Balandžio 15-oji – Kultūros diena. Naujojo kultūros centro atidarymo belaukiant: diena prieš rytojų

Neramumų banga ar vilties banga? Pandemijos banga ar išsigelbėjimo banga? Jausmų banga ar ramybės banga? Vievio ežero banga – gėrį nešanti jėga. Skulptūra kviečia prisėsti, nusiraminti, pamąstyti ir pasigrožėti atsiveriančiu kraštovaizdžiu – pabūti su savimi. Užrašas prie Vlado Kančiausko skulptūros „Vievio banga“.

Julija Kirkilienė

Šiandien dieną prieš rytojų ­pavadinti galima ne tik Vievio, bet ir visos savivaldybės žmonių laukimą naujojo Vievio kultūros centro atidarymo. Atidarymo laukia ir naujojo kultūros židinio kiemelyje liūdinti Gintaro Mikolaičio skulptūra, pavadinta „Diena prieš rytojų“. O mes pasidomėjome, kaip tos dienos – naujojo Vievio kul­tūros centro atidarymo – laukia Kultūros centro ir bibliotekos darbuotojai.

Ar biblioteką pakeis bibliotekomatai?

Į naujas patalpas – pridavimo eksploatacijai belaukiančiame Vievio kultūros centre – biblioteką at­kėlė naujoji bibliotekos vedėja Irena Senulienė, istorikė, buvusi Trakų muziejaus archeologė, archyvų saugotoja. Bibliotekininkės naujose patalpose dirba be lankytojų, nors Vyriausybė jau leidžia atidaryti ir skaityklas. Vieviškės vis dar į lentynas dėlioja knygas, skirsto jas skirtukais, veda informaciją į kompiuterius ir nuolatos bendrauja telefonais. Vieviškiai visada buvo aktyvūs skaitytojai, todėl karantino laikotarpiu labiausiai pasiilgo gyvo bendravimo­ bibliotekose, knygų pasirinkimo iš tvarkingai lentynose surūšiuotų leidinių. Deja, dabar jiems tenka pasikliauti bibliotekininkių rekomendacijomis ir parinktas knygas paimti iš sutartos vietos. Bibliotekos vedėja sako, kad norint rekomenduoti knygą skaitytojui, jas pirmiausia turi perskaityti pačios darbuotojos, bet darbo metu skaityti laiko nėra ir per karantiną. Jeigu karantinas dar ilgai nesibaigtų, vedėja turi planų įrengti knygoms paštomatus, galėtų juos pavadinti kokiu naujadaru – biblio­tekomatas. Tai yra, planuojama lauke įrengti dėžutes, kurias skaitytojas atidaryti galėtų su atskirais kodais ir pasiimti knygas, kurias užsisakė bibliotekoje. O grąžinti knygas be kontakto jau gali – lauke įrengta knygų grąžinimo vieta. Nors naujovės yra labai sveikintinos, bet pati geriausia naujovė būtų – sena naujovė – žmonės lankytų biblioteką, naujoje skaitykloje ateitų paskaityti spaudos, bibliotekoje vyktų renginiai ir viskas būtų, kaip buvę. Tam reikia, kad baigtųsi karantinas ir naujasis pastatas būtų priduotas eksploatacijai. Tiesa, renginiai bibliotekoje vyksta ir dabar, bet… nuotoliniai. Dažniausiai organizuojamos proginės parodos, paminimos įvairios sukaktys.

