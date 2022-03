Elektrėniškiams sudarytos puikios sąlygos į darbą važiuoti dviračiu

Žmonės, nusprendę važinėti dviračiu bent pusvalandį per dieną, perpus sumažina riziką susirgti, palyginti su tais, kurie renkasi sėslų gyvenimo būdą. Be to, darbuotojai, važinėjantys dviračiais, yra dėmesingesni ir produktyvesni nei tie, kurie į darbą važiuoja automobiliu ar viešuoju transportu, nes fizinis aktyvumas padidina smegenų aprūpinimą deguonimi, pagerina kraujotaką ir suaktyvina nervų grandines, susijusias su dėmesiu, susikaupimu ir kūrybiškumu.

Dviračiu važinėja nuo pavasario iki rudens

„Žiemą dviračiu nevažinėju dėl sudėtingesnių oro sąlygų: šalčio, kritulių, pavojingesnės kelio dangos. Tam reikėtų įsigyti tinkamą aprangą ir paruošti dviratį. Bet atšilus orams nuo pavasario iki rudens dažnai vietoj automobilio renkuosi dviratę transporto priemonę. Elektrėnuose tam sukurta patogi infrastruktūra. Nuo pat namų iki darbo nutiesti dviračių takai. Prie įstaigų įrengti stovai dviračiams palikti“, – džiaugiasi elektrėniškė Rima Moškienė ir priduria, kad nuo jos namų iki ­darbo – 4 kilometrai.

Lietuvos dviratininkų bendri­jos tarybos narys Eduardas Kriščiūnas teigia, kad metų laikas važinėjimui dvi­račiu tikrai turi įta­kos: „Tarkime, Olandijo­je žiemą važinėjančių dviratininkų lieka­ apie 80 proc., Suo­mijoje – apie 40 proc. Tačiau šaltuoju metų laiku renkantis dviratį svarbiausia ne nukritusi oro temperatūra, o važiavimo sąlygos, ­t. y.­ ar gerai nuvalyta ir pa­­ruošta kelio, kuriuo važiuoja dviratininkai, danga“.

Pašnekovas primena, kad prieš šimtą metų dviračių valstybe vadinamuose Nyderlanduose asfaltuo­ti būdavo tik dvira­čių takai, automobiliai­ ­šalia jų važiuodavo žvyrkeliu. Dar ir dabar kai kurie keliai­ planuo­jami tokiu pačiu principu: išasfaltuojamas tik greta esantis dviračių takas. Taip daroma sąmoningai skatinant dviračių eismą, sukuriama patogi susisiekimo šia transporto priemone infrastruktūra, o į kitą miestelį ar kaimelį automobiliu galima nu­važiuoti tik aplinkkeliu.

Pasak A. Kriščiūno, tai – darnumo principas: žmogus gali rinktis – arba važiuoti dviračiu tiesiu keliu 10 minučių, arba automobiliu irgi per tą patį laiką, bet aplinkiniu keliu. ­„Siekiama, kad važiuodamas dviračiu žmogus užtruktų tiek pat ar net mažiau laiko nei riedėdamas automobiliu. Be to, pasiekus kelionės tikslą dviračiu jam nereikia mokėti už automobilio stovėjimą“, – teigia pašnekovas.

Paskatinti važinėti dviračiu gali išvystyta infrastruktūra

„Elektrėnų savivaldybės terito­rijoje yra 15,8 kilometro dviračių takų. 2021 metais naujų dviračių takų nenutiesta, nebuvo restauruo­jami ir seni takai, tačiau 2022 metais planuojama įrengti 1,92 kilometro dviračių takų“, – planais dalijasi Elektrėnų savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Jašauskas.

„Nuo vaikystės mėgau aktyvią veiklą, dviratis – viena iš aktyvių laiko leidimo priemonių. Važiuo­ti į darbą dviračiu pradėjau tada, kai buvo nutiesti dviračių takai – maždaug prieš dešimt metų, nes anksčiau važiuoti automobiliams skirtais keliais neatrodė labai saugu. Dabar nuo pat namų iki darbo ir kitų įstaigų nutiesti dviračių takai, o naujausias ruo­žas prie Elektrėnų marių dar ir akis palepina gamtos vaizdais. Tinkama infrastruktūra irgi skatina automobilį palikti namie“, – įsitikinusi Rima Moškienė.

