Kontrastingos Kazokiškės: kvapus susekti padės matuokliai

Kazokiškių seniūnijos komanda: specialistė Dalia Petkevičienė, socialinė darbuotoja Indrė Klimantavičienė,

darbininkė Loreta Aidukienė, specialistė Vaida Belickienė, seniūnas Arvydas Vyšniauskas ir bibliotekininkė Daiva Pileckienė

Virginija Jacinavičiūtė

Kazokiškių seniūnija – kon­trastų ir paradoksų kraštas. Vienoje kaimo pusėje stūkso nemalonius kvapus skleidžiantis sąvartynas, kitoje – plyti vaizdingas Neries ­regioninis parkas ir Grabijolų ­kaimas, pripažintas vienu gražiausių Lietuvoje. Šiuos­ kontrastus kasdien jaučia 398 Kazokiškių gyventojai. Sąvartyno kvapai apkartino jų gyvenimo kokybę, tačiau iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro gaunamos kompensacinės lėšos bent iš dalies padeda ją gerinti. Kazokiškėse įrengta, bet dar neeksploatuojama sąvartyno kvapų matavimo stotelė, kuri ateityje leis stebėti faktinius kvapų duomenis.

Nepaisant iššūkių, seniūnija vis gražėja – čia vyksta bendruo­menę telkiantys renginiai, gyventojai aktyviai įsitraukia į kaimo gyvenimą. Jau beveik penkerius metus Kazokiškių seniūnijai va­dovauja Arvydas Vyšniauskas. Su juo kalbėjomės apie tai, kuo šiandien gyvena Kazokiškių kraštas.

VAATC šalia sąvartyno vei­kiančioms bendruomenėms skiria kompensacinių lėšų. Kokie bendruomenei naudingiausi darbai nuveikti už šiuos pinigus? Ar lėšos visada pa­naudojamos optimaliai?

Per pastaruosius 4 metus Ka­zokiškių bendruomenė, pasinaudodama dalimi gautų kompensacinių lėšų, prisidėjo prie Kazokiškių seniūnijos gerovės, įgyvendindama daugybę svarbių ir naudingų projektų. Bendruomenė prisidėjo prie Šilo, Pakalnės, Lakštingalų gatvių ir aikštės prie Kazokiškių bažnyčios asfaltavimo, kas itin pa­gerino susisiekimą ir užtikrino didesnį saugumą. Taip pat buvo prisidėta prie viešosios erdvės prie Kazokiškių daugiafunkcio pastato tvarkymo, todėl ši erdvė tapo patrauklesnė ir tin­kamesnė renginiams bei įvairiems susibūrimams. Kultūros namuose įrengtas vandentiekis ir kanalizacija. Be to, bendruomenės skirtomis kompensacinėmis lėšomis buvo įrengta 12 naujų šviestuvų. Šie darbai – tai bendruomenės ir seniūnijos bendras indėlis, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, kurti saugesnę, patogesnę aplinką visiems gyventojams. Kitos kompensacinės lėšos buvo skirtos tiesiogiai gyventojams, prisidedant prie jų gyvenimo sąlygų gerinimo.

Teko girdėti, kad VAATC planuoja didinti kompensaci­nes lėšas? Kaip manote, ­ko­­kie­ms­ darbams būtų tikslingiausia šiuos pinigus ­panaudoti?

Pirmiausia reikėtų sulaukti­ pa­lankaus sprendimo dėl kom­pensacinių lėšų indeksavimo, kad būtų atsižvelgta į nuvertėjimą ir jų realią vertę. Tik tada galėsime ­tiksliai apsvarstyti, kaip šias lėšas būtų tikslingiausia panaudoti. Sprendimus dėl kompensacinių lėšų skirstymo priima Kazokiškių bendruomenės UAB „VAATC“ kompensacinių lėšų skirstymo komisija, atsižvelgdama į gyventojų prašymus ir poreikius viešoms reikmėms. Šiuo metu svarbiausia, kad būtų indeksuotos nuvertėjusios kompensacinės lėšos, nes tai užtikrintų tinkamą jų pa­skirstymą ir galimybę spręsti ­svarbius vietos klausimus.

Rudenį visuomenė buvo sukilusi dėl kvapų, sklindančių iš sąvartyno, ten lankėsi vals­tybės, savivaldybės, bendruo­menių atstovai. Ar šiuo metu krizė jau yra suvaldyta?

Kvapai vis dar juntami – kartais stipresni, kartais silpnesni, o kai kada itin nemalonūs. Geriausiai apie tai gali papasakoti patys gyventojai. Tiesa, šiuo metu VAATC sumontavo tris kvapų matavimo sto­teles: dvi sąvartyno teritorijoje ir vieną Kazokiškėse. Laukiame, kada bus sudaryta galimybė stebėti faktinius duomenis tiesiogiai. O apie išskirtinius tuos kvapus noriu dar ir eilėmis pakalbėti.

Apie išskirtinius kvapus

Tarytum margas tarakonas

Stypso sąvartyno terikonas.

Stypso ir vaiposi,

Vaiposi, kraiposi,

Maivosi ir kvėpinasi,

Kvapais tais dalijasi

Nemokamai,

Visai visai dykai.

