Daug šokėjų susirinko, kad net salės grindys linko…

Vievio kultūros centras kovo 7 dieną organizavo jau paskutinį šiais metais Mėgėjų meno kolektyvų koncertų ciklo „Šitam dideliam būry“ koncertą.

Šį kartą vyko Šokių dienos renginys. Dalyvavo Vievio kultūros centro linijinių šokių kolektyvas „Vie­vioLin“ (vadovė Nijolė Anskaitienė) ir sportinių šokių šokėjai Ignas ­Muškieta ir Vėtra Bliūdžiūtė.

Ignas ir Vėtra pašoko du šokius: „Nepyk ant manęs“ ir džaivą „Let‘s love“. Pamatėme labai profesionaliai atliekamus šokius, scenoje stebėjome pasakojamą istoriją, išreikštą šokiu.

Linijininių šokių kolektyvas „VievioLin“ demonstravo nuostabų tango „Santa Maria“. Matėme energingus, jausmingus šokio judesius. Aistringi tango šokių ritmai užbūrė žiūrovus.

Renginio vedėjas Antanas Anskaitis išradingai pristatė kitus renginio dalyvius.

Vilniaus „Bolero“ sportinių šokių šokėjų poros parodė du nuo­stabius šokius.

Kauno „Vėjūnės“ šokėjos (vadovė Rūta Dzikienė) taip pat pašoko du šokius: „Tu mane užbūrei“ ir didelio žiūrovų dėmesio bei ovacijų sulaukusį žydų tautos šokį „Hava Nagila“.

Be jau paminėtų kolektyvų Vievio žiūrovai susipažino su „SWITCH on MRU“ linijinių šokių kolek­tyvu (vadovė Dalė Maskoliūnienė), Vilkijos šokėjomis (vadovė Loreta­ Maliukevičienė), kolektyvais iš Tra­kų „Nendrės“ ir Elektrėnų „Žave­sys“ (vadovė Loreta Kiškiūnienė).

Vievio žiūrovai pirmą kartą pamatė tai, ko dar neregėjo – Vievio KC salė buvo didele dalimi atlaisvinta nuo sėdimų vietų ir atiduota šokėjoms, kurios užpildė ne tik pa­grindinę salę, bet ir visą sceną. Apie 90 šokėjų daugiau kaip dvi valandas nenuilsdamos šoko 30 šokių.

Lyg to būtų negana, „VievioLin“ šokėja Sonata Girčienė pakvietė moteris į salės vidurį pasimokyti originalų graikišką šokį „Sirtakis“.

Salėje viešpatavo judesio ir garso sinergija: judesys papildė garsą, garsas perteikė judesį, todėl šokis su­būrė mus į vieną didelį džiaugsmingą ir laime spindintį kolektyvą.

Iki kito susitikimo Palangos ­festivalyje gegužės mėnesį!

Nijolė Anskaitienė