Didžiausia problema Kietaviškėse – blogai remontuojamas kelias iš Elektrėnų į Kietaviškes

Julija Kirkilienė

Tęsiame kelionę po seniūnijas. Vasario 25-ąją, tą dieną, kai pra­dė­tas karas Ukrainoje, Kietaviškių seniūnės ataskaitos paklausyti­ atvyko ne tik savivaldybės vadovai, bet ir gausus būrys seniūnijos gyventojų. Karo akivaizdoje kietaviškiečiai aktyviai kėlė tokią, atrodo, nereikšmingą problemą – blogai remontuojamas valstybinės reikšmės kelias. Turi kietaviškiečiai ir daugiau spręstinų problemų.

Liūdna pradžia

Į susirinkimą nuo seniūnijos į parapijos salę savivaldybės vadovai atėjo pėsčiomis. Užsuko į šventorių, kur dirbo statybininkai. Bokštai ant bažnyčios jau užkelti. Susitikimas vyko parapijos salėje, nes Kultūros namų salė remontuojama.

Kietaviškių seniūnė Jurgita­ Matkevičienė susitikimą pradėjo liūdnomis mintimis apie prasidėjusį karą Ukrainoje ir pasidalino išgyvenimais apie pirmąją tokią ataskaitą savo gyvenime.

Kaip visose seniūnijose, pirmumo teisė pranešimą perskaityti suteikta policijos pareigūnams. Kietaviškėse vėl dalyvavo Policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis ir šio skyriaus vyriau­sioji tyrėja Erika Venskutonienė.

E. Telinskis informavo, kad pernai į Kietaviškių seniūniją pareigūnai kviesti 193 kartus. Seniūnijoje sustabdytas girčiausias vairavęs savivaldybės gyventojas – pripūtė 3,5 prom. 2021 m. Kietaviškių seniūnijoje buvo registruota 16 nusikalstamų veikų, iš kurių: 8 – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, 4 – dėl vagysčių, 3 – dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, 1 – dėl sukčiavimo. Pareigūnė Erika gyventojams pasakė prevencinę kalbą apie saugų žmogų, kuris save saugo, ir priminė, kad geri kaimynai – geriausias sargas nuo įvairių vagysčių. Pareigūnė atkreipė dėmesį į vis labiau įžūlėjančius interneto sukčius ir patarė už perkamas prekes atsiskaityti gavus prekę, o parduodant prekę išsiųsti ar perduoti tik tada, kai pinigai bus gauti į sąskaitą, o ne gavus suklastotą pavedimo kopiją.

Ataskaita

Seniūnė savo ataskaitą paruošė taip, kaip geriausi specialistai paruošia prezentacijas. Konkrečiai, aiškiai ir su grafikais, diagramomis ir paveikslėliais. Kietaviškių seniūnija, pirmoji iš šešių, kur pristatytos ataskaitos, kurioje dirba seniūnaičiai.

Kietaviškių seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravę yra 1346 gyventojai. Pernai gimė 9 naujagimiai (6 mergaitės ir 3 berniukai), o mirė dvigubai – 18 kietaviškiečių. Teritorijoje yra 24 kaimai, iš kurių dviejuose kaimuose gyvena tik po 1 gyventoją. Seniūnija prižiūri net 7 veikiančias kapines ir 86 km kelių. Seniūnija disponuoja 76 tūkst. eurų biudžetu, iš kurių beveik 13 tūkst. eurų išlei­džia seniūnijos valdymo programai. T.y. seniūnijos pastato, automobilio išlaikymui, kurui, įvairiems remonto darbams, darbo priemonėms, kvalifikacijos kėlimui ir kt. Per 23,5 tūkst. eurų išleido viešųjų erdvių tvarkymui, Vindziulių ir Žikaronių kapi­nių aptvėrimui, Senųjų Kietaviškių kapinėms nupirko 5 dėžes smėlio-druskos mišinio, maudyklos teritorijai nuomojo biotualetus, pirko smulkų inventorių ir t.t. Per 10 tūkst. eurų išleido gatvių apšvietimui, elektros įrenginių remontui, pirko vieną apšvietimo stulpą su šviestuvais ir jį pastatė Ilgio gatvės sankryžoje. Per 29 tūkst. eurų išleido dviejų Kultūros namų – Kietaviškių ir Jagėlonių – išlaikymui. Tvarkė Kietaviškių kultūros namų žaibosaugos įrangą, apmokėjo renginių organizavimą, pirko naują kompiuterį, mokėjo už Kultūros namų remontą. Apie 4 tūkst. eurų išleido medžių genėjimui, kitų želdinių tvarkymui. Daugiau nei 4 tūkst. eurų išlei­do atliekų nuo kapinių išvežimui, nelegalių sąvartynų sutvarkymui. Net 67 tūkst., bet jau iš kitos biudžeto eilutės, išleido kelių priežiūrai ir ženklinimui.

