektyviniame aljanse. Visus kelius išanalizavusi Lietuva pasirinko narystę daugiašaliame kolektyvine gynyba grindžiamame aljanse – NATO.

Politiniai pasikeitimai

1989 m. Europoje prasidėjo fun­damentalūs politiniai pasikeitimai, dėl kurių baigėsi karinis ir ideolo­ginis Europos padalijimas ir iširo Varšuvos paktas. Nuo 1990 m. liepos 5‒6 d. vykusio Londone aukščiausio lygio Aljanso susitikimo prasidėjo esminė NATO transformacija. Jos tikslas sukurti atskiras,bet ne atskirtas karines pajėgas, kuriomis galėtų pasinaudoti tiek NATO, tiek VES. Liepos 6 d. NATO valstybių vadovų susitikime Londone buvo priimta deklaracija dėl Aljanso transformavimo. Šioje deklaracijoje Vidurio ir Rytų Europos valstybėms pateikti bendradarbiavimo pasiūlymai, tarp jų – užmegzti diplomatinius santykius su NATO.

1990 m. lapkričio 17 d. Briuselyje pradėjo veikti Baltijos informacijos biuras, kuriame dirbo besikuriančios Užsienio reikalų ministerijos atstovas Belgijai ir Europos Bendrijai Rimantas Morkvėnas, turėjęs tik tuometinio užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo pasirašytus įgaliojimus, nes oficiali diplomatinė akreditacija tokiu statusu buvo neįmanoma. Tačiau informacijos biuras Briuselyje vykdė diplomatines funkcijas, jo veikla buvo skirta tarpvalstybiniams santykiams, ryšiams su Europos Bendrija, taip pat ryšiams su NATO. ­Informacijos biuras Briuselyje veikė iki Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo, vėliau buvo pertvarkytas į oficialią atstovybę.

Beniliukso šalių parlamentinės tarybos vykdomojo komiteto kvietimu 1991 m. gegužės 31‒birželio 1 d. Briuselyje lankėsi Lietuvos, Estijos ir Latvijos delegacijos, vadovaujamos šalių vadovų Vytauto Landsbergio, Arnoldo Riuitelio ir Anatolijaus Gorbunovo. Tai buvo pirmasis istorijoje neoficialus Baltijos šalių vadovų vizitas Briuselyje ir NATO būstinėje.

1991 m. gruodžio 16–19 d. Vilniuje surengtas NATO parlamenti­nės asamblėjos Rouzo ir Roto (Rose-oth) seminaras „Baltijos valstybių saugumo poreikiai“. Jame dalyvavo 60 svečių iš užsienio. Tai buvo pirmasis tarptautinis par­lamentinis renginys, kuriame NATO valstybių parlamentarai kartu su ­kolegomis iš Baltijos valstybių ir Rusijos aptarė Rusijos karinių pajėgų išvedimą iš Baltijos regiono. Šis seminaras buvo ypatingos reikšmės ne tik Lietuvai ir kaimyninėms Baltijos valstybėms, kurios pergyveno ypatingą savo sudėtingos istorijos laikotarpį, bet ir fone viso to, kas vyko Vidurio ir Rytų Europoje.

Pradžia

Pirmieji Lietuvos ir NATO ryšiai užsimezgė jau 1991 m. gruodžio 20 d.: tada Briuselyje įvyko steigiamasis Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybos (angl. North Atlantic Cooperation Council, NACC) susitikimas, kuriame dalyvavo 16 NATO, 6 buvusios Varšuvos pakto ir 3 Baltijos valstybės. NACC tikslas – Rytų ir Vakarų valstybių pasitikėjimo ir bendradarbiavimo stiprinimas. Dalyvavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas. Lietuva kartu su Latvija ir Estija prisijungė prie Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybos. Priimtas bendras NACC pareiškimas dialogui, partnerystei ir bendradarbiavimui. Vidurio ir Rytų Europos valstybėms atrodė, kad NACC bus tarpinė institucija siekiant tikrosios narystės NATO. Tokias viltis dar labiau sustiprino 1992 m. šių šalių pripažinimas Vakarų Europos Sąjungos (VES) bendradarbiavimo partnerėmis.

