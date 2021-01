Verslo kasdienybė pandemijos akivaizdoje

Virginija Jacinavičiūtė

Gyvenimą įšaldžius antrajam karantinui ne vienas pajamų netekęs žmogus pasvajoja, kaip gera būti valstybės tarnautoju, kuris nepaisant karantino gauna stabilias pajamas. O verslininkai kiekvieną dieną išgyvena nerimaudami dėl ateities ir bando prisitaiky­ti prie nepalankių aplinkybių. Nepaisant vis apninkančių slogių nuotaikų Elektrėnų savivaldybės verslininkai stengiasi neprarasti optimizmo.

Užvėrė duris

Patarlė sako, kad išgyvena tie, kurie prisitaiko, todėl verslininkai ir individualia veikla užsiimantys asmenys ieško būdų prisitaikyti. Deja, pavyksta ne visiems. Gruodžio mėnesį prekybos centre „Geras“ duris užvėrė sporto klubas „Mus­cle Colosseum“, turėjęs kelis šimtus klientų. Klubo atstovas komentavo, kad tokiam sprendimui didelės įtakos turėjo karantinas bei „išpūsta“ nuomos kaina. Jis sako, kad klubas negavo valstybės paramos, prašymas kompensacijai buvo atmestas, o nuomos kaina sunkmečiu buvo pakelta. „Patalpų nuoma Elektrėnų savivaldybėje vidutiniškai kainuo­ja 400–500 eurų, o mes mokėjome 1400 eurų, o kur dar mokesčiai už komunalines paslaugas“, – paaiškino klubo atstovas ir pridūrė, kad ­šiose patalpose greičiausiai veiks kitas sporto klubas.

Kad situacija yra nelengva, sutiko ir elektrėniškių pamėgto sporto klubo „Halkis“ vadovas Marius Radvilas. „Ieškom naujų prisitaikymo galimybių, optimizuojam sąnaudas, kad netektų atleisti darbuoto­jų, ir tikimės geresnių laikų. Labai džiaugiamės klientų palaikymu, gaunam drąsinančių žinučių ir pan. Viliamės, kad karantinas pradės švelnėt ir sugrįšime į įprastą gyvenimo ritmą, laikas visiems sudėtingas, reikia išlaukti“, – komentavo jis.

Buities tvarkymo metas

Vievyje veikiančios baldų gamybos įmonės „Lietwood“ direktorius Nerijus Pacevičius pasakojo, kad įmonė nuo koronaviruso saugosi visais įmanomais būdais – kiek įmanoma laikomasi atstumo, darbuotojų prašoma persirengti namuose, pietūs organizuojami skirtingais srautais, apriboti svečių vizitai. Įmonėje įrengtos kvarcinės lempos, kurios, manoma, saugo nuo virusų. Direktorius sako nežinantis, ar jos padės apsisaugoti nuo koronaviruso, bet jei bent kiek sumažins tikimybę susirgti, jau bus gerai. Įmonėje daugiausiai dirba moterų, todėl, pasak vadovo, didžiausiu iššūkiu gali tapti dėl nedarbingumo sumažėjęs darbuotojų skaičius. Vyriausybės sprendimu, jei tėvams nepavyksta suderinti darbo ir vaiko priežiūros, galima vaiką iki aštuonerių metų prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką. N. Pacevičius pasakojo, kad per pirmąjį karantiną dėl darbuotojų stygiaus 3 mėnesius buvo pristabdyta įmonės veikla. Per pirmąją karantino bangą įmonėje buvo sumažintas darbuotojų skaičius, bet darbo kokybė ir našumas dėl to pagerėjo, sako direktorius. Šiuo metu darbas vyksta įprastai, į prastovas neišleistas nė vienas darbuotojas. N. Pacevičius pastebi, kad baldų gamybos sektorius yra dėkingas pandemijos laikotarpiu. Visame pasaulyje žmonės nebekeliauja, nevaikšto į restoranus, todėl sutaupo ir skiria tuos pinigus namų atnaujinimui. Žmonės ne tik keičia baldus, bet ir perka juos darbo erdvės namuose įrengimui. Kaip pastebėjo įmonės „Lietwood“ direktorius N. Pacevičius, per karantiną žmonės naudojasi proga atnaujinti namus. Tai, kad žmonės pinigų nekiša į kojinę, tarsi vilties ženklas, kad pandemija ilgai nebesitęs. Languose matosi žmonės, dažantys sienas, tai šen, tai ten girdisi įrankių keliamas triukšmas. Remontui reikalingas me­džiagas žmonės perka statybinių prekių parduotuvėse, kurios prekiauja išvengiant kontakto su žmonėmis. Tereikia prekes užsakyti ir jos paruo­šiamos išsivežimui ar net pristatomos nurodytu adresu.