Ir imam juos…

Jūs manote – mielai?

Išties, labai labai piktai!

Bet tarakonai – gajūs padarai,

O sąvartyno terikonai jų draugai,

Mums lieka tik vargų vargai

Ir išskirtiniai vakariniai kvepalai.

Gal patentuoti ateičiai

Atminti praeičiai?

Ar seniūnija turi ryšį su bendruomenėmis? Ar yra klausimų, kuriuos pavyksta išspręsti bendromis jėgomis, idėjų, kurias kartu lengviau įgyvendinti?

Nuo pat pirmos darbo dienos seniūnijoje su bendruomene yra labai tvirtas ryšys. Mūsų bendradarbiavimas yra neatsiejama kasdienės veiklos dalis, nes tik bendromis jėgomis galime pasiekti geriausių rezultatų. Kartu pavyksta išspręsti daugelį klausimų. Taip pat, kai kyla idėjų, kaip pagerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, bendruomenės nariai dažnai prisideda su savo pasiūlymais ir pagalba, todėl įgyvendinti numatytas idėjas ir poreikius būna kur kas lengviau ir efektyviau.

Kazokiškių, o ir visos sa­vi­valdybės, pasididžiavimas Gra­bijolai pripažinti gražiausiu Lietuvos kaimu. Ar toks statusas reikalauja ypatingo seniūnijos dėmesio ir pastangų?

Aišku, kad džiaugiamės šiuo unikaliu kaimu ir jis mums labai rūpi. Nors, kai pagalvoji, jokio didelio ­išskirtinio dėmesio, išskyrus kasdienius darbus, kurie yra būtini, neskiriame. Vienas pagrindinių iššū­­kių – kelių priežiūra, nes turistų srautai žvyrkelius greitai apgadina. Sten­giamės juos prižiūrėti maksimaliai, kiek leidžia finansinės galimybės. Grabijolų gyventojai­ pasižymi tik­ru kaimyniškumu ir rūpestingumu, todėl kartu su jais organizuojame poezijos šventes, o šiemet rugpjūčio mėnesį minėsime Grabijolų kaimo 230 metų jubiliejų. Tad tikrai yra kuo džiaugtis ir kuo didžiuotis.

Kazokiškės – miškingas kraštas. Čia atvyksta daug grybautojų, bet atsiveža jie ne tik tuščius krepšius, bet ir nereikalingas padangas, kurias palieka miškuose. Kaip plačiai paplitusi ši problema? Gal pavyko tokių šiukšlintojų su­gauti ir nubausti?

Iš savo darbo seniūnu patirties galiu pasakyti, kad situacija gerėja – gamtos teršimo mastai Kazokiškių krašte mažėja. Anksčiau miškuose dažnai rasdavome ne tik padangų, bet ir televizorių, senų baldų, o dabar tokių atliekų kiekis gerokai sumažėjo. Prie to prisidėjo ir stambiagabari­čių atliekų bei padangų surinkimas, ­vykstantis kartą per ketvirtį, taip pat elektronikos atliekų surinkimo akcijos, taromatų sistema. Tačiau vis dar randame paliktų šiukšlių maišų, šiferio, traktorių padangų ar net „dovanų“ nuo grybautojų, uogautojų, žvejų ir keliautojų. O pravažiuo­jantys automobiliai palieka kavos puo­delius iš degalinių. Nors pačių šiukšlintojų sugauti neteko, bet ne kartą teko pasijusti Šerloku Holmsu – tyrinėti pirkinių kvitus, sąskaitas ir kitus paliktus pėdsakus.

Kartais per gilias duobes ir balas miške sunku pravažiuoti. Ar miškovežių sugadinti keliai didelė problema Jūsų krašte?

Miškovežiai ir biokuro ruo­šėjai kelia nemažai iššūkių – jų sunkiasvorė technika gadina kelius, išvažinėja miško paklotes ir palieka gilias provėžas, kurios vėliau tampa sunkiai pravažiuojamos. Siekiant sumažinti šią problemą, seniūnijoje įrengėme kelio ženklus, ribojančius stambiagabaritės technikos judėji­mą tam tikruose keliuose. Taip pat esame sutarę, kad biokuro ruošėjai iš anksto informuotų seniūniją apie planuojamus darbus – tai leidžia geriau planuoti kelių priežiūrą ir imtis prevencinių priemonių, kad ke­liai kuo mažiau nukentėtų.

Kokie reikšmingiausi darbai seniūnijoje nuveikti pra­ėju­siais metais ir kokių tikslų turite šiais metais?

Kazokiškių seniūnijoje praėju­siais metais nuveikta daug reikšmin­gų darbų, prisidėjusių prie gyvenamosios aplinkos gerinimo. Nuolat prižiūrėti vietinės reikšmės keliai – jie buvo žvyruojami, lyginami autogreideriu, šienautos pakelės, pašalinti menkaverčiai krūmai ir avariniai medžiai.

