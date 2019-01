Vievio gimnazijoje – išmanioji klasė

Šiuolaikinis gyvenimas ne­įsivaizduojamas be technologijų, todėl ir mokykloje jos tampa neatsiejama ugdymo proceso dalis. Technologijos neabejotinai padeda kur kas geriau perteikti žinias, tad dar vienas žingsnis į efektyvų mokymą ir mokymąsi – 3D technologija. Ši technologija jau pasiekė ir mūsų gimnaziją – 2018 m. pabaigoje gimnazijoje įkurta 3D mokomųjų objektų klasė.

Išmaniosios klasės principas analogiškas 3D kinui, kai, naudojant specialius 3D akinius ir projektorių, matomi erdviniai vaizdai, padedantys virtualiai pažinti reiškinius, procesus (pavyzdžiui, mokiniai per biologijos pamokas galės stebėti žmogaus smegenų, širdies, akių, inkstų sandarą ir veiklą, pamatyti, kaip vyksta ląstelių dalijimasis).

Per biologijos ir chemijos pamo­kas mokiniai turės galimybę gilinti teorines žinias, o mokytojai – vaizdingiau ir įdomiau išdėstyti mokomąją medžiagą, testais patikrinti, kaip mokiniai suprato ir įsisavino informaciją. Taigi atsirado dar viena galimybė ne tik gilinti mokslo žinias, bet ir užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą su mokiniais, tikintis geresnių mokymosi pasiekimų. Ypač tai aktualu mokiniams, kuriems sunku suvokti erdvinę ir vizualinę informaciją. Tyrimais yra nustatyta, kad 3D objektų naudojimas padeda mokiniams įsisavinti, suprasti pateikiamą informaciją daug greičiau bei efektyviau (86 proc. pamokos informacijos, be 3D – 56 proc.), palengvina mokymosi procesą, įtraukia bei sudomina ir mažiau motyvuotus mokinius.

3D mokomųjų objektų klasė buvo įrengta iš savivaldybės biudžeto ir gimnazijos nebiudžetinių lėšų. Gimnazijos mokiniai džiaugiasi galimybe mokytis moderniau.

