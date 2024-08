„Berner Rally Elektrėnai“ rugsėjį švęs dešimtąjį gimtadienį

Rugsėjo 6–7 dienomis Elek­trėnų mieste ir jo apylinkėse jau dešimtą kartą iš eilės ūš ralio šventė. Jubiliejinėms „Berner Rally Elektrėnai“ varžyboms organizatoriai paruošė visiškai naujų greičio ruožų, o žiūrovų du vakarus iš eilės laukia koncertai.

Patogus ir kompaktiškas ralis

Jau tapo tradicija, kad rugsėjo pradžioje Lietuvos ralio čempionato karavanas keliauja į Elektrėnus. Čia rugsėjo 6–7 dienomis vyks 5-asis, priešpaskutinis sezono etapas, kuriame varžysis ir ralio-sprinto čempionato dalyviai.

„Berner Rally Elektrėnai“ yra mėgstamas žiūrovų, nes yra patogioje lokacijoje, pusvalandžio kelio nuo dviejų didžiųjų Lietuvos miestų, taip pat jis pasižymi kompaktiškumu – greičio ruožai šalia vienas kito, per vieną dieną galima pamatyti daug ralio. Renginys patinka ir sportininkams: Elektrėnų bei aplinkinių Trakų ir Kaišiadorių savivaldybių žvyro keliukai pasižymi išskirtinėmis, kaip sportininkai sako – „darbinėmis“ charakteristikomis bei nelygiu reljefu. Be to, viskas vietoje – daug smagių sportinių kilometrų, mažai pervažiavimų.

Šiemet organizatoriai numatė kiek daugiau nei 255 km ilgio maršrutą, kuriame – beveik 106 km grei­čio ruožų, tarp kurių bus tiek puikiai pažįstamų, legendose apkalbėtų trasų, tiek ir visiškai naujų, dar nevažiuotų atkarpų.

Ralio istorija Elektrėnų regione – ilgesnė nei dešimtmetis

Tiesą sakant, būtent dėl išskirtinio reljefo ir techniškų trasų ralis Elektrėnų apylinkėse turi gilias šaknis ir skaičiuoja gerokai ilgesnę, nei 10 metų trunkančią istoriją. Senesnės kartos sportininkai rajono kelius taip pat žino mintinai, nors jie nėra dalyvavę Elektrėnų ralyje. Jau nepriklausomybės laikais šiuose ruo­žuose vykdavo „Kauno Rudens“ ralis, buvo čia užklydusi ir „Vilniaus Ralio“ karuselė. Ralis čia visuo­met vyko, tik jo centras aplenkdavo Elektrėnus.

„Kai perėmėme ralio organizavimą, susidūrėme su problemomis. Ankstesni organizatoriai nepadarydavo namų darbų, dėl to mums niekas nenorėjo suteikti leidimų čia daryti ralį, teko įtikinti, kad mes – kitokie. Ir tuometinis Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis sutiko grąžinti ralį į šį regioną su viena sąlyga – kad šventę atvežtume į Elektrėnus. Ir tiesą sakant – neapsirikome. Mažesniame miestelyje toks renginys turi didesnę reikšmę, taigi ir sulaukia daugiau susidomėjimo, pagalbos, čia jį organizuoti yra vienas malonumas, ir varžybos tampa švente“, – trumpai apie „Berner Rally Elektrėnai“ istoriją papasakojo šio ralio organizatorius Ramūnas Čapkauskas.

Elektrėnų savivaldybė aktyviai įsitraukusi į organizavimą

Jis džiaugiasi ir ralio lokacija, kuri – itin patogi, centre tarp dviejų didžiausių miestų, patogiai pasiekiama magistrale, o greičio ruo­žai nedaug nutolę nuo ralio centro ir serviso zonos, kuri kasmet įsikuria pačiame Elektrėnų cent­re, taigi ralis – itin kompaktiškas ir patogus. Elektrėnų savivaldybė visą dešimtmetį buvo aktyviai įsitraukusi į šios didelės šventės su koncertais organizavimą, dabartinis meras Gediminas Ratkevičius ir toliau aktyviai dirba organizaciniame ralio komitete.

„Dėl mūsų regione sutinkamų išskirtinių trasų, geros geografinės padėties ir vaizdingų apylinkių tai itin mėgstamas ralis sportininkams tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Ir tai miestui sukuria didelę šventę, kuri dera prie energingo ir jauno miesto koncepcijos“, – kalbėjo Elektrėnų savivaldybės meras G. Ratkevičius.

Ralio geografija apims tris rajonus

„Berner Rally Elektrėnai“ pra­sidės penktadienį iškilminga atidarymo ceremonija Elektrėnų centre, po kurios vyks koncertas. Sportinis varžybų veiksmas vyks vieną dieną, šeštadienį. Lietuvos ralio čempionato dalyviai turės įveikti 4 greičio ruo­žus, kartojamus po du kartus. Tarp jų – tiek legendiniais tapę ir visiems pažįstami keliukai, tiek ir naujos atkarpos. Organizatoriai taip pat surado ir vieną visiškai naują grei­čio ruo­žą. Praplėsti ralio geografiją padėjo į savo savivaldybes ralio šventę įsileidę Trakų bei Kaišiadorių rajono merai.

„Trakų vardas šiame renginyje skambės dar garsiau, ne tik todėl, kad ralis pasiekia mūsų rajoną, bet ir todėl, jog vienas iš lenktynininkų atstovauja Trakų rajonui. Vieniems ši greičio, malonios įtampos ir neeilinės atmosferos šventė leidžia patirti adrenaliną, o daliai tai yra tiesiog puiki proga pabūti kartu su šio sporto bendraminčiais. Kadangi mūsų savivaldybėje gausu sodybų ir galimybių apsigyventi gamtos apsuptyje, džiaugiuosi, kad lenktynininkai, dalyviai renkasi poilsį ir Trakų rajone,“ – sakė Trakų rajono meras Andrius Šatevičius.

„Puikūs „Berner Rally Elek­trėnai 2024“ organizatoriai jau daugelį metų suburia motospor­to profesionalus, entuziastus ir mėgėjus. Šis ralis tapo neatsiejama tradicija, kiekvienais metais auganti ir tobulėjanti motosporto šventė, pritraukianti vis daugiau talentingų vairuotojų ir sporto aistruolių. Džiaugiuosi, kad šis renginys prisideda prie motosporto populiarinimo ne tik Elektrėnų, Kaišiadorių ir Trakų savivaldybėse, bet ir Lietuvoje“, – kalbėjo Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna.

Po šeštadienio žvyrinių greičio ruožų ralio kulminacija įvyks pačiame Elektrėnų centre, tradiciniame miesto greičio ruože. Klastingoje ir susuktoje nedidelio ilgio trasoje laimėti, jei persvara tarp varžovų didelė – nebus lengva, tačiau jame pakankamai daug kliūčių, kuriose galima pralošti viską, tą jau parodė istorija. Ralis oficialiai baigsis vakare, su apdovanojimų ceremonija, po kurios – dar vienas koncertas ir šventiniai fejerverkai „Berner Rally Elektrėnai“ 10-io jubiliejui paminėti.

