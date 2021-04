Gyventojai tikisi kompensacijų, o ne sąskaitų

Virginija Jacinavičiūtė

Nuo balandžio vidurio atjungus šildymą, elektrėniškiai susidurs su tikru iššūkiu – kelis mėnesius nebus tiekiamas karštas vanduo. Darbus organizuojanti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, norėdama pagelbėti žmonėms įsirengti vandens šildytuvus, paskelbė informaciją apie atliekamas boilerių montavimo ir kitas paslaugas. Ši žinutė sukėlė dar didesnį gyventojų pasipiktinimą. Žmonės mano esantys verti kompensacijų už būsimus nepatogumus, o ne sąskaitų faktūrų už boilerių pajungimą.

Į redakciją besikreipusi elek­trėniškė Rasa K. (pavardė redakcijai žinoma) piktinosi, kad EKŪ siūlomos darbų atlikimo kainos yra lupikavimas iš žmonių.

„Norėčiau Jums pasiūlyti parašyti straipsnį tema, kuri jau nuvilnijo per visus Elektrėnus, nes yra aktua­li didžiajai daliai miesto gyventojų. „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dar šį mėnesį dėl trasos tiesimo darbų nutrauks karšto vandens tiekimą ir nepasikuklino žmonėms priminti, kad reikės susimokėti už vandens atjungimą ir pajungimą, jei gyventojai norės pasijungti boilerius.

Karšto vandens nebus ne dėl žmonių kaltės, tačiau žmonėms reikia susimokėti už EKŪ paslaugas. O didžiausią nuostabą kelia EKŪ nurodyti įkainiai už vandens atjungimo ir pajungimo darbus. Švelniai tariant, jie kosminiai. Laikino apskaitos skaitliuko nuėmimas/pastatymas ir vandens tiekimo nutraukimas – 30 Eur, elektrinio vandens pašildytuvo pajungimas (be jo pakabinimo) – 55 Eur, elektrinio vandens pašildytuvo pajungimas su pakabinimu – 70 Eur. Kai vandenį reikės pajungti, gyventojams vėl reikės mokėti ir jokių alternatyvų nėra. Keliems mėnesiams liekame be vandens ir dar turime mokėti tokias sumas. Tai absurdas ir pasityčiojimas iš žmonių.“

Atsakyti į skaitytojos Rasos laišką paprašėme EKŪ generalinio direktoriaus Ričardo Lecko:

„Prieš skelbdami šias kainas ieškojome, kokias kainas siūlo kitos įmonės, privatininkai. Pasirinkome tokią kainodarą.

Yra kitas būdas. Paskambinkite EKŪ nurodytais tel., nufotografuokite skaitiklį, gaukite leidimą nutraukti plombą ir pasijunkite patys arba samdykite privatininkus.

Mūsų darbuotojų galimybės ribotos. Per kelias dienas pastatyti kelis tūkstančius boilerių neįmanoma. Kita išeitis – momentiniai šildytuvai.

Primename, kad siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką var­totojų aprūpinimą šilumos energija UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – EKŪ) 2019 m. pradžioje dalyvavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros paskelbtame kvietime pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. 2019 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) su UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pasirašė „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ finansavimo administravimo sutartį, kurios bendra vertė 1 645257 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo. Projekto įgyvendinimo paruošiamieji darbai pradėti jau sausio mėnesį ir bus vykdomi iki galutinio jo įgyvendinimo – kol bus pakeista 2114 m šiluminių trasų. Pasibaigus 2020-2021 metų šildymo sezonui bus pradėti demontuoti seni magistraliniai vamzdynai. Dėl šių priežasčių bus sustabdytas karšto vandens tiekimas daugiau kaip 4000 vartotojų. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ruošiant techninį projektą nagrinėjo visas galimas alternatyvas, kurios sumažintų karšto vandens atjungimo laikotarpį vartotojams. Kadangi Elektrėnų miesto šilumos tinklai pakloti šakotine schema (nesužiedinta), buvo svarstyta:

a) galimybė tiesti trasą naujoje vietoje, tačiau šis variantas nebuvo patvirtintas, kadangi dalis trasos būtų tiesiama privačiose teritorijose.

b) pajungti grupėms vartotojų karštą vandenį naudojant kilnojamas katilines. Tokiu atveju reikalingos ne mažiau kaip penkios kilnojamos katilinės, kurios taip pat neužtikrintų karšto vandens tiekimo visiems vartotojams (yra pavienių nutolusių vienas nuo kito vartotojų). Taip pat kilnojamų katilinių rinkoje yra tik 1–2, jų pristatymo ir pajungimo kaštai labai dideli. Ši alternatyva buvo atmesta.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo vartojimo taisyklių 212 punktu: Karšto vandens ir(ar)šilumos tiekėjas savo iniciatyva turi teisę laikinai sustabdyti arba apriboti karšto vandens tiekimą visiems arba pavieniams karšto vandens vartotojams, įspėjęs ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų šiais atvejais:

atliekant šilumos ir(ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyse aptartą šilumos ir vandens tiekėjo įrenginių planinį remontą ir bandymus.

Visi vartotojai gavo pranešimus kartu su kovo mėnesio mokėjimo nurodymais, taip pat ši informacija buvo paskelbta bendrovės internetinėje svetainėje, „Facebook“ paskyroje bei spaudoje.

Nei sutartyse su buitiniais vartotojais, nei šilumos tiekimą reglamentuojančiuose teisės aktuose kompensacinis mechanizmas nėra numatytas.

Primename, kad vykdomas projektas ir laikini nepatogumai padės užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą šilumos bei karšto vandens tiekimą Elektrėnų miesto gyventojams.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.“