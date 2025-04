III šiuolaikinio meno festivalis ARS NOVA’25 gegužės mėnesį Elektrėnus apipils gimtadienio dovanomis

Pamirštos princesės. Šeiko šokio teatro nuotr.

Jau trečią kartą Elektrėnuose vyks šiuolaikinio meno festivalis ARS NOVA’25: visą gegužės mėnesį skirtingose erdvėse įvairių sričių menininkai dovanos miestui savo performansus, parodas, instaliacijas, spektaklius, piešinius ant pastatų sienų, kels įvairius klausimus ir įžiebs šviesą kiekvieno elektrėniečio ir miesto svečio širdyje. Šiemet Elektrėnams sukanka 65-eri ir tai bus ilgiausiai šven­čiama gimimo diena, kupina meninių intrigų ir staigmenų. ­Viena iš jų – gipsinis šakotis.

Užkursime meną

„Trečiasis šiuolaikinio meno festivalis ARS NOVA tampa brandos ženklu – tai nebe eksperimentas, o jau atpažįstamas kultūrinis reiškinys Elektrėnuose. Šių metų festivalis pirmą kartą glaudžiai siejamas su miesto gyvenimu – skirtas Elektrėnų 65-ajam gimtadieniui, todėl menas tampa ne tik kultūros, bet ir šventės forma. Būtent ši sintezė – tarp šiuolaikinio meno ir miesto identiteto – dar nebuvo tokia stipri anks­tesniuose festivaliuose. Taip pat šių metų Open Call atranka sulaukė rekordinio susidomėjimo – paraiškas teikė menininkai iš visos Lietuvos, o festivalio vardas vis dažniau skamba tarp šiuolaikinio meno kūrėjų. Tai rodo, kad ARS NOVA per trumpą laiką tapo svarbus ir ambicingas reiškinys ne tik Elektrėnuose, bet ir nacionaliniame kultūros lauke. Menininkai kalba apie jį kaip apie platformą, kurioje ne tik galima laisvai kurti, bet ir būti išgirstam – Elektrėnai tampa vieta, į kurią visi nori patekti, nes čia menas iš tiesų susitinka su žmonėmis, tik ar šiemet elektrėniečiai teigiamai atsilieps apie menus? Pamatysim, – teigia festivalio vadovė Greta Garmašaitė ir linksmai priduria. – Mes nepūsime žvakučių. Mes užkursime meną!“

Festivalio programa

* Gegužės 3 d. 17. 30 val. Elek­trėnų kultūros centre (Drau­gystės g. 2) bus rodomas objektų teatro „Stalo teatras“ spektaklis „Rhesanium“ (rež. Saulė Degutytė), skirtas suaugusiesiems. Iš kūrėjų meninės nuojautos gimęs vyksmas leis prisiliesti prie Liudviko Rėzos gyvenimo ir atrasti tai, kas galėjo netyčia pasimesti tarp faktų ir žinių. Pagrindinio subjekto L. Rėzos poetiškumas pateisina pasirinktąsias menines priemones – kalbėjimą užuominomis, metaforiškumą, lyriškumą.

* Gegužės 10 d. 14 val. Elektrėnų kultūros centre (Draugystės g. 2) – Šeiko šokio teatro spektaklis visai šeimai „Pamirštos princesės“ (choreografė Inga Kuznecova). 2012 m. Klaipėdoje įkurtas Šeiko šokio teatras – viena aktyviausiai kurian­čių profesionalaus šiuolaikinio šokio trupių Lietuvoje. Choreografės Agnijos Šeiko vadovaujamas šokio teatras kuria ir šalies bei užsienio publikai pristato aukščiausiais nacionaliniais apdovanojimais įvertintus įvairių žanrų ir formų šokio spektaklius, taip pat užsiima šokio edukacija, rengia viešus pasirodymus mieste, bendradarbiauja su įvairiomis bendruomenėmis. Penki Šeiko šokio teatro spektakliai buvo įvertinti „Auksiniu scenos kryžiumi“, Klaipėdos miesto teatrų apdovanojimu „Padėkos kaukė“, o Agnija Šeiko pirmoji iš šokio kūrėjų pagerbta Boriso Dauguviečio auskaru už pastarojo dešimtmečio tarpdisciplininę kūrybą.

