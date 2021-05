Antrojo karantino savaitė. Klastingasis virusas aukų pagal amžių nesirenka

Julija Kirkilienė

Tas karantinas taip ilgai už­sitęsė, kad žmonės jau net pamiršo, kaip atrodo kitoks gyvenimas. Tik medicinos darbuotojams pandemija įgriso iki gyvo kaulo ir dėl įtempto darbo su skafandrais, ir dėl padaugėjusių mirčių. Atšilus orams, net vaikai nebesvajoja apie mokyklų lankymą – atbuvo prie kompiuterio ir skuba į lauką – prie marių ar į naujas senojo „Vaikų pasaulio“ erdves.

Klaidinantys testų rezultatai ir specialistų nurodymai

Elektrėniškiams, kaip ir ne vienam Lietuvos piliečiui, dėl klaidingo greitojo testo rezultato tenka nu­eiti kryžiaus kelius: izoliuotis, važiuoti kartu su sergančiais ir pan. Vieną vilnietę, greitajam testui parodžius tei­giamą rezultatą, specialistai užregistravo vežti izoliuotis į Abromiškių reabilitacijos ligoninę. Vadovaujantis operacijų vadovo sprendimu, šio­je ligoninėje izoliuojami asmenys, sergantys lengva COVID-19 ligos forma. Įtariamoji susirgimu pati susisiekė su Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriumi, kuris nu­stebo, kad gydytis siunčiama be PGR testo rezultatų. Direktorius informavo, kad joks žmogus negali atvykti izoliuotis turėdamas tik greitojo testo rezultatus. Vilnietė skambino į Sveikatos apsaugos ministeriją, Vilniaus miesto savivaldybę bei daugybę kitų institucijų, bet taip ir nesulaukė konkretaus atsakymo, kur turėtų izoliuotis, jei dar net nėra patvirtintas teigiamas PGR testas. Mergina buvo išsigandusi dėl neva susirgimo, pati turėjo skambinėtis ir visiems pasakoti, ką ir kada nustatė. Pagaliau mergina atliko PGR tyrimą ir gavo atsakymą, kad testas neigiamas. Ją vežė izoliuotis kartu su sergančiais vienu autobusu, tai dar nežinome, ar neužsikrėtė…

Pirmokėlio nuotykiai

Panašus įvykis buvo ir Elek­trėnuose. Pirmas atvejis, kai vienos ugdymo įstaigos darbuotojai greitojo testo atsakymas buvo neigiamas, o žmogus tą pačią dieną pajuto susirgimo simptomus. Kiti atvejai – testavimas mokyklose. Viena mama pasakojo, kad jos pirmokėlis bijojo daryti tyrimą, todėl nusprendė mo­kytis nuo­toliniu būdu. Bet per ZOOM prog­ramėlę pamatęs klasėje bendraklasius, taip panoro į mokyklą, kad ir testo tyrimas nebaisus pasirodė. Pirmokėlio mama pasakojo, kad 9 valandą ryte jie buvo mokykloje, atliko greitąjį testą ir išgirdo, kad jis teigiamas. Vaikui tai buvo stresas – susijaudino, pradėjo verkti. Mama suprato, kad testo rezultatai yra klaidingi, nes šeima daugiau nei savaitę iš namų nebuvo kojos iškėlusi, su niekuo nebendravo ir nebuvo jokios tikimybės užsikrėsti. Mama pasakė specialistei, kad rezultatas klaidingas, kad reikia nuvykti į parduotuvę, nusipirkti kitą greitąjį testą, kuris patvirtintų, kad vaikas sveikas.

Specialistė griežtai įsakė niekur nevykti, liepė saviizoliuotis ir paaiškino, kad per 24 valandas vaiką privalu užsiregistruoti PGR testui. Po visų konsultacijų prie moters priėjo mo­kyklos darbuotoja ir pranešė, kad įvyko kažkokia klaida, kad vaiko testas neigiamas. Jei mama nebūtų ginčijusi dėl diagnozės, vaikui būtų reikėję atlikti PGR testą, kurio jis labai bijojo ir dar porą parų baimėje laukti atsakymo. Gerai viena, kad dėl testavimo klaidos izoliuotis neteko visai klasei, kad visiems vaikams nereikėjo registruotis PGR testui.

Testuojantis mokykloje pagaliukas vos įkišamas į nosytę, todėl moteriai kilo abejonių, ar toks testavimas yra patikimas.

Nenori į mokyklą

„Dėl įvairių priežasčių 28 šalies savivaldybės nusprendė, kad jų 5–8 klasių mokiniai sugrįš į mokyklas, o kitos 32 savivaldybės dėl įvairių priežasčių apsisprendė, kad mokymąsi tęs nuotoliniu būdu“, – Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Elektrėnai liko tarp tų, kurioje vaikai į mokyklas negrįš. Kaip sakė savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos darė tėvų ir mokinių apklausas, rezultatus svarstė mokyklų tarybose. Visos 5–11 klasių švietimo įstaigos (Mokyklų tarybos, kurio­se veikia mokinių, tėvų ir mokytojų atstovai) pasisakė už nuotolinį mo­kymą. Savivaldybės administracijos direktorius pritarė mokyklų savivaldos institucijų pasiūlymams ir nustatė nuotolinį mokymo būdą, kuriuo ir baigsis mokslo metai.

Žurnalistinis tyrimas

Šią savaitę redakcijai teko atlikti žurnalistinį tyrimą, kaip užsiregistruoti vakcinacijai ir testui. Pagalbos užsiregistruoti skiepui į redakciją kreipėsi senjorė Elena. Mėginome užregistruoti, bet nesisekė. Tada pagalbos ieškojome Socialinės paramos skyriuje. Skyriaus vedėjos pavaduotoja sveikatos apsaugai Virginija Liepinytė-Medeikė redakcijos darbuotojas nuoširdžiai konsultavo: eikite į savivaldybės portalą www.elektrenai.lt, spauskite „Registruokis savo vakcinai čia“, tada „Vakcina Elektrėnų gyventojams“, tada spausti „Nustatyti tapatybę“, tada pasirinkti banką ir prisijungti. Deja, prisijungę prie banko su PIN generatoriumi, skiepui prisiregistruoti negalėjome. Viskas buvo paprasta prisijungus su Smart ID. Tad kam nesiseka užsiregistruoti per elektroninę bankininkystę kitokiais būdais, registruokitės su Smart ID ir tikrai pasiseks.

Statistika

Per praėjusią savaitę – nuo ketvirtadienio iki ketvirtadienio – sa­vivaldybėje užregistruoti 59 susirgimai, paimti 1145 mėginiai. Mirčių nuo koronaviruso neužregistruota. Vienas žmogus sirgdamas COVID-19 mirė nuo kitos ligos. Ukmergėje nuo COVID-19 mirusi 23 metų mergina giminių turėjo ir Elektrėnuose. Pasak jų, gydytojai, tikriausiai, darė viską, ką galėjo, bet merginos organizmas atmetė visus gydymui skirtus vaistus. Čia informacija tiems, kas netiki naujosios ligos klastingumu.