1992 m. sausio 13 d. ambasadorius Adolfas Venskus oficialiai pradėjo eiti Lietuvos atstovo Briuselyje ryšiams su Europos Bendrija ir NATO reikalams pareigas.

Tų pačių metų kovo 13‒16 d. Lietuvą, Latviją ir Estiją pirmą kartą aplankė NATO Generalinis sekretorius Manfredas Viorneris (Manfred Wörner). Kovo 15-ąją jis susitiko su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu.

Savo kelionės tikslą jis apibūdino kaip norą susipažinti su politine ir ekonomine padėtimi, Lietuvos pasiruošimu integruotis į Europos ­kolektyvinio saugumo sistemą.

Spaudos konferencijoje M. Vior­neris kalbėjo, kad tai pirmasis jo vizitas, kad pokalbiai ir susitikimai Lietuvoje nepaprastai naudingi abiem pusėms. NATO, pasak Generalinio sekretoriaus, ne tik pripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę, bet ir besąlygiškai ją remia. Šiaurės Atlanto aljanso šalys stebi visus sovietų kariuomenės judėjimus ir nori, kad pajėgos būtų kuo skubiau išvestos. Tai garantuos stabilumą Baltijos regione. M. Vior­neris pabrėžė, kad NATO suinteresuota, jog Lietuva palaikytų draugiškus ir gerus santykius su savo kaimynais. Generaliniam sekretoriui padarė didžiulį įspūdį Lietu­vos Vyriausybės pasiryžimas vykdyti reformas. Šis M. Viornerio vizitas į Lietuvą buvo svarbus žingsnis Lietuvos kelyje į NATO.

1992 m. rugsėjo 23 d. NATO būstinėje Briuselyje įvyko specialus Šiaurės Atlanto Tarybos susirinkimas, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis padarė tris pranešimus ir turėjo daug įvairių pokalbių, kurių apibendrinimas – vis nuoseklesnis Europos dėmesys Baltijos regionui. Rusijos kariuomenės išvedimo klausimas suprantamas kaip labai aktualus visiems. NATO Generalinis sekretorius M. Viorneris labai aiškiai pabrėžė, kad Šiaurės Atlanto organizacija yra suinteresuota taikinga įvykių raida Baltijos regione ir Lietuvos stabilumu, kad ji nebūtų ­spaudžiama iš šalies.

Tų pačių metų lapkričio 18 d. Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas dalyvavo NACC užsienio reikalų ministrų ­susitikime Briuselyje. Buvo aptarti taikos palaikymo patirties ir praktikos klausimai. Tačiau greitai į NACC buvo priimtos Rusija ir kitos buvusios SSRS respublikos, todėl NACC neteko transatlantinės bendrijos atstovės funkcijos. Nors dar kurį laiką NACC veikla Lietuvai buvo gana reikšminga, pavyzdžiui, 1993 m. NACC šalių užsienio reikalų ministrai priėmė ­pasirengimo bendroms taikos palaikymo operacijoms programą. NACC reikšmė Lietuvai ėmė mažėti atsiradus Taikos Partnerystės (PfP – Partnership for Peace) programai. Kartu su oficialiu Lietuvos prašymu priimti į NATO ši programa įžiebė naujas Lietuvos, Latvijos ir Estijos narystės Aljanse viltis.

Po Seimo rinkimų 1992 m. rudenį (rinkimus laimėjo Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) kilo daug nerimo, ar toliau bus tęsiamas Sąjūdžio kursas link Lietuvos integracijos į Vakarų politines struktūras.

Dar 1993 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos Seimo opozicijos partijos paskelbė Politinių partijų memorandumą Lietuvos Respublikos Prezidentui Algirdui Brazauskui „Dėl būtino Lietuvos orientavimosi į NATO“, kuriame sakoma, kad būtina nedelsiant ir aukščiausiuoju lygmeniu pareikšti apie tolygų norą: glaustis, jungtis, įstoti į NATO.

1993 m. spalio 5 d. Lietuvos politinės partijos kreipėsi į Respublikos Prezidentą A. Brazauską dėl Lietuvos Respublikos integravimosi į NATO: „Manome, kad Lietuva, nebūdama integruota į kolektyvinės gynybos sistemą, nėra saugi. Todėl reikėtų kartu su Centrinės Europos valstybėmis jungtis į Vakarų Europos gynybos organizacijas. Esame įsitikinę, jog Lietuvai būtina aukščiausiu lygiu pareikšti savo norą stoti į NATO“.

