Istorinis įvykis: sidabro medaliai moterų ledo ritulio čempionate

Virginija Jacinavičiūtė

Moterų ledo ritulio rinktinė, kurioje žaidžia 7 Elektrėnų HC „Amber“ žaidėjos iškovojo sidabro medalius pasaulio moterų ledo ritulio čempionate, III divisione (Grupė A). Šis įvykis bus įrašytas į sporto istoriją: Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinei tai yra pirmieji medaliai per jų istoriją.

Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė Bulgarijoje vykusiame pasaulio čempionate sėk­mingai sužaidė trejas varžybas iš ketverių.

Pirmosios vyko balandžio 4 d. Rezultatu 3:2 Lietuva įveikė Belgiją. Įvartį pelnė Gabija Petrauskai­tė (po Klaros Miuller perdavimo), 2 įvarčius – Klara Miuller.

Kitą dieną Lietuvos rinktinė kovojo su čempionato šeimininke Bulgarija, kuri Lietuvai nusileido 8:3. Net 6 įvarčius pelnė K. Miuller, po vieną G. Petrauskaitė ir Emilija Tučiūtė. Dviem rezultatyviais perdavimais prie įvarčių prisidėjo Ramunė Maleckienė, po vieną rezultatyvų perdavimą atliko G. Petrauskaitė, Gintarė Karpavičiūtė, Miglė Bazevičiūtė, K. Miuller, Emilie Simonsen.

Balandžio 7 d. varžybos Lietuvos rinktinei buvo nesėkmingos, rezultatu 8:0 laimėjo belgės.

Balandžio 8 d. Lietuva vėl susitiko su bulgarėmis ir kovojo dėl sidabro medalio. Lietuva Bulgariją įveikė rezultatu 3:2, susitikime surinko 9 taškus iš 12 galimų ir užsitikrino sidabro medalį.

Varžybose po įvartį pelnė R. Ma­leckienė (perdavimas E. Tučiūtė), K. Miuller bei E. Tučiūtė (perdavimai K. Miuller ir G. Petrauskaitė). Po šių varžybų Lietuvai išliko teorinė galimybė pelnyti ir auksą. Aukso medalis būtų atitekęs Lietuvai, jei Bulgarija finalinėse turnyro varžybose atimtų tašką iš Belgijos rinktinės. Bet taip neatsitiko, tad Lietuvos rinktinė pasipuošė sidabro medaliais.

Reikia pasidžiaugti, kad Lietuvos rinktinėje žaidžia 7 Elektrėnų HC „Amber“ komandos žaidėjos:puolėjos R. Maleckienė (Lietuvos moterų rinktinės kapito­nė), Sabina Zakharchenko, Agnė Račkauskaitė ir Miglė Bazevičiūtė, gynėjos Miglė Jakavičienė, Aleksandra Volyncevaitė ir Daiva Jatkevičienė.

Lietuvos moterų ledo ritulio­ rinktinės žaidėja K. Miuller antrą čempionatą iš eilės pelnė geriausios čempionato puolėjos titulą, o vartininkė E. Simonsen pripažinta geriausia čempionato vartininke.

Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinės kapitonė, elektrėniškė R. Maleckienė, iškovojus sidabrą, kalbėjo apie nelengvas varžybas.

„Labiausiai rungtynes apsunkino nuovargis: prieš tai turėjome labai sunkias rungtynes, o jos itin sunkios buvo mūsų vartininkei, kuri atrėmė labai didelį kiekį metimų. Dėl to buvo sunku ir labai tai jautėsi, ypač, kai varžovės žaidė po poilsio dienos, bet susiėmėme ir pasiekėme rezultatą“, – po rungtynių kalbėjo R. Maleckienė.

Pasaulio čempionate Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė debiutavo 2019 m. Tąkart prizinės vietos iškovoti nepavyko, todėl R. Maleckienė džiaugėsi, kad per kelerius metus rinktinei pavyko pagerinti žaidimą ir puikiai pasirodyti pasaulio čempionate.

„Ma­nau, kad mūsų pasirodymas tikrai yra labai geras. Akivaizdžiai matosi, jog mes judame į priekį, geriau suprantame išsidėstymą ant ledo, komandinį žaidimą. Dar susiduriame su tokiomis problemomis kaip technikos, žaidybinių niuansų trūkumas. Karantino laikotarpis, per kurį mes beveik neturėjome žaidimo praktikos pilnų matmenų aikštėje, taip pat turi pasekmių. Visgi, rezultatas tikrai yra geresnis nei praėjusį kartą“, – sakė R. Maleckienė.

R. Maleckienė klubo vardu dėkoja Elektrėnų miesto savivaldybei už skiriamą paramą, kuri padeda ruoštis varžyboms ir tobulėti.

Nors Lietuvos moterų ledo ri­tulio rinktinė iškovojo sidabrą, medalių į Lietuvą dar neparsivežė. Namo komanda išskrido dar prieš finalines rungtynes, kuriose buvo likusi teorinė tikimybė Lietuvai laimėti auksą. Deja, tos varžybos Lietuvos rezultatų į gera nepakeitė. Čempionatą laimėjo belgės, o Lietuvos rinktinės narėms medaliai bus įteikti Lietuvoje.

Šalia Elektrėnų ledo ritulio arenos sugrįžusias rinktinės nares elektrėniškes pasitiko artimieji, meras Kęstutis Vaitukaitis, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius. Gražią sutikimo akimirką nufotografavo ir su redakcija pasi­dalino Irmantas Jatkevičius.