Ateities siekiai

Kaip ir kiekvienas žmogus, seniūnijos gyventojai ir pati seniūnė turi planų ateičiai, kuriais pasidalino. Tų planų tiek daug, o kiek bus galimybių juos įvykdyti, sužinosime kituose ataskaitiniuose susirinkimuose. Senus šviestuvus į ekonomiškesnius reikia keisti Šiltnamių, Kalno, Ežero gatvėse, Mijaugonių kaime Šilo gatvėje. Reikia gerinti Jagėlonių kaime vandens kokybę, plėsti nuotekų tinklą Naujosiose Kietaviškėse, Mijaugonių buvusios mokyklos pastatą pritaikyti socialiniam būstui, renovuoti seniūnijos, Jagėlonių kultūros namų pastatus, prie Kietaviškių ir Jagėlonių kultūros namų padaryti įėjimus neįgaliesiems, remontuoti Birutės ir Liepų gatvių asfaltą, Bažnyčios ir Birutės gatvių sankryžoje įrengti žiedinę sankryžą, pėsčiųjų takus, automobilių aikštelę prie daugiabučių, išvalyti melioracijos griovius, atnaujinti maudyklą Vingio g. ir t.t. Savo lūkesčius išsakiusi seniūnė pati svarstė, kada ir kokiomis lėšomis būtų galima tiek daug darbų padaryti. Svarbiausia, kad žino, ko reikia, ir pagal galimybes dirba. O geriems darbams atlikti seniūnė turi patikimą komandą. Užtenka jai tik pakalbėti, kad kažką sutvarkyti reikėtų, o ūkvedys Donatas Kazlauskas jau suranda padėjėjų savanorių, tarp kurių aktyviausi Dainius Aleknavičius, ūkininkai, ir

sutvarko be papildomų lėšų. Taip visose seniūnijos kapinėse žmonės turi vandenį, nušienautos teritorijos prie daugiabučių, nuvalomi keliai ir kiti smulkūs darbai atliekami. Atskirai ataskaitas pateikė socialinė darbuotoja Angelija Bliujienė, kultūros renginių organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk. A. Bliujienė informavo, kad seniūnijoje 72 žmonės kreipėsi dėl piniginių kompensacijų, 144 žmonės gauna maisto davinius. Seniūnijoje gyvena 21 daugiavaikė šeima ir 28 daugiavaikės motinos, iš kurių dvi yra gavusios Prezidento apdovanojimus „Už nuopelnus Lietuvai“.

Kiti rūpesčiai

Išsikalbėti susirinkime galėjo ne tik vadovai, bet ir kiekvienas atėjęs. Bėdos žmonių įvairios: nuo blogai remontuojamų valstybės kelių ir pamokų, kaip tai reikėtų daryti, nuo daugiabučių gyventojų skundų, kad tenka šienauti ne savo žolę, nes prie daugiabučių namų nėra suskirstyta, kiek kuriam daugiabučiui priklauso žemės, nuo pavojingų medžių nešalinimo iki nuosavų namų gyventojų pagalbos šauksmo, kad dėl blogų pralaidų jų namus semia vanduo. Problemų kietaviškiečiai turi dėl vandens kokybės. Nors pastatyti nauji valymo įrenginiai, bet išvalytas vanduo užteršiamas nuo senų vamzdžių. Daug įvairių problemų išsakė kietaviškiečiai, bet seniūnė kone visas jas žinojo ir informavo, kada planuojama sutvarkyti.

Gyventojams į klausimus atsakinėdamas administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius skundėsi savo rūpesčiais. Prasidėjęs karas Ukrainoje koreguoja planus. Savivaldybei vėl nauji rūpesčiai, kur apgyvendinti karo pabėgėlius, kaip surinkti pagalbą. Direktorius sako, kad pandemijos bėdos kur kas mažesnės buvo nei karas. Apie vandentvarkos gerinimo planus kalbėjo Elektrėnų komunalinio ūkio direktorius gamybai Kęstutis Jasukaitis. Susitikimas užbaigtas buvo labai gražia Kietaviškių progimnazijos direktorės Ramunės Matonienės kalba, už kurią žmonės plojo net atsistoję. Pasak direktorės, seniūnei rūpi viskas, ji nuoširdžiai dirba dėl visų seniūnijos gyventojų ir paragino visus kietaviškiečius susitelkti bendram darbui sprendžiant visas problemas.