Ryžtingai siekdama Lietuvos, Latvijos ir Estijos narystės Aljanse tikslų, Baltijos Asamblėja (BA ‒ Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentų tarptautinio bendradarbiavimo organizacija; įkurta 1991 m. lapkričio 8 d. Taline) konsolidavo Baltijos valstybes ir jų politikus parlamentarus, užkirto kelią nutolimui arba dezintegracijai dėl pasitaikančios ­konkurencijos ar neišspręstų dvišalių problemų. Dokumentai, kuriuose išreiškiama bendra Baltijos valstybių pozicija ir noras greičiau integruotis į ES ir NATO buvo priimami beveik kiekvienoje BA sesijoje. Jau 3-ioji BA sesija 1993 m. spalio 31 d. priėmė kreipimąsi į Šiaurės Atlanto asamblėjos generalinį sekretorių, kuriame BA pareiškė pasitenkinimą dėl NATO pareikšto sutikimo bendradarbiauti su kitomis Centrinės ir Rytų Europos šalimis. Lietuva, Estija ir Latvija galutiniu bendradarbiavimo tikslu laiko vieningos ir stabilios kolektyvinio saugumo garantijų sistemos sukūrimą. BA prašė NATO šalis ir Šiaurės Atlanto asamblėjos generalinį sekretorių rasti galimybę prisiimti valstybių, kurios išreiškė norą stoti į Šiaurės Atlanto sąjungą, realias stabilumo garantijas.

1993 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo opozicijos partijos išleido Lietuvos Respublikos Prezidentui A. Brazauskui memorandumą „Dėl pamatinių Lietuvos nacionalinės užsienio politikos principų“, kuriame pažymima: „<…>Esame įsitikinę, kad reikia: pateikti oficialų Lietuvos prašymą dėl narystės NATO; taip būtų pradėtas konkretus dialogas dėl sutarties<…>“.

Lietuvos Respublikos Seimas 1993 m. gruodžio 23 d. priėmė rezoliuciją, kurioje buvo rekomenduo­ta Vyriausybei oficialiai pareikšti norą stoti į Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją.

Lietuvos Respublikos oficialus prašymas priimti Lietuvą į NATO

Ėmus laikytis nuoseklios integracijos į NATO politikos, 1994 m. sausio 4 d. NATO šalių viršūnių susitikimo Briuselyje išvakarėse, Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas išsiuntė laišką NATO Generaliniam sekretoriui Manfredui Viorneriui su oficialiu prašymu priimti Lietuvą į Aljansą. Laiške rašoma: „Lietuvos Respublikos vardu pareiškiu, kad Lietuva ­tvirtai laikosi Šiaurės Atlanto sutartyje išdėstytų vertybių ir įsipareigojimų, ir norėdama prisijungti prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, ­siekia prisidėti prie Šiaurės Atlanto regiono saugumo.

Lietuvos Respublika visiškai supranta narystės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje įsipareigojimų mastą ir norėdama juos įgyvendinti įsipareigoja imtis atitinkamų vidaus teisinių ir organizacinių veiksmų<…>“.

Šis prašymas sutapo su su­intensyvėjusiomis NATO viduje ­diskusijomis dėl Aljanso plėtros į ­Rytus. 1994 m. sausio 10–11 d. NATO valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas Briuselyje patvirtino NATO atvirų durų politiką. Susitikimo metu taip pat buvo priimti JAV inicijuoti Partnerystės taikos labui (angl. ­Partnership for Peace, PfP) programos Kvietimas ir Rėminis dokumentas (Framework Document).

Partnerystė taikos labui – tai pagrindinė NATO iniciatyva, kurios tikslas – didinti tarpusavio pasitikėjimą, plėsti bendradarbiavimą ir stiprinti saugumą. Ši programa skirta valstybėms, dalyvaujančioms NACC (angl. North Atlantic Cooperation Council) veikloje, taip pat ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija) šalims. Joms buvo pasiūlyta partnerystė su valstybėmis NATO narėmis. NACC kvietė valstybes partneres­ dalyvauti politinėse ir karinėse NATO institucijose, susijusiose su partnerystės veikla. Šios partnerystės tikslas – plėsti ir intensyvinti politinį bei karinį bendradarbiavimą visoje Eu­ropoje, didinti stabilumą, mažinti grėsmę taikai ir stiprinti tarpusavio ryšius praktiškai bendradarbiaujant ir laikantis demokratijos principų.