4–10 metų vaikams skirtas spektaklis „Pamirštos princesės“ sumaniai ir išradingai pasakoja apie kiekvieno vaiko išskirtinumą.

* Gegužės 17 d. 21 val. Elektrė­nų amfiteatre – kino filmo „Pietinia kronikas“ (rež. Ignas Miškinis, Lietuva, 2024 m.) seansas po atviru dangumi.

* Gegužės 25 d. 17 val. Elektrėnų skulptūrų parke – literatūrinis vakaras su LNDT aktore, pelniusia ne vieną prizą už išskirtinę vaidybą, šiemet nominuota ir „Auksiniam scenos kryžiui“, Jolanta Dapkūnaite ir gitaristu, džiazo muzikos atlikėju ir kompozitoriumi, grupės „Castor Stetson“ įkūrėju Deimantu Baliu.

* Gegužės 30 d. 21 val. Elektrė­nų kultūros centro Freskos salėje (Draugystės g. 2) skambės Arno Kmieliausko (violončelė) koncertinė programa „It’s not about new sound“. A. Kmieliauskas – šiuolaikinės muzikos atlikėjas ir propaguotojas, net kelių svarbiausių šiuolaikinės muzikos ansamblių ­narys, Lietuvos vyriausybės kultūros ir meno premijos bei Lietuvos kultūros ministerijos jaunojo kūrėjo premijos laureatas.

Intriguojančios gimtadienio dovanos

Be pagrindinės programos ARS NOVA’25 festivaliui vienuolika me­nininkų parengs įvairias instaliacijas, ekspozicijas, parodas, pieš ant pastatų sienų. Su šiais darbais ir kai kurių iš jų kūrimo procesu bus galima susipažinti visą gegužės mėnesį. QR kodo gidas plačiau supažindins su kūrinių koncepcijomis ir jų ­autoriais.

Antrus metus festivalyje ARS NOVA dalyvaujantis plataus profilio menininkas Timotiejus Norvila-Morfai (jis kuria fotografijas, iliustracijas, tapybos darbus, instaliacijas, dizaino objektus) ketina ištapyti vieno Elektrėnų pastato sie­ną. Miesto gyventojai ir svečiai tu­rės galimybę stebėti procesą ir pabendrauti su menininku. T. Norvilos kūrinys „Marių Nojus“ jau puikuo­jasi Elektrėnuose.

Šviesų dailininkas, instaliacijų kūrėjas, tapytojas ir violončelininkas, Elektrėnų džiazo festivalio tūrinės vizualikos ir savitos estetikos kūrėjas Vitas Umbrasas festivalyje ARS NOVA dalyvaus jau trečią kartą. Šiemet Vitas kurs instaliaciją „Su gimtadieniu, mano mieste!“.

Inžinierė Leta Gedutienė, prieš maždaug dešimtmetį atradusi pynimą iš popieriaus vytelių, kuris tapo ne tik pomėgiu, bet ir kūrybine kelione, padovanos žiūrovams instaliaciją-parodą „Popieriaus vytelių magija“. Ši paroda – tvarumo ir kūrybiškumo šventė, kurioje senas laikraštis tampa prasmingu, kruopš­čiai rankomis pintu kūriniu.

Juvelyriką ir metalo plastiką studijavusi menininkė Akvilė Kauneckė pristatys specialiai Elektrėnams sukurtą instaliaciją „Žaltys“ – didesnę už žmogų skulptūrą, vaizduojančią per nendryną šliaužiančią mitinę būtybę.

Liudas Andrikis – tarpdisciplininio meno kūrėjas, kuratorius ir kultūros procesų iniciatorius – festivaliui ARS NOVA’25 sukurs instaliaciją „Kas viduj?“. Šiuo tarpdisciplininiu meniniu eksperimentu, apjungdamas ready-made objektus, garsą, vaizdą, informacines technologijas ir kasdienybės kontekstus, L. Andrikis reflektuos pabėgėlių krizę, benamystės realybę ir šiuolaikinio pasaulio paviršutiniškumą.