Gerinta infrastruktūra – atnaujinta Kazokiškių I kapinių tvora, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės prie kapinių ir daugiabučių namų Bažnyčios gatvėje. Baigtas Parko gatvės apšvietimo projektas, o Mokyklos gatvės skersgatvyje paklotas asfaltinės dangos išlyginamasis sluoksnis.

Daug dėmesio skirta švaresnei ir tvarkingesnei aplinkai – likviduoti taršos šaltiniai, sutvarkyti nelegalūs sąvartynai, surinktos 43 senos automobilių padangos. Tvarkytos kapinių teritorijos ir prižiūrėti gėlynai, sodinti medžiai, gėlės, puoselėta aplinka.

Seniūnijoje vyko daugybė kul­tūrinių renginių – koncertai, parodos, edukacijos, konkursai ir valstybinės šventės. Ypatingo dėmesio sulaukė Kazokiškių 415-asis gimtadienis, Liepos 6-oji – Valstybės diena, „Rudens kermošius“ ir kalėdiniai renginiai, subūrę gyventojus ir suteikę daug džiaugsmo.

Socialinė parama nebuvo pamiršta – rūpintasi sunkiau gyvenančiais, pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis, bendradarbiauta su asociacija „Ištiesk gerumo ranką“.

Šiais metais planuojama tęsti infrastruktūros gerinimo ir aplinkos tvarkymo darbus, stiprinti bendruomeniškumą ir skatinti kultūri­nį gyvenimą.

Koks 2025 m. seniūnijos biudžetas?

2025 metų Kazokiškių seniūnijos biudžetas siekia 194 400 eurų. Iš šios sumos 44 500 eurų bus skirta daugiafunkcio centro išlaikymui ir remontui, 15 400 eurų – seniūnijos valdymui ir transportui, 102 500 eurų – darnios veiklos programai, apimančiai infrastruktūros ir aplinkos tvarkymą, įskaitant gatvių apšvietimą, kapinių priežiūrą ir viešųjų teritorijų priežiūrą, o 32 000 eurų – kultūrai. Numatyta Parko gatvės Kazokiškių k. asfaltavimo, Saulės gatvės Kazokiškių k. ša­ligatvio įrengimo darbai ir kiti būtini infrastruktūros gerinimo darbai, ­siekiant užtikrinti patogumą ir ­saugumą kaimo gyventojams.

Kokiems seniūnijos reikalams reikia skirti daugiausiai dėmesio, pastangų ir išteklių?

Didžiausias dėmesys skiriamas kelių ir pakelių tvarkymui, nes tai tiesiogiai susiję su gyventojų saugumu. Tvarkingi keliai užtikrina saugų eismą visais metų laikais, o prižiūrėtos pakelės prisideda prie tvarkingos aplinkos ir geresnės gyvenimo kokybės.

Keliese dirbate seniūnijoje?

Seniūnijoje dirba 5 žmonės. Vasaros ir rudens sezonui turime dar 2 pagalbininkus, dirbančius pagal Užimtumo tarnybos programą. Taip pat yra apie 10 asmenų, atliekančių visuomenei naudingus darbus už socialines pašalpas. Esant būtinu­mui, visada padeda ir Kazokiškių bendruomenės nariai.

Ar dažnai žmonės užsuka į seniūniją su problemomis?

Gyventojai kreipiasi ne tik dėl problemų, bet užsuka tiesiog pasikalbėti, pasidalinti savo mintimis ar idėjomis. Norime, kad seniūnija būtų atvira ir prieinama kiekvienam gyventojui. Stengiamės operatyviai reaguoti į iškilusius klausimus ir palaikyti tiesioginį ryšį su gyventojais, kad jie jaustųsi išgirsti ir suprasti.

Gal yra aktualių dalykų Kazokiškių krašte, apie kuriuos nežinau ir nepaklausiau, bet tai būtų įdomu žinoti?

2025 metai Kazokiškių seniūnijai bus ypatingi – švęsime seniūnijos ir savivaldybės įkūrimo 25-metį. Šia proga numatyta daugybė renginių, o viena iš išskirtinių iniciatyvų – gegužės 17 d. planuojamas žygis „Po Kazokiškių kraštą: atrask, pažink, įsimylėk“. Tai puiki galimybė geriau pažinti vietovę, jos gamtą ir istoriją, kartu stiprinant bendruo­meniškumą.

Taip pat šiemet reikšmingą jubiliejų minės Grabijolų kaimas, kuriam sukanka 230 metų. Ši reikšminga sukaktis bus puiki proga prisiminti apie krašto kultūrinį paveldą bei gyvas tradicijas, kurias su meile ir pagarba puoselėja čia gyvenantys žmonės.

Visgi 2025-ieji – ne tik švenčių, bet ir tolesnio darbo bei augimo ­metai. Ir toliau gražinsime savo kraštą, rūpinsimės aplinkos tvarkymu, infrastruktūros gerinimu ir stiprinsime Kazokiškių krašto gy­ventojų gerovę. Tęsime kultūrines iniciatyvas ir kviesime visus prisidėti prie prasmingų darbų bei bendrų švenčių. Kartu galime sukurti dar jaukesnę, gyvybingesnę ir patrauk­lesnę vietą gyventi bei lankytis!

Ačiū už pokalbį.