1994 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Brazauskas oficialaus vizito į NATO būstinę metu pasirašė PfP Kvietimą ir Pagrindinį dokumentą ir pateikė Pristatomąjį dokumentą, kur išdėstė savo pagrindinius tikslus. Nuo to laiko imta laikytis nuoseklios integracijos į NATO politikos.

Kovo 11 d. Lietuva pasirašė karinio bendradarbiavimo sutartį su NATO nare Danija. Tai buvo pirmoji tokio pobūdžio sutartis su NATO valstybe.

Baltijos valstybių prezidentai (Lietuvos – Algirdas Brazauskas, Latvijos – Guntis Ulmanis, Estijos – Lenartas Meris), susitikę 1994 m. kovo 25 d. Palangoje, pasirašė „Sutartį dėl Baltijos valstybių prezidentų aukščiausiojo lygio su­sitikimų“, kurioje pabrėžiama, kad Baltijos prezidentų aukščiausiojo lygio susitikimai yra konsultacinė ir koordinacinė Estijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikų prezidentų institucija. Baltijos prezidentų susitikimų tikslas yra plėtoti glaudesnį bendradarbiavimą tarp Baltijos valstybių, koordinuoti savo strategijas saugumo ir užsienio politikos klausimais, taip pat dėl kitų problemų, kurios­ turi įtakos trišaliams santykiams. Baltijos prezidentų susitikimų darbas vyksta trijų prezidentų sesijų metu. Dokumentai, kuriuose išreiškiama bendra Baltijos valstybių pozicija ir noras greičiau integruotis į ES ir NATO buvo priimami beveik kiekviename Baltijos valstybių prezidentų susitikime.

Be kita ko, 1994 m. gegužės 25 d. buvo atidarytas Lietuvos biuras prie NATO, kuris, intensyvėjant Lietuvos ir NATO bendradarbiavimui, 1997 m. rugpjūčio 4 d. buvo reorganizuotas į aukštesnio rango nuolatinę atstovybę – Lietuvos misiją prie NATO.

Tų pačių metų birželio 13 d. Briuselyje Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašė su NATO Saugumo susitarimą, kuriame pa­brėžiama, kad atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublika yra Šiaurės Atlanto Bendradarbiavimo Tarybos (North Atlantic Co-operation Concil ‒ NACC) ir programos „Partnerystė taikos labui“ (Partnership for Peace – PfP) dalyvė, sutinka konsultuotis politiniais ir su saugumu susijusiais klausimais, plėtoti ir stiprinti politinį ir karinį bendradarbiavimą Europoje, supranta, kad šalims efektyviai bendradarbiaujant šiais klausimais, reikia keistis svarbia ir (arba) konfidencialia informacija.

Pirmą kartą istorijoje Latviją 1994 m. liepos 6 d. aplankė JAV prezidentas B. Clintonas. Susitikime su JAV prezidentu dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai – A. Brazauskas, G. Ulmanis ir L. Meris.

JAV prezidentas B. Clintonas sakė, kad jis džiaugiasi tuo, jog Estija, Latvija ir Lietuva pirmosios prisijungė prie programos „Bendradarbiavimas taikos labui“ ir jau dabar kuria bendrą Baltijos taikos palaikymo batalioną. Jo teigimu, remti Baltijos valstybių integraciją į Vakarų pasaulio struktūras yra JAV derybų prioritetas.

Prezidentas B. Clintonas pabrėžė, jog jis išsakė savo nuomonę dėl armijos išvedimo iš Baltijos valstybių ­Rusijos prezidentui B. Jelcinui. JAV prezidentas mano, kad turi būti griežtai laikomasi armijos išvedimo tvarkaraščio, o rusakalbiams Baltijos valstybėse turi būti suteiktos lygios teisės su etniniais gyventojais, nesiejant šio klausimo su armijos išvedimu. Prezidentas patikino, kad JAV palaikys Baltijos valstybes, besistengiančias įeiti į Vakarų Europos struktūras. Jis taip pat pažadėjo padėti plėtoti ekonomiką ir drauge su Latvijos bei Estijos žmonėmis džiaugtis, kai „paskutinis Rusijos kariškis peržengs“ šių šalių valstybines sienas.

