Elektrėnų seniūnijos ataskaitiniame susirinkime: daug kalbų, mažai žmonių ir mažai problemų

Kalba seniūnas A. Šalkauskas ir Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja G. Tomkevičiūtė- Kalinauskienė

Julija Kirkilienė

Didžiausioje pagal gyventojų skaičių Elektrėnų seniūnijoje į susitikimą su savivaldybės atstovais ir pasiklausyti seniūno ataskaitos žmonių susirinko mažiau nei mažiausioje seniūnijoje – Beižionyse. Seniūnas Antanas Šalkauskas sako, kad tai todėl, kad visos problemos dažniausiai išsprendžiamos vietoje. Seniūno ataskaitos išklausyti atėjo ir Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė bei Vievio ir Gilučių seniūnė Kristina Vitartė. Tai vienintelės seniūnės savivaldybėje, išgirdusios kito seniūno ataskaitą. Elektrėnuose, vienintelėje seniūnijoje, į susitikimą atėjo ir policijos atstovė, bendruomenės pareigūnė Dan­guolė Barišauskienė. Susitikime dalyvavo meras Gediminas Ratkevičius ir jo pavaduotojas Marius Urvakis, mero patarėjas Gintaras Jančiauskas, Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė, se­niūnijos darbuotojai, keletas tarybos narių ir keletas aktyvių elektrėniškių. O susitikime buvo visko: muzikos, jautrių kalbų, ataskaitų, pagerbimų tylos minute, padėkojimų, nepatogių klausimų, konkrečių atsakymų ir svajonių apie rojaus sodus Elektrėnuose…

Ataskaita kitaip

Susirinkimas pradėtas Elektrė­nų meno mokyklos mokytojų Gai­vos Židonytės ir Aurimo Medzikausko mokinių Roko Šiškevičiaus, Mildos Bondzinskaitės ir Medo Gvazdaičio pasirodymu. Po koncerto seniūnas pakalbėti pakvietė merą Gediminą Ratkevičių, kuris dėkojo seniūnui už organizuotą susirinkimą, susirinkusiems už sutruktą laiką. Kaip ir kitose seniūnijose, meras priminė, kad tokie susitikimai nau­dingi savivaldybės vadovams, nes jie sužino, ko gyventojai iš jų tikisi, o žmonės gauna informacijos apie seniūnijos darbą, sužino, kokius klausimus sprendžia seniūnija, o kokius savivaldybės vadovai. Po mero kalbos seniūnas supažindino su susitikime dalyvavusiais seniūnaičiais. Seniūnija suskirstyta į šešias se­niūnaitijas ir kiekvienoje išrinktas seniūnaitis. Seniūnijoje veikia trys bendruomenės: Abromiškių, Žebertonių ir „Elektrėnų kraštas“.

A. Šalkauskas dėkojo tiems, kas kritikuoja, teisinosi, kad visi seniūnijos darbuotojai stengiasi dirbti gerai, nors neklystančių nėra, o visų darbų padaryti iš karto irgi neįmanoma.

Seniūnija ataskaitą pateikė smul­kiai: į skaidres įrašytą ataskaitą įgarsino specialus diktorius, o ataskaitos pabaigoje parodė vizualizacinę medžiagą, kaip turėtų atrodyti miesto parkas tarp Rungos ir Taikos gatvių ir naujasis paplūdimys už Mažiklės pusiasalio. Iš tos vaizdinės medžiagos atrodė, kad seniūnija artimiausiu metu Elektrėnuose sukurs tikrus rojaus sodus.

Apie seniūniją

Elektrėnų seniūnijai priklauso Elektrėnų miestas ir 13 kaimų, iš jų 2 viensėdžiai – Sausaraistis ir Pievaičiai. Seniūnijos teritorija užima 4329 ha. Elektrėnų seniūnijoje gyvena 14841 gyventojas, tai sudaro apie 61,3 % visos savivaldybės gyventojų. Per metus laidojimui išduoti 148 leidimai, o gimimų deklaruota, nors ataskaitoje ir neįrašyta, 109. Toliau ataskaitoje prirašyta daug skaičių apie priimtus, išduotus, pasirašytus raštus, o tiems, kam skaičiai neįdomūs, seniūnas teisinosi, kad už kiekvieno pasirašyto dokumento stovi žmogus. Į seniūniją įmonės, įstaigos, organizacijos bei gyventojai su įvairiais raštais, prašymais ir pa­klausimais 2023 m. seniūno vardu kreipėsi 1224 kartus. Dar 1605 gyventojai kreipėsi žodžiu tiesiogiai ar telefonu su įvairiais klausimais, o visi kreipimaisi yra užregistruoti registracijos žurnaluose. Gyventojai raštu pateikė 187 prašymus, iš jų: dėl laiptų, šaligatvio, privažiavimo prie namų remonto – 13, dėl kelio remonto – 11, dėl neįgaliojo ženklo pastatymo – 6, dėl suoliukų pastatymo – 3, dėl medžių pjovimo ir genėjimo – 24, dėl pranešimo apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose – 4, dėl vaikų žaidimų aikštelių remonto – 6, dėl kapaviečių priežiūros – 30, dėl benamių kačių – 3, dėl asbesto atliekų išvežimo – 7, dėl turėklų įrengimo – 3, dėl žaliųjų plotų tvarkymo – 3, dėl varnų lizdų iškėlimo – 2 ir pan. 2023 m. buvo sudarytos 334 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys su asmenimis, siųstais iš Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, kurie iš viso dirbo 6384 val.

Duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimą

2023 m. buvo užpildytos 1248 atvykimo deklaracijos, lyginant su 2022 m., atvykimo deklaracijų sumažėjo 112 deklaracijų, o 2023 m., lyginant su 2021 m., atvykimo deklaracijų padaugėjo 113 deklaracijų. Pastebėtina, kad Elek­trėnų seniūnijos gyventojai tapo sėslesni savo gyvenamosiose vietose tiek mieste, tiek kaimuose. Itin padaugėjo gyventojų, užsisakančių pažymas elektroniniu būdu, taip pat per savivaldybės teikiamas el. paslaugas. Pažymėtina, kad darbą labai apsunkina prašymų teikimas per 2 el. sistemas – Registrų centrą ir Elektrėnų savivaldybės puslapio teikiamas elektronines paslaugas. Gyventojai patys pasimeta, per kurią sistemą teikti prašymus, ir tai daro daugiausia per abi sistemas iš karto, kas dvigubai apsunkina seniūnijos specialistų darbą. Dėl to kartais kyla įvairių nesusipratimų su gyventojais – parašo prašymą per vieną sistemą, o reikalauja gauti per Registrų centro el. paslaugas.

Bendras gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Elektrėnų seniūnijoje, skaičius – 14841 gyventojas. 2024 m. sausio 1 d. duomenimis, gyventojų deklaruota:

iki 7 m. – 731 gyventojas, nuo 7 m. iki 16 m. – 1150 gyventojų, nuo 16 m. iki 18 m. – 201 gyventojas, nuo 18 m. iki 25 m. – 768 gyventojai, nuo 25 m. iki 45 m. – 4931 gyventojas, nuo 45 m. iki 65 m. – 4423 gyventojai, nuo 65 m. iki 85 m. –2341 gyventojas, nuo 85 m. – 296 gyventojai.

2023 m. gyventojų skaičius pa­didėjo net 506 gyventojais, lyginant su 2022 m., tačiau šis skaičius nėra tikslus, kadangi įregistruotos savivaldybėje pervežimo įmonės registruoja atvykusius dirbti šimtus ukrainiečių ir daugumą baltarusių, kurie gerokai padidina šį skaičių. Didžiausioje seniūnijoje gyventojų skaičiumi, daugiausia yra ir problemų sprendimų bei išduotų pažymų. Specialistams dažniau tenka konsultuoti telefonu, daugiau nešti pažymų į namus, vykti pas gyventojus, kai reikia jų parašo, o jie negali atvykti patys dėl jų neįgalumo ar sunkaus vaikščiojimo, tikrinti asmenis dėl faktinės gyvenamosios vietos duomenų atitikimo ir kt.

Specialistai papildomai vykdo šias funkcijas: vykdo gyvenamųjų namų adresų lentelių užsakymus (gyventojų prašymų priėmimas, jų registravimas, užsakymo perdavimas) bei pagamintų lentelių išdavimą pagal adresus seniūnijos gyventojams.

2024 m. gyvenamosios vietos deklaravimo specialistė norėtų dalyvauti kursuose, seminaruose, mokymuose, kadangi gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema vis tobulinama, o konsultacijos yra sunkiai prieinamos telefonu.

„Dirbama su nauja gyvenamosios vietos deklaravimo sistema ir dažnai kyla įvairių klausimų tiek dėl sistemos darbo, tiek dėl atsakingų asmenų konsultavimosi, ieškant įvairių sprendimų ir atsakymų į juos“, – seniūnijos ataskaitoje vardijamos problemos.