Šiuolaikinio meno ir kino srityse dirbanti vizualaus meno kūrėja Evelina Dapkutė kurs instaliaciją „Mano krioklys tyliai ­šniokščia“. ARS NOVA festivalyje menininkė dalyvauja jau trečią kartą. E. Dapkutės instaliacija kelia ­klausimą: kas nutiks, kai natūralūs pasaulio stebuklai bus pakeisti sintetiniais?

Vilniaus dailės akademijos grafinio dizaino studentės Martyna Nevieraitė ir Ugnė Bungaitė kurdamos reflektuoja ir analizuo­ja svarbias socialines temas. Savo darbuose jos tyrinėja kolektyvinę atmintį, ­vienatvę, savivertę ir kartų ryšį. ­Festivaliui ARS NOVA’25 sukurta instaliacija „Patalai“ atskleis­ seksualinės prievartos aukų kaltinimo kultūrą. Menininkės siekia išryškinti vis dar gajų lyčių nelygy­bės suvokimą Lietuvoje.

Aktyviai vizualųjį meną kuriantis grafikos dizaineris ir iliustruo­tojas Konstantinas Algimantas Klimavičius festivaliui parengė ekspoziciją „Proveržio trajektorijos“. Ekspoziciją sudaro du stilistiškai ir tematiškai skirtingi ciklai – triptikas „Proveržio trilogija“ („Startuo­lis“, „Dirbtinis intelektas“, „Vienaragis“) ir paveikslai „Horizontai“ bei „Kriauklytė“. Ekspozicijoje naudotos medžiagos įkūnys tiek gamtos stichiją, tiek urbanistinį kontekstą.

Kūrėjas iš Vilūnų kaimo Alvydas Marčius šiuolaikinį meną kuria savo kaimo dirbtuvėse. Ten, tarp kasdienybės ir tylos, gimsta gipsinės skulptūros, pasakojančios apie lietuvišką būtį, autentiškumą ir tai, kas dažnai lieka nepastebėta. Festivalyje ARS NOVA’25 bus galima „paragauti“ menininko sukurtų šakočių – unikalių gipsinių skulptūrų, sukurtų remiantis tikru šakočio gamybos procesu. Tik vietoje tešlos čia bus sluoksniuojamas sunkus gipsas. Kiekviena skulptūra turi apie 20 sluoksnių, kurie tvirtėja ir įgauna formą sukantis vienas po kito. Tai – pirmasis tokio tipo kūrinys Lietuvoje, šiais metais užregistruotas kaip patentuotas objektas.

Marija Stanevičiūtė kurs sienos piešinį „Ledo ritulio dinamika“. Lietuvoje gimusi menininkė ir iliustratorė dirba MSTA STUDIO vardu. Jos pagrindinė kūrybinė praktika – spaudos menas: linoraižinys, graviūra, analoginė spauda. Sienos piešinyje „Ledo ritulio dinamika“ M. Stanevičiūtė įamžins Elektrėnų tapatybę per ledo ritulio sporto prizmę.

Inžinierės-statybininkės specialybę Vilniaus technikos universitete (tuometiniame VISI) įgijusi menininkė Romarika Pikelienė prieš daugiau nei dešimtmetį atrado dailę, o 2023 m. įgijo vitražo magistro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje. ARS NOVA’25 festivalyje išvysime R. Pikelienės sukurtą stiklo instaliaciją „Tirpstančios ribos“, bylojančią apie klimato kaitos grėsmes ir trapų žmogaus ryšį su gamta. Prie instaliacijos esantis QR kodas leis išgirsti tirpstančio ledyno garsą bei sužinoti faktus apie kli­mato kaitos padarinius.

Konkrečios instaliacijų, ekspo­zicijų ir parodų vietos bus paskelbtos prieš prasidedant festivaliui.

Visi festivalio renginiai nemo­kami.

Šiuolaikinio meno festivalį ARS NOVA’25 organizuoja asociacija „Muzikos kalviai“.

Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė. Informaciniai rėmėjai: „Elektrėnų kronika“, „Elektrėnų žinios“, savaitraštis „Savaitė“, „Atspindžiai“, „Trakų žemė“, LRT.lt portalo Kultūros skyrius.

Beatričė Jaroševičienė, Šiuolaikinio meno festivalio ARS NOVA atstovė spaudai