Prezidentai užtikrino B. Clintoną, kad jie kartu su savo kaimynais ir toliau dirbs kurdami geresnę nepadalintą Europą, remiantis abipuse pagarba ir geranoriškumu.

1994 rugpjūčio 22‒1995 kovo 1 d. pirmasis Lietuvos kariuomenės taikos palaikymo 32 karių būrys LITPLA-1 Danijos Karalystės taikos palaikymo bataliono DANBAT sudėtyje dalyvavo Jungtinių Tautų tarptautinėje taikos palaikymo operacijoje Kroatijoje.

1994 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Vyriausybė patvirtino pirmąją Lietuvos Respublikos ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos indivi­dualią programą „Partnerystė taikos labui“. NATO šiai programai pritarė lapkričio 23 d. Šiuo politiniu žingsniu Lietuva viena pirmųjų prisijungė prie PTL programos ir joje išdėstytų principų.

Partnerystės tikslai

1995 m. sausio 31 d. Lietuva prisijungė prie PTL programos PARP (Gynybos planavimo ir priežiūros procesas (Planning and Review Process – PARP), kuris įgalino Lietuvą teikti Aljansui informaciją apie karines pajėgas, mokymų centrus, pastangas siekiant suderinamumo su NATO karinėmis pajėgomis. Tuo metu PARP buvo viena svarbiausių priemonių kuriant Lietuvos karines pajėgas, atitinkančias NATO standartus ir pajėgas veikti kartu su NATO ir jos valstybių karinėmis pajėgomis.

Partnerystės tikslai buvo kariniai tikslai, nustatantys sąveikos (kaip vienos iš standartizacijos ly­gių) skirtingų šalių karinių vienetų reikalavimus. Lietuvos kariuomenė įsipareigojo įgyvendinti prisiimtų partnerystės tikslų keliamus reikalavimus karinių vienetų sąveikai operacijų metu, siekdama užtikrinti kokybišką ir veiksmingą savo karinių vienetų dalyvavimą NATO vadovaujamose operacijose ir tuo pačiu geriau pasirengti būsimai narystei Aljanse. Lietuva ir NATO dvišalių susitikimų metu tarpusavy suderino ir patvirtino partnerystės tikslų keliamus reikalavimus Lietuvos kariuomenei. Šie reikalavimai taip pat atitiko nacionalinius Lietuvos kariuomenės plėtros prioritetus.

Kaip jau minėta JAV ir Baltijos valstybių aukščiausiojo lygio susitikimai prasidėjo 1993 m. rudenį, kai visi trys prezidentai dalyvavo JT Generalinės asamblėjos 48-ojoje sesijoje. Vašingtone prezidentus draugiškai priėmė JAV prezidentas B. Clintonas. Keturšalis pokalbis buvo pratęstas 1994 m. liepos 6 d. Rygoje. Tačiau dalykiškiausias vizitas į JAV įvyko 1996 m. birželio 24–27 d., kai L. Meris, G. Ulmanis ir A. Brazauskas viešai ir gana išsamiai išdėstė šalių saugumo, ekonomikos ir kitų sričių siekius, susitiko su prezidentu B. Clintonu ir kitais JAV administracijos pareigūnais, su įvairiais šalies visuomenės sluoksniais ir ­institucijomis.

Birželio 25 d. Baltuosiuose rūmuose trijų Baltijos valstybių vadovai susitiko su JAV prezidentu B. Clintonu. Čia buvo pratęstas pokalbis apie Estijos, Latvijos ir Lietuvos saugumą, jų integraciją į NATO. „JAV prezidentas pareiškė, kad JAV yra suinteresuotos Lietuvos, Latvijos ir Estijos saugumu. Jis pabrėžė savo susižavėjimą ta pažanga, kurią šios valstybės padarė, siekdamos įsilieti į demokratinę Vakarų Europą. Jis pagyrė estų, latvių ir lietuvių drąsą ir pasiryžimą, padėjusį savo tėvynėse, Amerikoje ir visame pasaulyje kovoti už nepriklausomybę ir ją atgauti“, – buvo teigiama pranešime.