Džiaugsmingas laukimas

Vieviečiai senjorai vis dar negali patikėti, kad Vievyje stovi naujas, šiuolaikiškos architektūros Kultūros centro pastatas. Projektuotojas – UAB „Atamis“. Naujojo pastato atidarymo labiausiai šiuo metu laukia atsinaujinęs Kultūros centro kolektyvas. Kultūros centro darbuotojų gretas papildė du režisieriai iš Trakų – Vytautas Mikalauskas ir Justina Bendinskytė. Tiesa, Kultūros centre Justina dirba ne režisiere, o renginių organizatore. Į Vievio kultūros centro gretas išsilavinusių intelektualių kultūrininkų pritraukė direktorė A. Stepankevičiūtė, pati Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijusi muzikos mokytojo-choro dirigento specialybę, vėliau persikvalifikavusi į vokiečių kalbos mokytojos, o prieš dešimtmetį Vilniaus dailės akademijoje įgijusi vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacijos laipsnį. Audronė nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose ir pats Vievio kultūros centras nuolat organizuoja seminarus. Šiuo metu Audronė visą energiją skiria džiaugsmingam laukimui. Kultūros centro direktorė sako, kad šis laukimas yra ne tik kaip niekad džiaugsmingas, bet ir pilnas malonių rūpesčių. Didžiojoje Kultūros centro salėje dėliojamos spalvotos kėdės, scenoje įrenginėjamas apšvietimas, įgarsinimas ir kiti reikalingi scenos atributai, artimiausiu metu bus įdarbintas įgarsinimo specialistas, atliekami kiti naujais įspūdžiais papildantys darbai. Direktorė tiki, kad pastatas eksploatacijai priduotas bus gegužės mėnesį ir kolektyvas galės įsikurti naujose patalpose.

Tarp neplanuotų darbų – parodos

O atidarymo belaukiant, šalia įkurtuvių rūpesčių vyksta planuoti darbai. Naujajame kompiuteriniame lauko ekrane praeivius sustabdo paroda. Šiuo metu vyksta Edmundo Šimaičio fotografijų paroda „Paukš­čiai sugrįžta“. Ekrane keičiasi gražiausi sugrįžę paukščiai: užrašytas paukščio rūšies pavadinimas palydimas įgarsintu jo čiulbėjimu. Pirmoji paroda ekrane suorganizuota buvo Moters dienai, inicijuota Margaritos Skvarčienės ir pavadinta buvo „Woman in M.e.“ (Liet. Moteris manyje). Kitą parodą Kultūros centras planuoja surengti Motinos dienai. Direktorė dėkoja parodos rengėjams ir iniciatoriams. Nei Margarita, nei Edmundas nėra profesionalūs fotografai, bet savo pomėgiui atiduoda visą širdį. „Pažiūrėk į mane – aš vis dar ta pati moteris, kurią tu kažkada mylėjai – patraukli, gundanti ir gebanti mylėti, net ir būdama mama, – komentuoja Marija parodoje eksponuojamas moterų fotografijas. – Neturėdama patirties organizuoti tokio pobūdžio projektus, puikios fotografų, mamų, stilistų, vizažistų komandos pagalba, sugebėjome pa­skleisti esminę šio projekto žinutę“.

Edmundas dirba Kultūros centre, o laisvalaikiu fotografuoja. Karantino išvargintiems vieviečiams parodos tikrai suteikia daug gerų emocijų.

Projektų gausa

Vievio kultūros centro projektų vadovė Saulė Vyšniauskaitė ir direktorė Audronė savo iniciatyvomis bei idėjomis įvykdė įdomius projektus, taip niūriuoju vadinamą Vievį pavertė patrauklia zona vietiniams ir svečiams. Įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos finansuo­jamas projektas „Pabūk su savimi: skulptūros ir muzikos sinergija“. Vievio mieste buvo pastatytos 8 akmens, akmens-metalo skulptūros. Projekte dalyvavo profesionalūs šalies skulptoriai (Kęstutis Musteikis, Asta Vasiliauskaitė, Rytas Belevičius, Juozas Genevičius, Domininkas Čepas, Vladas Kančiauskas, Daumantas Kučas, Gintaras Mikolaitis). Pagal menininkams pasiūlytą temą „Pabūk su savimi“, inspiruotą tris mėnesius trukusio karantino, menininkai kūrė skulptūras specialiai Vievio miestui. Prie kiekvienos skulptūros greitu laiku pastatytos bus lentelės su kodais, kuriuos nuskaityti bus galima išmaniaisiais telefonais ir pasiklausyti kompozitoriaus Dainiaus Pulausko įrašytų muzikinių kūrinių. D. Pulausko muzika Vievyje dovana ne tik vieviškiams, bet ir atminimas Vievyje dirbusiems bei kultūrą puoselėjusiems jo tėvams Aldonai ir Juliui Pulauskams. Negalintys ar nenorintys skulptūrų aplankyti fiziškai, tai padaryti gali iš namų – virtualioje erdvėje apžiūrėti skulptūras iš arčiau ir pasivaikščioti po Vievio miesto erdves, kuriose yra pastatyti meno kūriniai. Pavyzdžiui, aplankę skulptūrą „Pakabukas dangui“, kuriam pasak skulptoriaus Kęstučio Musteikio, panaudoti archeologiniai elementai, rasti Lietuvoje, sužinosite, kad archeologai yra radę segių su susivijusiais žalčiais, kurie stebuklingai panašūs į mūsų galaktiką. Paukštukas kirvio formos, manoma, skirtas Perkūnui (jo globai). Mitologijoje paukštis atstovauja dangui, žalčiai – žemei.