Finansinės veiklos ir atliktų darbų ataskaita

2023 m. Elektrėnų seniūnijos ūkinei veiklai iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 1 737 300 eurų. Iš jų daugiausia lėšų, net 1 mln. 248 tūkst., panaudota miesto ūkio tvarkymui. Seniūnijos darbo organizavimui panaudota beveik 45 tūkst. eurų ir tai buvo beveik dvigubai daugiau nei 2022 metais. O kultūros ir sporto rėmimui lėšų panaudota buvo per 11 tūkst. mažiau nei 2022 metais.

Iš Aplinkos apsaugos specialio­sios rėmimo programos seniūnija gavo beveik 47 tūkst. eurų. Iš tų lėšų 7 tūkst. eurų skirta pakrančių valymui ir priežiūrai, per 15 tūkst. eurų – avarinių medžių išpjovimui, 10 tūkst. eurų – seniūnijos užterštų teritorijų valymui, 4 tūkst. eurų – apželdinimo darbams, per 6 tūkst. eurų – ekskrementų surinkimo konteinerių ir dėžių pastatymui bei priežiūrai ir pan. Seniūnija per 6 tūkst. eurų gavo už vietines rinkliavas: leidimus prekiauti ir teikti paslaugas, leidimus atlikti kasinėjimo darbus, komercines veiklas ar ren­ginių organizavimą. Pristačius finansinę veiklą, ilgai ataskaitoje užtrukta buvo prie atliktų darbų vardinimo. O darbų atlikta labai daug: tai ir įrangos įsigijimas, ir šaligatvių remontas, vaikų žaidimų aikštelių remontas, paplūdimių priežiūra, poilsio įrenginių remontas, įrengtos autobusų sustojimo aikštelės bei sumontuoti autobusų paviljonai, pastatyti nauji suoliukai, apšvietimo remontas ir naujo įrengimas, miestas apsodintas gėlėmis ir pan. Bet labai svarbu žinoti, kad parengta būsimojo Elektrėnų miesto centrinio parko vizualinė koncepcija: numatomo parko plotas – 2,1 ha, parengti augalų išdėstymo planai, parko takų planai, kiekių lentelės, priežiūros žinynai, laistymo sistemos planas, apšvietimo šviestuvų išdėstymo schema, sporto ir laisvalaikio užimtumo aikštelių išdėstymo schema, architektūros elementų išdėstymo schema, parinktos Elektrėnų istorijos nuotraukų lauko ekspozicijos vietos plane, parengta ir pristatyta parko 3D vizualizacija visuomenei. Parengtas ir suderintas Elektrėnų marių dalies tvarkymo projektas nau­jos maudymvietės įrengimui šiaurės rytinėje dalyje, šalia Geibonių kelio. Projekte numatyta: vandens telkinio iki 25 a ploto valymas, pašalinant dumblą ir menkavertę augaliją (nendres), paplūdimio įrengimas, mineralinio grunto paskleidimas 6 a ploto vandens telkinyje. Šita vizualizacija taip užliūliavo susitikimo dalyvius, kad net aršiausi oponentai savo klausimus teikė labai kultūringai… O svarbiausia žmonių išsakyta problema labai menka pasirodė: pernai rudenį Elektrėnų komunalinis ūkis nesuspėjo surinkti ir išvežti nuo medžių nukritusių lapų.

Spręstinos problemos

Bet spręstinų problemų se­niū­nijoje vistiek ir šiems metams liko, ir jos ataskaitoje buvo išvardintos. Tai takų, esančių daugiabučių namų kiemuose, remontas, viešųjų teritorijų, gatvių ir kelių priežiūra, užterštų teritorijų valymas, medžių genėjimas ir kirtimas, daugiafunkcių vaikų žai­dimų aikštelių eksploatacija ir priežiūra pagal ES reikalavimus, ežero pakrančių tvarkymas ir priežiūra, miesto apželdinimo klausimų sprendimas, daugiabučių namų kiemų ir gatvių apšvietimas, piliečių aptarnavimo kokybės gerinimas, kelių su žvyro danga asfaltavimas, pontoninio tilto dangos ir apšvietimo rekonstrukcijos projektas, Sabališkių kapinėse nau­jai laidojamuose plotuose vandentiekio įrengimas, Sabališkių kapinių vidinio kelio ir takų įrengimas, informacijos sklaida apie seniūnijos darbą ir komunikacijos su gyventojais problemų sprendimas naujausiomis informa­vimo priemonėmis. Ataskaitoje pa­žymėta, kad seniūnas ir seniūnijos specialistai į minėtas problemas gilinasi. Lėšos, reikalingos šioms problemoms spręsti, įtrauktos į 2024 m. biudžeto projektą. Patvirtinus biudžeto projektą ir turint realias lėšas, problemos bus sprendžiamos.