Prezidentai dar kartą patvirtino esą įsitikinę, kad naujosios Europos demokratinės valstybės turi integruotis į transatlantines struktūras. Buvo pabrėžta, kad NATO plėtra yra Europos integracijos pagrindinis elementas, kuris sustiprins visos Europos saugumą. B. Clintonas dar kartą pakartojo, kad pirmosios į NATO priimtos valstybės neturėtų būti paskutinės ir kad NATO plėtros procesas bus atviras visoms Europos šalims, neaplenks nė vienos.

Po 1996 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų suformuota Lietuvos Vyriausybė patvirtino, jog integracija į Europos Sąjungą ir NATO tampa pagrindiniu Lietuvos užsienio politikos tikslu.

Prioritetai

1996 m. gruodžio 19 d. priimtas „Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas“, kuriame integracija į Europos ir transatlantines (NATO) struktūras pavadinta prioritetiniu Lietuvos užsienio politikos tikslu ir nacionalinio saugumo užtikrinimo priemone.

Lietuva nuosekliai siekė, jog visos trys Baltijos šalys būtų pirmųjų pakviestų valstybių grupėje. Tačiau ­suvokus, jog pirmasis NATO plėtimosi etapas bus ribotas ir tik­riausiai nebus įmanoma pakviesti visų, 1997 m. pradžioje imta propaguoti „bent vienos Baltijos šalies“ idėja. Tai geriau nei visų palikimas plėtimo nuošalėje. Vienos, geriausiai pasirengusios valstybės pakvietimas su pirmaisiais suteiktų narystės perspektyvą ir kitoms dviem Baltijos ­šalims.

Nuo 1997 m. gegužės 30 d. pradėjo veikti Euroatlantinė partnerystės taryba (Euro-Atlantic Partnership Council – EAPC), pakeitusi Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybą (angl. North Atlantic Cooperation Council, NACC). Būstinė Briuselyje. EARC faktiškai perėmė NACC veiklą, kuri buvo išplėsta ir apimanti tiek politinę, tiek ir karinę bendradarbiavimo sferas. Taigi EAPC kokybiškai patobulino santykius su NATO.

Nuo 1997 m. Lietuva aktyviai pradėjo dalyvauti NATO ir šalių partnerių EAPC, kurioje daug dėmesio skiria PTL programos ir saviatrankos procesui stiprinti.

Kaip minėta, 1994 m. lapkričio 30 d., kaip atsakas į NATO PTL iniciatyvą, buvo pasirašyta pirmoji Lietuvos ir NATO Individualios partnerystės programa (IPP), kurios tikslas – padėti Lietuvai pasirengti būsimai narystei NATO. IPP programa yra viena iš PTL programos dalių. Ši programa Lietuvai suteikė galimybę dalyvauti tarptautiniuose mokymuose ir pratybose pagal PTL programą, plėsti ryšius su Aljansu ir į jį įeinančiomis valstybėmis. Tad Lietuva tapo viena iš aktyviausių PTL programos dalyvių. Nuo pat IPP pradžios Lietuva siekė stiprinti bendradarbiavimą ir laipsniškai plėtė veiklą pagal IPP, tačiau tuo metu imta labiau orientuotis į kokybę, o ne į kiekybę. 2002 m. PTL programoje dalyvavo 27 Vakarų, Rytų ir Šiaurės valstybės.

Aktyvus dalyvavimas PTL programoje leido Lietuvai sparčiai plėtoti savo kariuomenę pagal NATO standartus šiose trijose srityse: didinti Lietuvos ir NATO karinių pajėgų suderinamumą ir sąveikumą, rengti ir dalyvauti taikos palaikymo ­operacijose, įdiegti civilių ginkluotųjų pajėgų kontrolę. Lietuva buvo labai aktyvi karių rengimo ­dalyvauti tarptautinėse taikos palaikymo operacijose dalyvė. Ji pradėjo dalyvauti NATO vadovaujamose tarptautinėse taikos palaikymo operacijose nuo 1994 metų, kai nuo 1994 m. rugpjūčio iki 1995 m. spalio jos kariai įsitraukė į JT taikos palaikymo operaciją buvusioje Jugoslavijoje (UNPROFOR – United Nations Protection Force). Tada Danijos batalione (DANBAT) dalyvavo trys Lietuvos kariuomenės būriai (LITPLA–1, LITPLA–2 ir LITPLA–3). Pagal bendrą Lietuvos ir Danijos projektą Danija prieš tai Lietuvos karius mokė ir aprūpino ginkluote.

