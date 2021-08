6 dalykai, kuriuos reikia žinoti prieš naudojant henna plaukų dažus

Jei ketinate naudoti henna plaukų dažus kaip visiškai natūralią alternatyvą tradiciniams plaukų dažams, kuriuos naudojate profesionaliame salone, yra keletas dalykų, kuriuos turėtumėte žinoti prieš pradėdami. Pirmą kartą, kai ją naudojau, nebuvau atlikusi tyrimų ir dėl to gailėjausi!

Dalinuosi šiais patarimais, kad JŪS nepadarytumėte tų pačių klaidų, kurias padariau aš.

Štai ką, manau, turėtumėte žinoti.

Ar henna yra naudinga jūsų plaukams?

Hennos plaukų dažai laikomi geru kondicionieriumi jūsų plaukams, todėl jie gali tapti stipresni, storesni ir blizgesni. Ji taip pat gali padėti atkurti natūralią jūsų plaukų ir galvos odos pH pusiausvyrą!

Kiek laiko henna išlieka plaukuose?

Henna yra ilgalaikiai plaukų dažai. Spalva ryškiausia būna pirmąsias 4-6 savaites, o po to, mano patirtimi, ji pradeda pamažu blėsti, tačiau nesu tikra, kad kada nors visiškai išnyks.

Turėkite omenyje, kad jei vėliau norėsite dažyti plaukus, gali būti sunku nusidažyti šviesesne spalva. Vėliau heną labai sunku pašalinti iš plaukų! (Aš tai sužinojau vėliau ir nusivyliau, kad beveik metus po plaukų dažymo hena negalėjau nusidažyti plaukų.)

Netvarkinga tepti ir gali nudažyti odą

Pirmą kartą naudodama henną neįsivaizdavau, į ką įsivėliau. Labai rekomenduoju heną per plaukus tepti vonios kambaryje, geriausia – stovint sausame duše, kad baigusi galėtum nusiplauti bet kokią netvarką.

Sumaišyta henna yra purvo tekstūros, todėl ją tepti gali būti šiek tiek nepatogu. Dėl to paprastai šiek tiek jos laša ant grindų ir ant kaktos.

Prieš tepdami henna dažus, apsaugokite odą naudodami tirštą balzamą arba kremą, kad sukurtumėte barjerą. Juo patepu kaktą, ausis ir kaklą.

Hennos plaukų dažai gali ilgai stingti

Priklausomai nuo norimo ryškumo, henna dažai gali nusidažyti per 1-6 valandas.

Tai ilgas laiko tarpas, per kurį galvos odą reikia apvynioti dušo kepuraite. (Dušo kepuraitė išlaiko dažus šiltus, todėl jie yra veiksmingesni, be to, apsaugo nuo lašėjimo, kad galėtumėte vaikščioti po namus!)

Turėčiau pažymėti, kad aš galiu ištverti tik 2 valandas, kol mano kantrybė išsenka, ir paprastai mano plaukai būna geri!

Henna nebūtinai išlygins jūsų plaukų spalvą

Mano patirtis rodo, kad jei pradėdami procedūrą turite plaukų šaknų ar atspalvių, tai ir baigę ją turėsite šaknų ar atspalvių. (Henna gali padengti žilus plaukus, bet tai šiek tiek papildomas procesas.)

Taip jau nutiko, kad pirmą kartą naudodama henną turėjau šaknų ir šviesių atspalvių ,todėl galite matyti, kaip rausva spalva skiriasi visuose mano plaukuose, kuriuose turėjau daugiau šviesių atspalvių. Tikėjausi tolygesnės spalvos, todėl šis aspektas mane šiek tiek nuvylė. Be pastebimų šaknų, manau, kad tai būtų gražu!

Gali būti sunku pakeisti plaukų spalvą po Henna naudojimo

Į kai kurių prekės ženklų hennos dažus yra pridėta metalo druskų, todėl ant jų negalima naudoti cheminių plaukų dažų. (Dėl to kyla cheminė reakcija, nuo kurios plaukai dūsta!) Svarbu, kad prieš pradėdami dažyti plaukus henna, praneštumėte kirpėjui, kad jis būtų pasiruošęs.

Mano atveju, po hennos naudojimo pusiau ilgalaikiais dažais man pavyko išlyginti plaukų spalvą. Tačiau mano stilistė turėjo jį tepti du kartus, nes sakė, kad mano plaukai po henos naudojimo nebuvo imlūs spalvai įsigerti. (Paprastai mano plaukai labai greitai priima dažus!)

Taip pat reikėtų pažymėti, kad mano plaukai po henna dažų naudojimo nelengvai pakėlė baliklio spalvą, todėl teko dažyti ne šviesesniu, o tamsesniu atspalviu. Man patinka ryškinti plaukus, todėl norėčiau, kad tai žinočiau prieš pradėdama!