Ataskaitą seniūnas dar papildė išvardindamas nematomus se­niū­nijos darbus – aplinkos valymą po renginių ir pasakęs graudžią kalbą apie paramos rinkimą Ukrainai, pakvietė Tylos minute pagerbti ne tik mirusius seniūnijos gyventojus, bet ir žuvusius Ukrainoje.

Svečių kalbos

Po seniūno ataskaitos, truku­sios per pusantros valandos, žodis suteiktas buvo svečiams: Elektrėnų PK bendruomenės pareigūnei Danguolei Barišauskienei, Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistui Egidijui Ščerbavičiui ir Raudonojo Kryžiaus Elektrėnų skyriaus vadovei Rasai Kulevičienei. Policijos pareigūnė informavo, kad seniūnijoje fiksuotos 184 nusikalstamos veikos. Iš jų 49 vagystės, 20 smurto artimoje aplinkoje atvejų, 12 atvejų narkotikų disponavimo ir narkotinių medžiagų platinimo, sulaikyti 9 neblaivūs vairuotojai, 8 sukčiavimo atvejai ir kt. Daugiausia Elektrėnuose vagiama iš prekybos centrų. Seniūnijoje registruo­tas vienas nužudymas, vyksta 30 tyrimų mirties priežasčiai nustatyti. Bet daugiausia seniūnijoje siaučia sukčiai, ir jiems kartais pasiseka. Pareigūnė dar kartą priminė, kad negalima atidarinėti nepažįstamų žinučių, nes sukčiai moka įvesti tokias programėles, kad tik atsakius jiems, atidaroma prieiga prie banko. Bet bankai apsaugos programėlių sukurti nesugeba. Žodžiu, sukčiai už bankus yra gudresni. Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai atstovavęs E. Ščerbavičius informavo, kad seniūnijoje gesinti teko 26 gais­rus, o iš vieno gaisro teko išnešti apdegusį kūną. Specialistas tradiciškai priminė, kad kiekvienoje gyvenamojoje patalpoje privaloma įsirengti dūmų detektorių. Patalpose, kur gaisre žuvo žmogus, detektoriaus nebuvo. E. Ščerbavičius taip pat informavo, kad Priešgais­rinei gelbėjimo tarnybai priskirta ir civilinė sauga. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) pasirašyta trišalė sutartis su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Raudonojo Kryžiaus organizacija dėl visuomenės švietimo civilinės saugos srityje. Raudonasis Kryžius, kalbėjo R. Kulevičienė, padeda žmonėms įvairių krizių metu, o Elektrėnų skyrius šiuo metu daugiausia dėmesio skiria bendruomenių įtraukimui į veiklas. Viena iš svarbiausių veiklų – užsiėmimai pirmos pagalbos įgūdžiams stiprinti. Vadovė dėkojo seniūnui ir seniūnaičiams už bendradarbiavimą ir linkėjo darnos. Po svečių kalbų seniūnas dar dėkojo seniūnijos bendradarbiams, pagalbininkams, rėmėjams, aktyviems gyventojams įteikdamas po rožės žiedą ir angelo skulptūrėles.

Klausimų atsakymų valandėlė

Susitikimas baigtas klausimų ir atsakymų pusvalandžiu, nes su­sirinkimui užtrukus, daugelis skubėjo namo. Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja G. Tom­kevičiūtė-Kalinauskienė kant­riai at­sakinėjo, kaip yra teikiami projektai, kaip įvairiems darbams gaunamas finansavimas, kaip darbai vykdomi, kaip tikrinama darbų kokybė ir pan. Pavyzdžiui, stulpas liko viduryje nau­jo šaligatvio todėl, kad pirma buvo vykdomas šaligatvio tiesimo projektas, o paskui – apšvietimo. Kartu abu projektai vykdomi negalėjo būti dėl biurokratinių įstatymų. Vedėja taip pat informavo susirinkusius apie numatytus finansavimo šaltinius ir darbus „Ąžuolyno“ progimnazijoje. Progimnazija atnaujinama visus darbus derinant su progimnazijos direktore. Kelių ir šaligatvių remonto darbus vertina ekspertai, o vedėja dėkojo gyventojams už pastabas ir pažadėjo stengtis, kad brokas nesikartotų. Į klausimą, kodėl pėsčiųjų takai valomi specialia technika, Elektrėnų komunalinio ūkio atstovai aiškino, kad technika pritaikyta tokių takų valymui, o rankomis tokių ilgų takų nuvalyti nebūtų galima.

Susitikime dalyvavę senjorai prašė kai kuriose vietose pastatyti naujų suolelių, o aktyvią senjorę, nuolatos užeinančią į seniūniją su pasiūlymais ir pasiūlymų pateikusią susirinkime, Emiliją Chalilovienę seniūnas apdovanojo rože ir angelu.