Pasirašius Deitono taikos susitarimą (Daytono taika (Deitono taika), Bosnijos ir Hercegovinos, Jugoslavijos ir Kroatijos taikos sutartis, užbaigusias šių šalių 1992–1995 m. karą Bosnijoje ir Hercegovinoje), Lietuva viena pirmųjų dalyvavo NATO vadovaujamoje taikos įvedimo Bosnijoje ir Hercogovinoje operacijoje (Operation Joint Endeavour) ‒ IFOR (Implementation Force), SFOR (Stabilization Force), taip pat kitose taikos palaikymo operacijose ir misijose įvairių karinių kontingentų sudėtyje: LITCOY–1, LITPLA–5, LITPLA–6, LITPLA–7), BALTBAT, BALTCON–1, BALTCON–2, BALTCON–3, NORDPOL, BALTSQN–5, KFOR–2, KFOR–3, KFOR–4, KFOR–5. Lietuva taip pat dalyvavo ESBO verfikacijos misijoje Kosove, ESBO sienos stebėjimo misijoje Gruzijoje. 2001 m. Lietuva suteikė transportinį lėktuvą „An-26“ ir įgulą NATO vadovaujamų stabilizavimo pajėgų Bosnijoje ir Hercegovinoje, taip pat taikos palaikymo pajėgų Kosove misijoms. Nuo 1994 m. iki 2002 m. pradžios daugiau kaip 900 Lietuvos karių dalyvavo tarptautinėse operacijose.

Po tarnybos tarptautinėse operacijose praktiškai visi grįžo į Lietuvos kariuomenės padalinius. Dauguma iš jų skiriami į pareigas, kurias eidami, jie galėjo pritaikyti savo žinias ir patirtį, supažindinti savo padalinius su svarbiausiomis permainomis, kas yra svarbiausia plėtojant visapusišką sąveiką su Vakarų šalių kariuomenių padaliniais, vykdančiais įvairių tipų operacijas. Tai taip pat didino Lietuvos kariuomenės suderinamumą su NATO karinėmis pajėgomis, formavo naują karininkų, išmokytų pagal Vakarų standartus, elitą; didino kariuomenės prestižą Lietuvoje ir visuomenės paramą Lietuvos ­integracijai į NATO.

Jau nuo pat 1994 m. buvo tikėtina, kad NATO plėtra neapims visų PTL programos dalyvių, todėl Lietuva siekė, kad Aljanso plėtra vienaip ar kitaip apimtų nors Baltijos valstybes. Nuo 1996 m. prasidėjo intensyvus NATO individualus dialogas (konsultacijos pagal formulę „16+1“) su suinteresuotomis tikrąja naryste partnerėmis. Lietuva viena pirmųjų nuo 1996 m. gegužės 10 d. pradėjo dalyvauti šiose politinėse NATO plėtros konsultacijose. Individualaus dialogo su NATO plėtra padėjo Lietuvai aiškintis tikrosios narystės Aljanse perspektyvas, teikti informaciją apie kariuomenės plėtrą, siekti jos didesnio karinio suderinamumo su NATO, taip pat informuo­ti NATO apie Lietuvos santykius su kaimyninėmis valstybėmis.

Madrido viršūnių susitikime 1997 m. liepos 8‒9 d. pakvietus į NATO Lenkiją, Čekiją ir Vengriją ir šioms šalims 1999 m. tapus tikrosiomis Aljanso narėmis, Baltijos šalių galimybės būti priimtomis į NATO dar labiau padidėjo, nes buvo ryžtasi pradėti plačią NATO plėtrą, o trijų valstybių priėmimas rodė, kad NATO plėtros procesas dar nesustos. Lietuva Madrido susitikimo deklaracijoje buvo paminėta tarp Baltijos regiono šalių, siekiančių NATO narystės, kurios padarė pažangą siekiant stabilumo ir bendradarbiavimo Baltijos regione.