Kultūros diena ir projektai

Vievio kultūros centras projektais stebina ne tik Elektrėnų savivaldybę, bet visos Lietuvos kultūros bendruomenę. Deja, dėl karantino atidėti teko Erasmus+ projektą „Iššūkiui: savaitė be šiukšlių – pokyčiai pasaulyje < Zero waste youth>“, jau tarptautiniu tapusį chorų festivalį „Mūsų dainose“ ir įdomų projektą „Statome Traviatą“. Direktorė sako, kad visi projektai vykdyti pradėti ir nuoširdžiai tiki, kad jie sėkmingai bus įgyvendinti. Du nauji projektai įgyvendinti pradėti kaip tik Kultūros dieną, balandžio 15-ąją. Pirmą tos dienos pusdienį vyko nuotoliniai mokymai pagal projektą „Vilniaus apskrities kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarų ciklas“, o antrą dienos pusę nuotoliniu būdu pradėtas vykdyti projektas „M.K. Čiurlionis: pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją“. Virtualią ekskursiją M.K. Čiurlionio kūrybos keliais vedė M.K. Čiurlionio dailės muziejaus edukatorė Milda Norbontė ir M.K. Čiurlionio namų Druskininkuose muziejininkė Monika Alseikaitė-Kiselienė. Didžioji dalis projektų finansuojami Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės. Tarp savivaldybės finansuojamų projektų – taip pat ir jau šešerius metus iš eilės vasaros atostogų metu organizuojama dieninė vaikų stovykla „Atrask vasaros džiaugsmus“, jaunimo laukiamas Vaikų ir jaunimo menų festivalis, įgyvendinamos neformalio­jo suaugusiųjų švietimo programos. Per VVG programą pradėtas vykdyti projektas „Teatro virusas Vievyje“.

Naujovė – kinas iš automobilio

Prieš savaitę iki Kultūros dienos Vievį nustebino lauko kinas iš automobilių. Šeštadienį Geologijos muziejaus-Žemės gelmių informacijos centro kieme į demonstruo­jamo filmo „Grenlandija“ peržiūrą 70 turėtų bilietų neužteko. Audronė sako, kad nesitikėjo tokio renginio populiarumo ir jau planuoja kitą ­seansą. Seanso laikas priklauso ir nuo gamtos: kinas rodyti pradedamas tik sutemus. Už vietą kinui iš automobilio Vievio kultūros centras dėkoja muziejaus vadovams: Lietuvos geologijos tarnybos-Že­mės gelmių informacijos centro direktoriui Vytautui Puronui, vyriausiajam inžinieriui Liudvikui Grigoravičiui. Kitas kinas iš automobilio planuojamas demonstruo­ti balandžio 30 d.

O gausus būrys mėgėjų, meno veiklos kolektyvai ir būreliai pagal galimybes dirba nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu repetuoja dramos teatras, koncertus įrašė kamerinis choras „Con moto“ ir vokalinis ansamblis, kurie virtualiai jau pasirodė valstybinių švenčių metu. Direktorė ir visas kūrybingas kultūros centro kolektyvas akylai seka koronaviruso tyrimų rezultatus savivaldybėje ir šalyje, nuoširdžiai tikėdami, kad tas rytojus išauš ir Kultūros centro atidarymą pavyks organizuoti stilingojo pastato kieme ir kolektyvai turės progos parodyti viską, ką per karantiną nuveikė, gyvai.