Skirtingi požiūriai

Įmonės į koronaviruso valdymą žiūri įvairiai – vienos daro viską dėl darbuotojų saugumo, kitos, redakcijos žiniomis, į pandemiją žiūri pro pirštus, nes sergančius darbuotojus spaudžia nutylėti apie ligą ir dirbti kaip įprasta.

Itin atsakingai darbuotojų saugumu rūpinasi viena didžiausių savivaldybės įmonių, gaminančių parketą, „Bauwerk Boen“. Per šventes visi įmonės darbuotojai buvo iš­leisti atostogų, o joms baigiantis kiekvienas darbuotojas turėjo atvykti į įmonę, kur jiems buvo atlikti visuotiniai koronaviruso antikūnų tyrimai. Tiems darbuotojams, kurių kraujyje rasta antikūnų, leista grįžti į darbą. Visiems kitiems atlikti koronaviruso testai, o apie rezultatus darbuotojai informuoti dar tą pačią dieną.

Įmonės atstovo spaudai prašėme pakomentuoti sprendimą tirti visus darbuotojus ir tyrimo rezultatus, bet iki laikraščio išsiuntimo spaustuvei komentaro negavome. Šią informaciją pateiksime kitame numeryje.

Padeda išlikti gražiems

Namų remontą ar naujų batų pirkimą visada galima atidėti, o nagų ir plaukų augimo nesustabdysi. Per karantiną žmonėms tenka ir manikiūrininkais, ir kirpėjais pabūti tiek sau, tiek vaikams. Elektrėnuose veikiančios kirpyklos savininkė Alma Kriugždienė pasakoja, kad kasdien sulaukia klientų prašymų apkirpti. Dažnai panašių prašymų galima pamatyti ir socialiniuose tinkluose. Alma supranta, kad žmonės nori atrodyti gražiai, todėl gerai pažįstamiems klientams paskolina kirpimo mašinėlę, kad jie galėtų bent kiek susitvarkyti šu­kuoseną, pakonsultuoja moteris, kaip tinkamai nusidažyti nuaugusias plaukų šaknis.

Alma pasakoja niekada nepagalvojusi, kad dėl pandemijos negalės dirbti, todėl per pirmąjį karantiną buvo daug streso ir nerimo. Bet ši patirtis suteikė išminties labiau pasiruošti taip vadinamoms juodoms dienoms. Po pirmojo karantino Al­ma vis atsidėdavo pinigų, kad leng­viau būtų ištverti dar vieną karantino bangą. Šiuo metu kirpėja užsiregistravo darbo biržoje ir gauna 257 eurų išmoką, kurios pakanka padengti komunalinių paslaugų išlaidas kirpykloje. Almos šeima gyvena iš vyro atlyginimo ir santaupų. Kalbantis su A. Kriugždiene ji neslėpė, kad aplanko įvairios nuotaikos, tačiau tąkart ji buvo nusiteikusi optimistiškai, sakė tikinti, kad pandemija pasitrauks, o gyvenimas grįš į įprastas vėžes.

Kirpyklos savininkė Alma dirba privačiose patalpose, todėl dėl esamos situacijos nepatiria didelio streso. Tokia ramybe pasidžiaugti negali tos kirpyklos, kurios veikia nuomojamose patalpose. Pajamos visiškai nutrūkusios, o norint išlaikyti patalpas reikia mokėti ne tik komunalinius mokesčius, bet ir nuomos mokestį.