1997 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo įsteigta Lietuvos misija prie NATO, o spalio 9 d. buvęs krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius paskirtas Lietuvos ambasadoriumi prie NATO, pirmuoju kariniu atstovu prie NATO paskirtas kmdr. Eugenijus Nazelskis.

Baltijos šalių ir JAV Partnerystės chartija

1998 m. sausio 12–19 d. įvyko trijų Baltijos valstybių prezidentų vizitas Niujorke ir Vašingtone. Kaip buvo numatyta, pirmąją vizito dieną – sausio 14 – Lietuvos prezidentas kartu su Latvijos ir Estijos prezidentais susitiko su Vašingtono politine, akademine visuomene, spaudos at­stovais Carnegio tarptautinio taikos fondo centre ir Užsienio ryšių taryboje.

Sausio 16 d. Vašingtone trijų ­Baltijos šalių prezidentai A. Brazauskas, L. Meris, G. Ulmanis ir JAV prezidentas B. Clintonas Baltųjų rūmų Rytų salėje pasirašė partnerystės chartiją. Partnerystės chartijos pasirašymo ceremonijoje­ dalyvavo pusantro šimto keturių valstybių oficialių delegacijų narių ir kviestų svečių, tarp jų Rusijos ambasadorius. JAV prezidentas B. Clintonas, sveikindamas Baltijos valstybių prezidentus, kalbėjo: „Amerikos ­saugumas yra glaudžiai susijęs su Europos saugumu. Tačiau Europa niekada nebus saugi, jei Baltijos šalių saugumui grės pavojus. NATO durys yra ir bus atviros kiekvienai valstybei partnerei, ir Amerika pasiryžusi sukurti sąlygas, kurios vieną dieną Estijai, Lietuvai ir Latvijai leis peržengti šias duris.“ Tiesa, B. Clintonas kartu pareiškė, kad chartija negarantuoja priėmimo jau antrajame plėtimo etape. „Vis dėlto pokalbiai su JAV prezidentu nuteikė optimistiškai, ir aš net viešai pareiškiau nuojautą, kad Lietuva NATO nare gali tapti prezidento Valdo Adamkaus kadencijos metu“, – rašė prezidentas A. Brazauskas.

1998 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė deklaraciją „Dėl JAV, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 1998 m. sausio 16 d. pasirašytos partnerystės chartijos“, ku­rioje pabrėžė:

„<…>Jungtinės Amerikos Valstijos, pareikšdamos apie savo tikrą, didelį ir nuolatinį dėmesį Lietuvos nepriklausomybei, suverenumui ir saugumui, remia mūsų valstybės pastangas tapti visateise Europos ir transatlantinių politinių, ekonominių, saugumo ir gynybos institucijų nare. Mes reiškiame tvirtą įsitikinimą, kad partnerystės chartijos deklaruoti principai bei įsteigtos konsultacinės institucijos bus naudingi siekiant Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų tikslų. <…>Manome, kad dabartinis labai aktyvus bei visapusis mūsų dalyvavimas programoje „Partnerystė taikos labui“ negali pakeisti Lietuvos Respublikos narystės Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje. Šiai narystei pritaria visos Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamos politinės partijos“.

2008 m. sausio 16 d. bendrame­ Lietuvos, Latvijos ir Estijos pre­zi­dentų (Valdas Adamkus, Valdis­ Zat­leras, Toomasas Hendrikas­ Ilve­sas) pareiškime JAV ir Bal­ti­jos­­ valstybių partnerystės chartijos­ de­šimtųjų metinių proga tei­gia­ma:­ „Baltijos valstybėms 2004 me­tais įsto­jus į NATO, o netrukus į Europos Sąjungą, pagrindiniai JAV ir Baltijos valstybių partnerystės chartijos tikslai buvo įgyvendinti. Tačiau chartijos dvasia ir toliau gyva mūsų keturių valstybių nekintančiuose įsi­pareigojimuose bendroms laisvės, de­mokratijos, žmogaus teisių bei lais­vos rinkos vertybėms.<…>“.(B.d.)